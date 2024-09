Co všechno je možné ve fotbale zahodit v podání Lukáše Soukupa (Pomezí) aneb Každá prázdná branka má ještě tyčku... | Video: Radek Halva

/POZVÁNKA/ V minulém týdnu se hrát nedalo, téměř všechna utkání napříč regionem byla odložena, některá hřiště se ocitla od vodou. Fotbalisté ve všech soutěžích tak měli pauzu. O nadcházejícím víkendu by stran počasí mělo být všechno v pořádku a běh mistrovských soutěží by se měl vrátit do svého obvyklého tempa. Níže najdete kompletní krajský zápasový program od ligy po okresní čtvrté třídy.

Deník jako každý týden vybral pět zápasů, které by se měla setkat s pozorností fotbalových fanoušků. Nabídka okresních derby je tentokrát chudší než obvykle, to však neznamená, že by snad měla panovat nouze o zajímavé střety.

Tentokrát veselejší dopoledne? Moravskotřebovský Slovan inkasoval před čtrnácti dny tvrdý direkt od Svitav a zda se z něho stačil vzpamatovat, to naznačí další dopolední fotbalový potlach v jeho areálu. Přijede celek z Lázní Bohdaneč, což rozhodně není o nic slabší karta než byla svitavská. A domácí musí hlavně vymyslet, co udělat s pevnosti a sehraností ve svých obranných řadách, které jim minule povážlivě hořely.

Dvě prohry a dost? Tohle bude zápas, v němž se ukáže, zda dolnoújezdský Sokol bude moci aspirovat na to, aby se přece jenom pevněji usadil v horní polovině tabulky I. A třídy, nebo se zase začne přibližovat nevítaným spodnějším vodám. Před nucenou pauzou podlehl dvakrát v řadě a proti nebezpečným Slatiňanům by bylo záhodno tuhle sérii více neprotahovat.

Branka Petra Štarmana (TJ Sokol Dolní Újezd) v utkání proti Janovu. | Video: Radek Halva

Potvrdí střeleckou fazónu? Výsledky březovského Sokola jsou podle slov trenéra Valty lepší než předváděná hra, ale každý dobře ví, co je ve fotbale rozhodující, a umělecký dojem to není. Nyní přichází výzva jménem Bystré v jediném regionálním derby tohoto „bétřídního“ kola. Domácí za poslední čtyři kola uhráli deset bodů, zatímco Bysterští minulé dva zápasy ztratili, ale o úloze favorita je ošidné mluvit, diváci by se mě dočkat velmi otevřené partie.

Sousedé jdou proti sobě. Po letech je v rámci okresního přeboru na pořadu derby, kam mohou hostující fanoušci dojít v pochodě pěší procházkou. Do Boršova zavítá moravskotřebovské béčko a půjde o střet soupeřů, jimž začátek sezony úplně nesedl. Slovan zatím zvítězil pouze jednou, Boršovští jsou na tom sice malinko lépe, ale doma doposud nezískali ani bod. Lze-li někde čekat opravdový boj o každý metr hrací plochy, tak právě tady.

TJ Tatran Mladějov vs. TJ Sokol Dlouhá Loučka. | Video: Radek Halva

Udrží první flek? Koclířov se vyhřívá na prvním místě v pořadí okresní III. třídy a rozhodně nehodlá tuhle pozici jen tak pro nic za nic vyklízet, vždyť něco podobného tamní fotbalisté v novodobé historii nezažili. S tím však přichází také vědomí, že do některých utkání půjdou coby favorité. Třeba proti zatím tápající Čisté. A je otázkou, jak moc to s nimi zamává…

CHANCE LIGA

Neděle 13.00: Mladá Boleslav – Pardubice (Lokotrans aréna).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Sobota 10.15: Chrudim – Táborsko (hř. Za Vodojemem).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Pardubice B – Liberec B (hř. K. Vinici). Sobota 16.30: Ústí nad Orlicí – Mladá Boleslav B. Neděle 16.30: Benátky nad Jizerou – Živanice.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Benešov – Hlinsko. Sobota 16.00: Chrudim B – Kosmonosy (hř. V Průhonech). Sobota 16.30: Vysoké Mýto – Horní Ředice.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravská Třebová – Lázně Bohdaneč. Sobota 16.30: Litomyšl – Pardubičky, Choceň – Svitavy, Přelouč – Lanškroun, Holice – Ústí nad Orlicí B, Česká Třebová – Skuteč. Neděle 16.30: Vysoké Mýto B – Prosetín, Heřmanův Městec – Letohrad.

I. A TŘÍDA

Sobota 16.30: Opatovice nad Labem – Proseč, Žamberk – Třemošnice, Dolní Újezd – Slatiňany, Janov – Zámrsk. Neděle 10.15: Letohrad B – Polička. Neděle 16.00: České Heřmanice – Rozhovice. Neděle 16.30: Svitavy B – Dobříkov.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 16.30: Stolany – Choltice, Přelovice – Načešice. Neděle 16.30: Sezemice – Rosice nad Labem, Pardubičky B – Hrochův Týnec, Horní Jelení – Miřetice, Rváčov – Svratouch.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 16.30: Libchavy – Jaroměřice, FC Jiskra 2008 – Jehnědí (hř. Červená Voda), Březová nad Svitavou – Bystré. Neděle 16.00: Dolní Dobrouč – Kunčina, Jablonné nad Orlicí– Semanín. Neděle 16.30: Česká Třebová B – Třebařov, Lanškroun B – Tatenice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 16.30: Boršov – Moravská Třebová B, Opatov – Pomezí, Mladějov – Sebranice, Polička B – Vendolí (hř. Rohozná), Jevíčko – Horní Újezd (hř. UMT Boskovice). Neděle 16.30: Morašice – Dolní Újezd B, Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou.

III. třída

Sobota 16.00: Koclířov – Čistá. Sobota 16.30: Němčice – Linhartice. Neděle 16.00: Kunčina B – Radiměř (hř. Městečko Trnávka).

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Sobota 16.30: Mikulovice – Holice B, Dříteč – Újezd, Srch – Dašice. Neděle 16.30: Přelouč B – Roveň, Rohoznice – Křičeň, Býšť – Nemošice, Řečany nad Labem – Chvojenec.

III. třída

Sobota 16.30: Starý Mateřov – Staré Hradiště. Neděle 16.30: Ostřetín – Rohovládova Bělá, Horní Ředice B – Dolany, Paramo Pardubice – Přelovice, Moravany – Valy, Ostřešany – Jaroslav, Dražkovice – Semín.

IV. třída Holicko

Sobota 12.15: Popkovice – Staré Ždánice. Sobota 16.30: Libišany – Mnětice. Neděle 16.00: Slovany Pardubice – Vysoké Chvojno. