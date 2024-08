TJ Svitavy vs. SK Lázně Bohdaneč.

/POZVÁNKA/ Poslední prázdninový mistrovský fotbalový víkend v regionu je tady a s ním na Svitavsku znovu řada atraktivních soubojů, které budou pro fanoušky lákadly. Deník vybral pět z nich, které by měly náležet k vrcholům víkendového kola. V článku najdete i kompletní program ve všech soutěžích hraných v Pardubickém kraji od ligy po okresní čtyřky.

Je potřeba zabrat. Čtyři body po třech kolech, to není číslo, z něhož by ve Svitavách byli nadšeni. Přece jenom, ambice si před sebe postavili vysoké a aktuálně jim na čelo krajského přeboru schází pět bodů. Nemá-li jim špice ještě více uniknout, je pro ně nezbytně nutné uspět proti nebezpečným Pardubičkám. Což nepůjde jen tak, tento soupeř se zatím jeví ve velmi dobrém světle, před týdnem vyběhl s Lanškrounem. Zatímco Svitavští se proti Bohdanči převědčili, že územní převaha a držení míče nemusí na úspěch stačit.

Střet se zdatným nováčkem. Že bude zrovna střet mezi Poličkou a Rozhovicemi jedním ze šlágrů kola v I. A třídě, to by máloko napadlo, nicméně všechny předpoklady kvalitního fotbalového zážitku tady jsou naplněny. Pollčka zvládla vítězně oba dosavadní domácí duely a rozhovický celek se rozhodně nechová jako vyjukaný nováček, ba právě naopak, je na čele tabulky v plným počtem bodů. Tohle by zkrátka mohl být zápas jako řemen.

Branka Petra Štarmana (TJ Sokol Dolní Újezd) v utkání proti Janovu. | Video: Radek Halva

O premiérový zisk. Trápení zažívají v úvodních kolech krajské I. B třídy fotbalisté Jaroměřic, jejich konto zatím zeje prázdnotou a navíc jim úplně hoří defenzivní činnost. Zastavit krizi se pokusí ve víkendovém okresním derby proti Březové. Což nebude nic lehkého, protože tým od řeky Svitavy zvládl start do mistrovského ročníku o poznání lépe, je dostatečně produktivní a také sebevědomí má na podstatně vyšší úrovni než jejich soupeř.

Dva stoprocentní proti sobě. V okresním přeboru je na pořadu velký tahák v Morašicích, kam zavítá Pomezí, půjde tedy o bitvu dvou rivalů s deviti body na kontě. Zejména domácí fotbalisté do značné míry udivili výtečným startem do sezony, třikrát za sebou zvítězili 3:0 a vyslali konkurenci důrazné varování, nadto se jim dařilo také v okresním poháru. Pomezí zatím přesvědčuje spíše výsledkově než herně, ale body sbírá také spolehlivě.

Koclířov hájí první místo. Nečekané obsazení má vedoucí pozice v okresní trojce. Fotbalisté Koclířova ho budou hájit na půdě Radiměře, tedy mužstva, které bylo první po dvou kolech a vyhrálo oba dosavadní domácí zápasy. Novopečený lídr ovšem nebude chtít dobytou pozici opustit, takže se dá čekat souboj na ostří nože.

Kam na fotbal v Pardubickém kraji

CHANCE LIGA

Neděle 17.00: Slavia Praha – Pardubice (Fortuna Arena).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Pátek 18.00: Opava – Chrudim.

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA –skupina B

Sobota 10.15: Živanice – Hradec Králové B. Sobota 15.00: Most-Souš – Pardubice.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 17.00: Hrádek nad Nisou – Vysoké Mýto. Neděle 17.00: Trutnov – Chrudim B, Hlinsko – Velké Hamry, Horní Ředice – Turnov.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Letohrad – Choceň, Holice – Heřmanův Městec. Neděle 17.00: Ústí nad Orlicí B – Vysoké Mýto B, Skuteč – Přelouč, Lázně Bohdaneč – Česká Třebová, Lanškroun – Moravská Třebová, Prosetín – Litomyšl, Svitavy – Pardubičky.

