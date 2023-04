Kam na fotbal v Pardubickém kraji

POZVÁNKA: První dubnový mistrovský fotbalový víkend může být do značně míry vpravdě aprílový, pokud se týká počasí. Byla by škoda, pokud by ho to nějak významně narušilo, protože poprvé na jaře je v rámci regionu na programu kompletní program soutěží až po okresní čtyřky. Může se však stát, že některé utkání z následujícího přehledeu budou muset být odložena.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa