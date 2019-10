Ke kolu s pořadovým číslem deset vyběhli o víkendu fotbalisté v nejvyšší krajské soutěži. A úspěšnost týmu ze Svitavska? Kromě Moravské Třebové nic moc, to je potřeba si přiznat…

10. KOLO:

Lanškroun – Svitavy 3:1

První čtvrthodina patřila aktivnímu nástupu hostů, potom se osmělili i domácí a rušno bylo před oběma brankami. U té svitavské nejvíce po střele Komínka, kterou Jílek vytáhl ze šibenice, a především při penaltě, kterou svitavský gólman kryl Ptáčkovi! Skóre tudíž po akci a zpětné přihrávce Chlupa otevřel Horák – 0:1. Chvíli nato se dostal do úniku za obranu D. Juřík, Krejsar ho sestřelil a šel pod sprchy. Jenže dlouhou početní výhodu hosté vůbec nezvládli a po přestávce se hrálo podle lanškrounských not. O srovnání se po rohu postaral hlavou Popelář, o obrat umístěnou střelou k tyči Ptáček a o pojistku vydařenou ránou bez přípravy zpoza šestnáctky Š. Kolomý.



Fakta – branky: 53. Popelář, 77. Ptáček, 83. Š. Kolomý – 27. Horák. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:5. ČK: 1:0 (33. Krejsar). Diváci: 168. Poločas: 0:1. Lanškroun: J. Ehrenberger – Komínek (26. A. Kolomý), Veselý, Popelář, Karlík – Doležal (89. Ďuriš), Š. Kolomý, Krejsar, Sita (67. Jílek) – Savych (86. Bureš), Ptáček. Svitavy: Jílek – Novák, Vacek, M. Čížek, Veselský – Bartoš, Chlup, F. Čížek (55. V. Ehrenberger), Horák – D. Juřík, Válek.

Česká Třebová – Polička 2:2 (PK 8:7)

Jako sůl potřebují hosté bodovat a rozmnožit svoje chudé konto. Že by se to mohlo po delší době podařit, to naznačil po necelých čtyřech minutách Švec vedoucím gólem a po půlhodině Jílek, který odpověděl na Demlovo snížení a vrátil Poličce těsný náskok. Ani ten ale nepřežil, znovu Deml se po změně stran postaral o vyrovnání a smírný stav vydržel přes úsilí obou rivalů o vítězný zásah až do konce. Rozstřel se poněkud protáhl a šťastnější po něm nakonec byl domácí tým.



Fakta – branky: 20. a 64. Deml – 4. Švec, 32. Jílek. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 0:1. Diváci: 121. Poločas: 1:2. Česká Třebová: Moláček – Fučík (46. Herclík), Švec, Jiřánek, Kubásek – Roušar, Sejkora (72. Flídr) – Deml, Müller, Stolín – Borek (18. Fric, 80. Plačko). Polička: Krčil – Punar, Pavliš, Jílek, Bureš (80. Dobeš) – Mužík, Švec, Navrátil, Andrle (46. Stodola) – Stejskal, Čori (64. Vondra).

Choceň – Litomyšl 3:2

Svitavy, Polička a nyní i Litomyšl. Obrozená Choceň likviduje jednoho „našeho“ regionálního zástupce za druhým. Jiskra určitě prohrát nemusela, ostatně se také ujala vedení, ale totálně pokažený závěr poločasu, kdy během dvou minut Gronych s Coufalem obrátili skóre na 2:1, jí přidělal starosti. Ty sice na okamžik odvrátil vyrovnáním Hromádka, ale remízový král dosavadního průběhu soutěže se další plichty nedočkal. Pět minut před koncem se prosadil střídající Beneš a Choceň díky němu slavila třetí výhru v řadě, potřetí nad sokem ze Svitavska.



Fakta – branky: 43. Gronych, 45. Coufal, 85. Beneš – 31. Folta, 63. Hromádka. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Choceň: Krátký – Voda (60. Matějka), Coufal, Zahálka, Klofanda – Heger, Novotný, Kaplan (75. Beneš), Laky – Gronych (87. Gerčák), Fikejz. Litomyšl: Malý – Škeřík, Štoudek, Hašek, Jireček – Tauer (27. Hromádka), Kristek (60. Severa), Kundera, Paclík – Urbanec, Folta (82. Pešek).

