To z něj činí bezkonkurenčně nejlepšího aktivního hráče, který prošel třebovskou líhní.

„Vztah k Moravské Třebové mám výborný od malička, kdy jsem zde hrál v přípravce. Byl jsem šťastný a cítil se dobře. Další věc, která mě s Moravskou Třebovou navždy spojila, je sálový fotbal. Díky němu jsem měl možnost hrát celostátní ligu a dostat se do české reprezentace. Byla to ale práce celého týmu a já bych všem spoluhráčům chtěl poděkovat. Myslím, že za ty roky, co jsem hrál za Šakaly, udělal třebovský sálový fotbal obrovský pokrok. Přišly i nějaké úspěchy a jsem moc rád, že Šakaly jsem stále propojen, byť už jen na skautsko - manažerské pozici. S hraním jsem musel přestat, protože podmínky v SK Líšeň, kde hraji Fortuna:Národní ligu, mi to nedovolují,“ popisuje Marek.

Ještě na začátku sezony nastupoval ve třetí lize za Vyškov, kde ale nebyl stabilním členem základní sestavy. Přesto se mu v zimě ozval kouč brněnské Líšně Milan Valachovič. Marek Matocha zamířil na testy k nováčkovi druhé nejvyšší soutěže, kde uspěl a vybojoval si smlouvu. Téměř tři měsíce se připravoval na vysněný debut, kterého se v prvním jarním kole nakonec dočkal. Dvaadvacetiletý záložník nastoupil na poslední minutu proti Hradci Králové. „Premiéru ve druhé lize jsem si užil moc, byl to zatím nejlepší pocit v kariéře,“ líčí Matocha.

Teď si na další zápasy ve druhé nejvyšší soutěži kvůli pandemii koronaviru musí počkat. „Tohle mě určitě mrzí. Věřím, že se co nejdříve zase začne hrát. Nyní se nedá nic dělat. V nastalé situaci je zdraví na prvním místě,“ pravil Marek, který prošel i mládežnickými kategoriemi Sigmy Olomouc.

Nuceně tak vyměnil fotbalový trávník za domácí karanténu. „A tu nesu špatně. Jsem zvyklý každý den trénovat se spoluhráči, což mi chybí. Všichni se připravujeme individuálně, jak jen to jde, ale není to ono. Doufáme, že se situace brzy zlepší a najedeme zase na společné tréninky,“ poznamenává Matocha. Do individuálních tréninků se nutit nemusí. „Je to rozdílné, než když jste s týmem společně. Ale nemám s tím problém, musím se udržovat v kondici, abych pak zase mohl naskočit do klasického režimu,“ říká Matocha.

Pořád věří, že se tato sezona ještě dohraje. A jelikož se fotbalové Euro odložilo na příští rok, nabízí se možnost, že ligové soutěže budou pokračovat o prázdninách. „Tohle by mi nevadilo. Naopak, věřím, že každý chce rozehraný ročník dohrát. Nyní musím pouze čekat a doufat, že se situace co nejdřív zlepší, abych přidával další starty ve druhé lize a získal nové zkušenosti,“ zmiňuje Marek Matocha.