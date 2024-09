TJ Svitavy vs. SK Pardubičky.

/POZVÁNKA/ Další mistrovský fotbalový víkend v regionu je tady a s ním na Svitavsku znovu řada atraktivních soubojů, které budou pro fanoušky lákadly. Deník vybral pět z nich, které by měly náležet k vrcholům nadcházejícího kola. V článku najdete i kompletní program všech soutěží hraných v Pardubickém kraji od ligy po okresní čtyřky.

Hosté jsou favority. Nebo ne? Po výpadku v minulém ročníku se vrací na scénu tradiční fotbalová bitva mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Málokdo by před sezonou předpokládal, že do něho oba aktéři půjdou se shodným ziskem čtyř bodů. U domácího nováčka se to snad dalo tak nějak čekat, u ambiciózních hostů se však jedná o nemilé překvapení. Tím spíše bude mít sobotní dopoledni bitva na Slovanu náboj, jemuž, věřme, bude odpovídat i kulisa v hledišti.

Béčko o premiérové vítězství. Jestliže je tabulkové porovnání v první jmenované dvojici nečekané, tak v případě okresního „átřídního“ derby to platí v míře ještě větší. Zatímco janovský nováček začal bezvadně a usadil se v TOP 5, tak svitavská rezerva čeká na svoji první výhru a navíc ve třech ze čtyř odehraných utkání neskórovala. Na druhou stranu hrála třikrát venku, což bylo také znát. V každém případě sebevědomí by mělo v tuto chvíli být spíše na straně Janova.

Prodlouží soupeřovou soužení? V nejnižší krajské soutěži je o tomto víkendu na „menu“ jediné svitavské derby, které svého favorita zřetelně má. Kunčina by si podle papírových předpokladů měla poradit s nadále „nulovými“ Jaroměřicemi. Ale pozor, takové zdánlivě jasné zápasy bývají velice často ošemetné a ani jaroměřické trápení přece nemůže trvat donekonečna. Podmínkou pro to však je utěsnit zatím těžce krvácející defenzivní řady.

TJ Semanín vs. TJ Sokol Kunčina. | Video: Radek Halva

Nejen o mistrovské body. Mimořádná „chutný předkrm“ by měl být fotbalovým fanouškům naservírován v páteční předehrávce pátého kola okresního přeboru. Souboj Mladějova s Dlouhou Loučkou má patřit k tomu nejlepšímu, co okresní fotbal nabízí. Domácí jsou stoprocentní, jejich soupeř prohrál jedinkrát, oba rivalové jsou navíc gólově produktivní. Zápletku zápasu zvyšuje skutečnost, že v něm současně půjde o postup do semifinále okresního poháru.

„Nula“ proti „nule“. A ještě jednou nejvyšší okresní soutěž. Hraje se také derby Horní Újezd – Dolní Újezd, další divácký magnet jako hrom. Situace, za jaké konkurenti do tohoto duelu vstupují, je však krajně neobvyklá. Celkový součet jimi získaných bodů je totiž čistá nula. Čtyři porážky na jedné, čtyři porážky na druhé straně. Tak kdopak se asi probere z „letního spánku“?

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Pardubice B – Chlumec nad Cidlinou (hř. K Vinici). Sobota 17.00: Česká Lípa – Živanice. Neděle 11.00: Teplice B – Ústí nad Orlicí.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Chrudim B – Hrádek nad Nisou (hř. Za Vodojemem), Benešov – Horní Ředice. Sobota 17.00: Vysoké Mýto – Police nad Metují. Neděle 17.00: Nový Bydžov – Hlinsko.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravská Třebová – Svitavy. Sobota 17.00: Litomyšl – Lanškroun, Česká Třebová – Holice, Přelouč – Letohrad, Choceň – Prosetín. Neděle 17.00: Vysoké Mýto B – Skuteč, Pardubičky – Lázně Bohdaneč, Heřmanův Městec – Ústí nad Orlicí B.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Dolní Újezd – Dobříkov, Žamberk – Zámrsk, Rozhovice – Proseč, Opatovice nad Labem – Polička. Neděle 10.15: Letohrad B – Třemošnice. Neděle 16.00: České Heřmanice – Slatiňany. Neděle 17.00: Svitavy B – Janov.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Načešice – Choltice, Rváčov – Rosice nad Labem, Stolany – Miřetice. Neděle 17.00: Sezemice – Pardubičky B, Horní Jelení – Cerekvice nad Loučnou, Přelovice – Svratouch.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Kunčina – Jaroměřice, Libchavy – Semanín, Březová nad Svitavou – Česká Třebová B. Neděle 16.00: Dolní Dobrouč – Jehnědí, Jablonné nad Orlicí – Tatenice. Neděle 17.00: Lanškroun B – Třebařov, FC Jiskra 2008 – Bystré (hř. Králíky).

