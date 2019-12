Jednadevadesát utkání nabídla podzimní polovina okresního fotbalového přeboru. Tak jako každý rok se čekalo, kdo se po odchodu nejlepších týmů minulé sezony, tedy Březové a Cerekvice, chopí kormidla a přihlásí se do boje o krajskou soutěž. Nejlepší výchozí pozici si vypracovalo Bystré, v patách za ním jsou Jaroměřice, ale jarní odvety ještě mohou přinést různé zvraty,

GÓLY, ÚTOK, OBRANA

Na podzim padlo v okresním přeboru celkem 373 branek (průměr na jedno utkání vychází těsně přes čtyři), což lze pokládat za solidní číslo. Dva týmy překonaly hranici čtyřiceti nastřílených branek a není divu, že to jsou Bystré a Jaroměřice. Na opačném pólu téhle statistiky stojí Boršov, jenž se sotva „dohrabal“ na průměr jednoho gólu na zápas, a Hradec nad Svitavou, ten nezvládl ani tuto metu.



Není třeba dlouho pátrat po rekordním utkání podzimu, co se gólového účtu týče. Poslední srpnový den přinesl střeleckou explozi v Radiměři, v zápolení s Borovou tehdy padlo neuvěřitelných čtrnáct branek (6:8), a to je kuriozita nejen v rámci okresu. Naopak bez gólů se hrálo ve třech případech a dvakrát v tom měly prsty Dlouhá Loučka a Morašice. Kromě vzájemného střetu hrála Loučka 0:0 proti Bystrému a Morašice v Horce.



Nejvyšší vítězství, a sice rozdílem sedmi gólů, bylo k vidění ve dvou zápasech. A je paradoxem, že se narodilo v přímém měření sil o první místo, kdy Bystré deklasovalo 7:0 Jaroměřice. A druhý případ se týkal duelu Janova proti Mladějovu a nečekaného debaklu domácích.



Nejpevnější defenzivou se pyšnily Morašice, což není senzace, tento tým se dobrou obranou vyznačuje tradičně. Ovšem vzhledem k tomu, že hrál celý podzim venku, je jeho dvanáct obdržených branek obdivuhodným počinem. Jen o dva inkasované góly horší bylo Jevíčko, při pohledu do tabulky je zřejmé, že tuto dvojici dovedly do popředí tabulky jiné zbraně než ostrými pálící elitní duo. Co by za ně dal Hradec, jehož těžce krvácející defenziva inkasovala v průměru bezmála čtyřikrát na jedno střetnutí.

V OKRUHU FAVORITŮ

Bystré se na podzim pasovalo do pozice postupového kandidáta číslo jedna, o tom nemůže být žádného sporu. Ne snad, že by hrálo úplně bez chybičky, domácí zaváhání proti Kamenné Horce bylo asi tím nejcitelnějším, nicméně kvalita tamního kolektivu se ve většině utkání projevila. A to, jak už řečeno, zejména v ofenzivě, i když také obrana si odváděla svoje úkoly spolehlivě. Byť v některých vystoupeních na domácím stadionu mnoho práce neměla…

Co se týče počtu udělených žlutých karet, byl „zlým mužem“ podzimní části okresního přeboru mladějovský Tomáš Staněk, jenž byl sedmkrát napomínán.

Jaroměřice měly defenzivu o poznání prostupnější, takže zde musel být přínos od útočné vozby ještě zásadnější. A on byl, série čtyř vítězství v posledních čtyřech kolech katapultovala malohanáckou sestavu do nadmíru zajímavé pozice, ze které bude vytvářet na bysterského lídra pořádný tlak. Jak moc ji musí mrzet porážky 3:4 v Mladějově nebo dokonce 4:5 v Kamenné Horce, o tom netřeba hovořit. Nebýt jich a také totálního výsledkového kolapsu v Bystrém, mohla se směle hlásit o půlmistrovský primát.

TLAČENICE VE FRONTĚ

Celky mezi třetím a osmým místem v podzimním pořadí dělí pouze dva body, což jen dokumentuje velkou vyrovnanost celé soutěže. Vysoký počet remízových výsledků (celkem jich bylo osmnáct) je toho dalším dokladem, třeba Mladějov jich posbíral pět a po jednom bodu konto narůstá krutě pomalu.



Za pozornost rozhodně stojí Morašice, které sehrály všech třináct zápasů na soupeřových trávnících. Tuhle nelehkou situaci zvládly asi ne úplně podle vlastních optimálních představ, nicméně bodově hodně solidně a do odvet se s nimi bude muset počítat. Třináct domácích duelů, to může, ale také nemusí být obrovská výhoda. Jsou kluby, které na jaře nastoupí v domácím prostředí jen pětkrát.



