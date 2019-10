Hostům vyšel první poločas, kdy se prosadili dvěma pěknými góly, navíc se mohli opřít o výborně chytajícího Kavalíra v brance. Po změně stran svůj náskok všemi prostředky hájili a domácí na ně nenašli účinný recept. Tedy vlastně našli, ovšem až v nastaveném čase a to bylo pozdě.

Na vedoucí tým se dotáhly Morašice, které zvládly derby v Horním Újezdu. Udeřily v závěrech obou poločasů, v prvním z penalty za ruku, ve druhém hlavou po rohovém kopu. Hosté celkově byli v zápase nebezpečnější, útočná snaha Újezdu byla bezzubá.

Vyrovnaný fotbal se hrál v Jevíčku. Hned zkraje otevřel účet s pomocí teče hostující Satler, trvalo to ale jen chvíli a Vrbický poslal „z první“ odražený míč do sítě – 1:1. Historie se opakovala po pauze. Hosté zužitkovali rychlý kontr a šli podruhé do vedení, aby po krásném centru T. Kleina vyrovnal hlavičkou Václavek a stanovil spravedlivou remízu.

Jaroměřice vytěžily z převahy nad posledním Hradcem gól „do šatny“ po Batelkově ráně do šibenice. To je zřejmě „uspalo“, protože do druhé půle vstoupil lépe soupeř a srovnal krok. Z jeho strany to však bylo vše, domácí znovu zvýšili tempo i důraz, nutili hosty k chybám a třemi trefami rozhodli o osudu duelu.

Nedaří se nováčkovi z Boršova, proti Opatovu mu nepomohla ani skoro půlhodinová výhoda jednoho muže v poli. Ba právě naopak, hosté v oslabení třikrát skórovali!

Dlouhé Loučce pomohla proti Borové penalta po pěti minutách hry. Hosté odpověď nenašli, v zakončení zklamali a po pojistce čtvrt hodiny před závěrem bylo o všem jasno.

Předehrán byl zápas Radiměře proti Janovu (1:0).

8. KOLO:

Jevíčko – Mladějov 2:2

Fakta – branky: 12. Vrbický, 76. Václavek – 8. Satler, 65. Kudyn. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 0:1. Diváci: 47. Poločas: 1:1. Jevíčko: Čech – Jedlinský, Továrek (46. Vykydal), Václavek, Seknička, T. Klein, Hofman (87. A. Klein), Horák, Vašíček, Štefl (73. Vedra), Vrbický. Mladějov: Vykydal – R. Sekanina (60. Pánik), Prusák, Satler (60. Paulus), Mrázek, Müller, Kozák, Staněk, Němec, Prosecký, Kudyn.

Horní Újezd – Morašice 0:2

Fakta – branky: 43. Válek (PK), 86. Klement. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Horní Újezd: Havlík – Čech (61. Šplíchal), Švec (61. Stoklásek), Faltys (72. Romer), Otava, V. Lněnička, Prokop, Marek Kusý (82. Š. Lněnička), Motyčka (51. Svatoš), Pechanec, Kladiva. Morašice: Špinar – D. Štancl, Ropek, V. Štancl, Chmelík, Klement, Štěpán (89. Kopecký), Skala (67. Vopařil), Novák, Tměj, Válek (61. Ondráček).

Boršov – Opatov 1:4

Fakta – branky: 39. Racl – 73. a 85. Polák, 43. Sedlák, 68. Petruň. Rozhodčí: Jakubec. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (63. Křivka). Diváci: 85. Poločas: 1:1. Boršov: Brunclík – Krejčí, Šenkýř, Appel, Hanák, Onderka (75. Smejkal), Vyhnánek, Burda, Hnátek (70. Baláž), Racl, Veselý. Opatov: Šenkýř – Prokop (73. T. Cimburek), Křivka, Petruň, Popelka, Paar, Košín, J. Cimburek, Sedlák (59. Polák), Zeman, Kalánek.

Bystré – Kamenná Horka 1:2

Fakta – branky: 90. + 3. Kučera – 29. Nekvinda, 38. Uhlíř. Rozhodčí: Urban. ŽK: 1:6. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Bystré: J. Lánský – Janoušek (70. Pachovský), Oravec (79. Hanus), P. Lánský, Juráš, Mužík, Peterka, Drašar, Němec, Putnar (70. Misar), Kučera. Kamenná Horka: Kavalír – Gregor, Novák (65. Pechr, 90. Vondra), Nekvinda, Richter (84. Oulehla), Kučírek, Uhlíř (80. Navrátil), Bureš, Dokoupil, Kubík, Švec.

Dlouhá Loučka – Borová 2:0

Fakta – branky: 6. Kolísek (PK), 77. Marván. Rozhodčí: Brychta. ŽK: 0:2. Diváci: 85. Poločas: 1:0. Dlouhá Loučka: Rek – Novotný (83. Balabán), Kralovič (75. Bouček), P. Křivánek, Marván, Kolísek, Kolář, Crha (71. Bubeník), D. Křivánek, Ševčík, Neumann. Borová: Hejl – M. Hegr, Bednář (46. Střítežský), A. Hegr, Hruška, Radiměřský, Matula, Síla, Šmíd, Dvořák, Hynek.

Jaroměřice – Hradec nad Svitavou 4:1

Fakta – branky: 60. a 75. J. Valenta, 43. Batelka, 76. Gecl – 55. Marek. Rozhodčí: Pokorný. ŽK: 2:1. Diváci: 115. Poločas: 1:0. Jaroměřice: M. Továrek – M. Valenta, Jakab, D. Továrek, Gecl (83. Olšan), Vacula, Hrbata, J. Valenta, Huppert (52. Popelář), Batelka, Švec. Hradec nad Svitavou: Hebelka – Černý, L. Zedník, Valter, Smolej, Marek, Sirka, Müller, Čížek (82. Jukl), Jachan, Hřebíček (64. Farhat).

Pořadí:

1. Bystré (16), 2. Morašice (16), 3. Jaroměřice (15), 4. Jevíčko (14), 5. Opatov (13), 6. Borová (13), 7. Kamenná Horka (13), 8. Mladějov (12), 9. Janov (11), 10. Dlouhá Loučka (11), 11. Radiměř (9), 12. Horní Újezd (9), 13. Boršov (5), 14. Hradec nad Svitavou (3).