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Pátek 17.30: Dříteč – Srch. Sobota 17.00: Mikulovice – Roveň, Dašice – Řečany nad Labem. Neděle 17.00: Býšť – Křičeň, Holice B – Nemošice, Přelouč B – Újezd, Rohoznice – Chvojenec.

III. třída

Sobota 17.00: Horní Ředice B – Přelovice B. Neděle 17.00: Staré Hradiště – Valy, Moravany – Rohovládova Bělá, Ostřetín – Jaroslav, Starý Mateřov – Dolany, Ostřešany – Semín, Paramo Pardubice – Dražkovice.

IV. třída Holicko

Sobota 12.15: Popkovice – Vysoké Chvojno. Sobota 17.00: Libišany – Býšť B. Neděle 16.00: Slovany Pardubice – Opatovice nad Labem B. Neděle 17.00: Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Dříteč B (hř. Lány na Důlku), Staré Ždánice – Veliny, Mnětice – Litětiny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 13.00: Újezd B – Selmice. Sobota 17.00: Zdechovice – Tetov. Neděle 17.00: Chvaletice/Řečany B – Rybitví (hř. Chvaletice), Choltice B – Jankovice, Lipoltice/Přelouč C – Staré Čívice (hř. Lipoltice).

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 14.00: Holetín – Chroustovice. Sobota 17.00: Vítanov – Trhová Kamenice, Slatiňany B – Dřenice, Chrast – Heřmanův Městec B. Neděle 17.00: Kočí – Tuněchody, Křižanovice – Kameničky, Ronov nad Doubravou – Nasavrky.

III. třída skupina A

Sobota 17.00: Bořice – Zaječice, Prachovice/Míčov – Horní Bradlo (hř. Prachovice), Orel – Stolany B, Svídnice – Načešice B. Neděle 17.00: Dřenice B – Bítovany.

III. třída skupina B

Sobota 17.00: Krouna – Miřetice B, Ctětín – Svratka. Neděle 10.15: Hlinsko B – Vraclav. Neděle 17.00: Rosice – Svratouch B, Luže B – Jenišovice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Kerhartice – FC Jiskra 2008 B, Mistrovice – Choceň B, Lichkov – Žichlínek, Rybník – Černovír. Neděle 16.00: Sloupnice – Řetová, Sruby – Žamberk B, Sopotnice – Brandýs nad Orlicí.

III. třída

Sobota 16.00: Rudoltice – Helvíkovice, Boříkovice – Dolní Čermná. Neděle 16.00: Libchavy B – Kunvald, Klášterec nad Orlicí – Těchonín, Dolní Třešňovec – Verměřovice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Pátek 17.00: Mladějov – Dlouhá Loučka. Sobota 17.00: Moravská Třebová B – Hradec nad Svitavou, Opatov – Vendolí, Jevíčko – Pomezí. Neděle 17.00: Morašice – Sebranice, Polička B – Boršov (hř. Rohozná), Horní Újezd – Dolní Újezd B.

III. třída

Sobota 16.00: Koclířov – Kunčina B. Sobota 17.00: Němčice – Čistá. Neděle 17.00: Linhartice – Radiměř.