V horní polovině tabulky se pevně usadilo Jevíčko, ale k tomu, aby důrazněji promlouvalo do bojů o samotnou špici, by potřebovalo poněkud odšpuntovat svoji nevýraznou ofenzivu, která náleží k nejhorším v přeboru. Což v bledě modrém platí pro Dlouhou Loučku, která z gólového poměru 20:17 vyčarovala velmi pěkných dvaadvacet bodů a to je svého druhu pozoruhodný počin.



Zato při zápasech Mladějova je pro fanoušky obvykle nachystáno o poznání více střelecké zábavy, není však asi daleko od pravdy tvrzení, že sami Mladějovští mysleli na umístění o nějaký ten stupínek lepší. Dobrou práci odvedla na podzim Kamenná Horka, dokázala mimo jiné porazit jak Bystré, tak Jaroměřice (což se povedlo ještě Hornímu Újezdu). Skupinu s dvacetibodovým a vyšším ziskem uzavírá právě Horní Újezd, tým, který umí svoje příznivce mile překvapit (třeba právě vítězstvím nad lídrem), ale rovněž naprosto zklamat, jako když dostal naloženu „čtyřku“ od Borové.

MEZIROČNÍ ZLEPŠENÍ

V Radiměři může panovat střízlivá spokojenost. Ne snad, že by zisk sedmnácti bodů byl úplně extra, jenže vzpomínka na loňský podzim a téměř beznadějnou pozici, z níž se na jaře složitě hrabala, byla živá. Tomu by se nyní měla vyhnout, na místa, kde se bude bojovat o holou existenci v okresním přeboru, má docela slušný odstup. I díky Danielu Stodolovi, aktuálně nejlepšímu střelci soutěže, jenž si rozhodně zasluhuje uznání, nebývá totiž zvykem, aby top kanonýr hrál za tým ze spodní poloviny tabulky.



Opatov býval v minulosti přivyklý na lepší umístění, také v jeho případě je ale nutno připomenout, že se musel po celou dobu obejít bez domácího hřiště a tím byla jeho role složitější. Poradil si s ním sice o něco hůře než stejně „postižené“ Morašice, uhrál si ale celkem obstojné body a v odvetách na novém pažitu má na čem stavět.



Jako největší zklamání podzimu lze bez uzardění označit Janov, který po sestupu z I. B třídy zaplul do spodních vod také v okresním přeboru. Přitom nezačal zle, po čtyřech kolech byl bez porážky, jenže potom nastartoval nevídané trápení, které vyvrcholilo sedmigólovým přídělem od Mladějova.

SRÁŽKA S REALITOU

Poslední odstavce budou patřit třem nováčkům, kteří v podzimní části poznali na vlastní kůži, že mezi III. třídou a okresním přeborem zkrátka je nezanedbatelný rozdíl. Ještě v relativně solidní pozici je Borová, ta se s novou konkurencí potýkala víceméně rovnocenně, doplatila však na pět domácích porážek. Boršov se na každý získaný bod nadřel „jako kůň“, a kdyby jen na bod, ale každý vstřelený gól byl pro něho v podstatě svátkem. Dal jich všehovšudy třináct a z tohoto úhlu pohledu není bodový zisk ještě tak katastrofální.

Během podzimní části bylo vyloučeno celkem sedmnáct fotbalistů, žádný z nich však dvakrát. Nejvíce červených karet nasbíralo mužstvo Radiměře (3).

Zbývá Hradec a to je mužstvo, které si příchodem do okresního přeboru uřízlo natolik tučné sousto, že ho zatím není schopné skousnout. Není snad činnost, ve které by hrál v porovnání s protivníky alespoň trochu rovnocennou roli. Ne snad, že by ve všech duelech úplně propadl, ale když už naději na body měl, tak si ji většinou nechal utéci. Pouze jediný soupeř se nechal outsiderem zaskočit a v Jevíčku to doteď nechápou.



Boj o záchranu se však, při pohledu na dění v I. B třídě, určitě nedotkne jen Hradce…

Nejlepší střelci OP

1. Daniel Stodola (Radiměř) 15, 2. – 3. Daniel Švec (Jaroměřice) a David Kučera (Bystré) 11, 4. – 5. Jiří Peterka (Bystré) a Martin Hynek (Borová) 9, 6. – 12. Pavel Prosecký (Mladějov), Bohumil Válek (Morašice), Jakub Kladiva, Lukáš Pechanec (oba Horní Újezd), Libor Batelka (Jaroměřice), Ondřej Vach (Radiměř) a Jakub Kalánek (Opatov) 7, 13. – 21. Petr Uhlíř, Jaroslav Novák (oba Kamenná Horka), Jakub Hofman (Jevíčko), Vojtěch Drašar (Bystré), Pavel Mooz, Josef Valenta (oba Jaroměřice), Michal Polák (Opatov), Michal Racl (Boršov) a Tomáš Staněk (Mladějov) 6.