I. A TŘÍDA

Sobota 16.00: Zámrsk – Dolní Újezd. Sobota 17.00: Janov – Žamberk, Třemošnice – České Heřmanice, Slatiňany – Opatovice nad Labem, Polička – Rozhovice. Neděle 10.15: Dobříkov – Letohrad B. Neděle 17.00: Proseč – Svitavy B.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Hrochův Týnec – Rváčov, Rosice nad Labem – Horní Jelení, Miřetice – Načešice, Choltice – Sezemice. Neděle 16.00: Cerekvice nad Loučnou – Přelovice, Svratouch – Stolany.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 16.00: Jehnědí – Libchavy. Sobota 17.00: Třebařov – FC Jiskra 2008. Neděle 15.30: Semanín – Kunčina. Neděle 16.00: Jaroměřice – Březová nad Svitavou, Tatenice – Dolní Dobrouč. Neděle 17.00: Česká Třebová B – Lanškroun B, Bystré – Jablonné nad Orlicí.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 14.00: Dřenice – Vítanov. Sobota 16.00: Trhová Kamenice – Kočí. Sobota 17.00: Chroustovice – Slatiňany B. Neděle 17.00: Kameničky – Holetín, Tuněchody – Chrast, Heřmanův Městec B – Ronov, Nasavrky – Křižanovice.

III. třída skupina A

Sobota 17.00: Stolany B – Prachovice/Míčov, Načešice B – Orel. Neděle 17.00: Bítovany – Bořice, Horní Bradlo – Dřenice B, Zaječice – Svídnice.

III. třída skupina B

Sobota 14.00: Jenišovice – Rosice. Sobota 16.00: Svratouch B – Ctětín. Neděle 17.00: Svratka – Krouna, Miřetice B – Hlinsko B, Vraclav – Luže B.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Pátek 17.30: Roveň – Býšť. Sobota 15.00: Nemošice – Dříteč. Sobota 17.00: Srch – Řečany nad Labem, Chvojenec – Mikulovice, Újezd – Rohoznice, Křičeň – Holice B, Dašice – Přelouč B.

III. třída

Sobota 15.00: Valy – Paramo Pardubice. Sobota 16.00: Dolany – Moravany. Sobota 17.00: Dražkovice – Ostřešany, Semín – Horní Ředice B, Přelovice B – Ostřetín. Neděle 17.00: Jaroslav – Starý Mateřov, Rohovládova Bělá – Staré Hradiště.

IV. třída Holicko

Sobota 17.00: Opatovice nad Labem B – Libišany, Veliny – Lány na Důlku/Paramo Pardubice B. Neděle 17.00: Býšť B – Popkovice, Dříteč B – Slovany Pardubice, Vysoké Chvojno – Litětiny, Mnětice – Staré Ždánice.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 17.00: Jankovice – Lipoltice/Přelouč C, Rybitví – Choltice B. Neděle 16.00: Tetov – Kojice. Neděle 17.00: Staré Čívice – Újezd B, Selmice – Zdechovice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Neděle 10.00: Černovír – Sopotnice (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Brandýs nad Orlicí – Lichkov, Řetová – Kerhartice, FC Jiskra 2008 – Rybník (hř. Králíky), Žichlínek – Mistrovice. Neděle 17.00: Choceň B – Sruby, Žamberk B – Sloupnice.

III. třída

Sobota 16.00: Helvíkovice – Libchavy B, Kunvald – Boříkovice, Verměřovice – Klášterec nad Orlicí. Sobota 17.00: Dolní Čermná – Dolní Třešňovec. Neděle 16.00: Albrechtice – Rudoltice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 17.00: Moravská Třebová B – Opatov, Boršov – Hradec nad Svitavou, Vendolí – Mladějov, Dlouhá Loučka – Jevíčko, Sebranice – Horní Újezd. Neděle 17.00: Morašice – Pomezí, Dolní Újezd B – Polička B.

III. třída

Sobota 16.00: Radiměř – Koclířov, Čistá – Linhartice. Neděle 16.00: Kunčina B – Němčice (hř. Městečko Trnávka).