I. B TŘÍDA: Fotbalistům Opatovce se stále nedaří „svázat“ k sobě více výsledkově vydařených zápasů. Po vítězství většinou následuje porážka.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Ta z Libchav je nyní může mrzet dvojnásob, protože z tohoto duelu měli něco získat, a to nejen z ohledem na to, že hráli dlouho proti deseti. „Po celý zápas jsme měli převahu, leč fotbal se hraje na branky a tu bychom zřejmě nevstřelili, i kdyby se hrálo do rána. Utkání rozhodl ojedinělý brejk domácích v závěru první půle. Po přestávce jsme nevyužili ani půlhodinovou přesilovku,“ připomněl sekretář Tomáš Telecký vyloučení Hájka, jenž udeřil protihráče loktem do hlavy.