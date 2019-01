Svitavy – Fotbalová sezona pokračuje. Z pohledu našeho regionu bude jasným magnetem sobotní duel v Březové.

Svitavská rezerva zaskočila borce z Březové nad Svitavou. | Foto: Eduard Hromadník

Ani další utkání však nepostrádají zajímavost. Bohužel, deštivé počasí v týdnu znamená, že terény nebudou nic moc a asi ovlivní průběh zápasů.

V krajském přeboru budou pauzírovat Svitavy, protože v Dobříkově hrály už ve středu (1:1). Moravská Třebová hostí poslední Letohrad B s jediným cílem – vyhrát. „Pro nás jde o velice důležité střetnutí. Když uspějeme, dostaneme se na 28 bodů a to by přineslo klid do zbytku soutěže,“ je si vědom trenér Slovanu Petr Mrázek.

V I. A třídě bude pozornost upřena k chrudimskému Vodojemu. Domácí vedoucí tým tabulky míří za postupem, ale přibrzdit ho chce Dolní Újezd. Šestnáctkrát za sebou v soutěži neprohrál, jenže tohle bude ten nejnáročnější úkol.

Kromě Březové se v I. B třídě bude hrát zásadní bitva i v Rychnově. Domácí, pokud se chtějí vyhnout skutečně vážným existenčním starostem, musejí po třech porážkách v řadě konečně zabrat a zvítězit.

V okresním přeboru budou vedoucí Sebranice favoritem na půdě zachraňující se Radiměře. Velký význam má rovněž zítřejší duel dvou tonoucích celků v Horním Újezdu.

Pořádný zápřah čeká ve III. třídě na Trstěnice, které sehrají dvě utkání během dvou dnů. Dnes předehrávku proti Hradci, zítra řádné kolo s Moravskou Třebovou C. Rezerva Litomyšle asi nebude mít potíže s udržením vedení.

Kdo, kdy, s kým

Krajský přebor muži – 21. kolo – neděle: Moravská Třebová – Letohrad B (rozhodčí Poláček – Chládek, Schejbal), Hlinsko – Polička (Zavřel – Machala, Pešek).

I. A třída – 17. kolo – sobota: Semanín – Litomyšl (Jadrný – Kaplan, Horníček, 10.00), SK Chrudim – Dolní Újezd (Zerzán – Bouz, Štourač), Staré Hradiště – Morašice (Kutřín – Čech, Čad).

I. B třída – 17. kolo – sobota: Březová nad Svitavou – Cerekvice nad Loučnou (Jeřábek – Gála, O. Brychta), Pomezí – Vysoké Mýto B (Z. Dvořák – Schejbal, Elčkner), Rychnov na Moravě – Králíky–Červená Voda (Šlor – Kaplan, Řehák). Neděle: Libchavy – Polička B (Kylar – Habrda, Adamský), Dolní Dobrouč – Svitavy B (Kamenický – Filip, Pavlas).

Okresní přebor – 17. kolo – sobota: Třebařov – Janov (Nepraš – M. Heger, Dvořáček), Mladějov – Jaroměřice (Jakubec – Šenkýř, Grulich), Moravská Třebová B – Kamenná Horka (Pokorný – Čada, Kruliš), Radiměř – Sebranice (Brandejs – Havránek, Petrila). Neděle: Jevíčko – Opatov (Šenkýř – Knoll, J. Brychta), Dolní Újezd B – Čistá (OFS UO), Horní Újezd – Dlouhá Loučka (Hnát – Havránek, Hořínek), Bystré – Kunčina (Kabát – Nepraš, Odehnal).

III. třída – 17. kolo – sobota: Opatovec – Boršov (Křišťál), Jedlová – Koclířov (Báča), Chornice – Rohozná (J. Heger), Trstěnice – Hradec nad Svitavou (Urban – Ropek). Neděle: Litomyšl B – Janov B (Ropek – Urban, 10.30), Linhartice – Městečko Trnávka (Jakubec – Křišťál), Staré Město – Křenov (Grulich – Mazanec, hř. Rychnov na Moravě), Trstěnice – Moravská Třebová C (Dvořáček – Báča).

Rozhodující ne, ale důležité ano



Pouze málo fotbalových střetnutí vzbuzuje v našem regionu takové emoce jako sobotní odpolední očekávaný střet březovských a cerekvických hráčů.



Není rozhodující pro odpověď na otázku, kdo I. B třídu vyhraje, vždyť pořád bude ještě zbývat devět dlouhých kol. Minimálně z psychologického hlediska má nicméně pro oba konkurenty značný význam.



Vstup do jara lépe zvládli Cerekvičtí, kteří třikrát přesvědčivě vyhráli. Březová už jednou zaváhala s béčkem Svitav a dvě další vítězství ji stála dost sil. Ale to všechno bude v sobtu 17. dubna po 17. hodině smazáno.



Na atraktivní derby zvou fanoušky trenéři obou týmů.



Jiří Stejskal, trenér Sokola Březová: Očekávám v první řadě krásný fotbalový zápas, protože jak Březová, tak Cerekvice mají kvalitu i na vyšší třídu. Jsem přesvědčen, že to tak bude a diváci se mají na co těšit. Nenastoupíme kompletní, chybět budou Králíček se Šmerdou, do sestavy se naopak po trestu vrací Bárta. Na naší hře se nic nezmění. Budeme hrát útočně, nátlakově a agresivně. Chceme zvítězit.



Karel Řehák, trenér Slavoje Cerekvice: Utkají se dvě mužstva, která patří minimálně o třídu výše. Kvalita obou je na slušné úrovni. Na podzim jsme Březovou doma poměrně jednoznačně porazili, ale rozhodně nečekám, že by dnešní zápas měl mít podobný průběh. Bude to taktický boj, o výsledku mohou rozhodnout jedna dvě chyby nebo standardní situace. Potřebujeme odvézt bod a tomu také podřídíme naši hru. Měli bychom mít po delší době k dispozici celý kádr.