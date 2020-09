SELECT OKRESNÍ PŘEBOR: Pět gólů na zápas? Morašický gólový průměr nové sezony se ještě zvedl! Ve svátečním dnu oslavujícím 50 let fotbalu v obci totiž přidali Hornímu Újezdu jeden zásah navrch.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Horní Újezd. | Foto: Jan Hendrych

O osudu utkání přitom bylo jasno během dvaceti minut, jelikož úvod zastihl hostující defenzivu v hlubokém spánku. Že to nakonec nebylo pět, ale půltucet, za to se na exligistu Štěpána rozhodně nikdo nezlobil, neboť jeho exkluzivní rána z dvaceti metrů, která dvakrát zazvonila na břevno, nežli zapadla do sítě, byla z kategorie jedna A.