Moravská Třebová – Chrudim B 2:1

Po vyrovnané půlhodině s několika nebezpečnými závary na obou stranách přišly dvě trefy v rychlém sledu. Nejprve se ujala Vašulínova střela, jakkoli vypadala nemastná a neslaná, ale ke Kamischově tyči zapadla přesně. Vzápětí však hosté bránili standardní situaci nedovoleně a nařízenou penaltu proměnil s přehledem Novák – 1:1. Rozhodující moment přišel v 68. minutě, kdy se Slovanu povedl krásný rychlý výpad, na jehož konci byla gólová hlavička Bednáře. Ve zbytku utkání hrála prim třebovská defenziva, která šlapala jako hodinky a veškerou snahu soupeře o vyrovnání dokonale „vygumovala“.



Fakta – branky: 37. Novák z pen., 68. Bednář – 31. Vašulín. Rozhodčí: Nenadál (Lázně Bohdaneč). ŽK: 2:3. Diváci: 220. Poločas: 1:1. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Fógl, Bubela (88. L. Petrila) – Štaffa, Novák, Bednář, Sedláček (72. Macek) – Holub (83. Kudyn), Konečný. Chrudim B: Stýblo – Zikmunda, Drahoš, Prokůpek (21. Žalud), Kopecký – Hynek (85. Kužma), Luong Nguyen Bao, Sulík, Zrůst (64. Friček) – Vašulín (81. Vácha), Skoumal (73. Linhart).

Další výsledky KP Pardubicka:

Rohovládova Bělá – Třemošnice 1:2

Fakta – branky: 78. Matějka – 22. a 49. Filip. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 4:3. Diváci: 60. Poločas: 0:1. Rohovládova Bělá: Vokál – Žoček, Nepivoda, Pospíšil, Najman (86. Jindra) – Deutsch (5. Chovanec), Špidlen, Starý, Klouda – Matějka, Panchártek (46. Kotajny). Třemošnice: Žďánský – Mocanu (68. M. Šindelář), Malý, Jablečník, P. Šindelář – J. Vančura, O. Vančura, Forman (65. Mejtský), Filip – Jelínek (68. Petr), Hejcman (60. Šmídl).

Holice – Moravany 1:2

Fakta – branky: 24. Rosůlek – 48. a 82. Knotek. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:6. ČK: 0:1 (79. Hynek). Diváci: 180. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Fotul, Řezníček, Hanč, Řehák – Rosůlek (67. Rek), J. Jedlička, Rožek, Semínko (46. Chvála) – Václavek, T. Jedlička. Moravany: B. Branda – M. Lukas, Záleský, J. Lukas, Sokol – Machatý, Beran, Hynek, Formánek (89. Hurta) – Knotek, Semerád.

Heřmanův Městec – Pardubičky 1:0

Fakta – branky: 9. Dvořáček. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 1:0. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Janda – Jablečník, Hauf, Mach, Hlaváč (85. Jošt) – Čáp, Zrůst, Dvořáček, Motl – Netušil (70. Svoboda), Salfický (70. Musil). Pardubičky: Zahradník – Froš, Luptovský, Norek, Tuťálek – Svoboda, Libánský, Zezulák, Šprachta – Jandera (18. Dojčán), Čunderle (46. Havelka).

Horní Ředice – Luže 3:1

Fakta – branky: 78. z pen. a 87. Völkl, 61. Fous – 26. Fejl. Rozhodčí: Zeman (Roveň). ŽK: 1:2. Diváci: 140. Poločas: 0:1. Horní Ředice: Češka – Lát, Ručka, Horyna, Nevřala – Dědič (62. Völkl), Skalický, Hrdý (68. Morávek), Fous – Dujsík (89. Stárek), Klír (85. Hrubý). Luže: Vostradovský – Shejbal, Mráz, Naď, Richter (89. Dušek) – Fejl, Veis, Klenor, Koukal, Malinský – Kroutil.

Pořadí:

1. Holice (27), 2. Luže (23), 3. Chrudim B (22), 4. Moravany (22), 5. Lanškroun (18), 6. Heřmanův Městec (18), 7. Třemošnice (18), 8. Litomyšl (17), 9. Moravská Třebová (16), 10. Česká Třebová (12), 11. Choceň (12), 12. Svitavy (11), 13. Horní Ředice (10), 14. Pardubičky (7), 15. Polička (4), 16. Rohovládova Bělá (3).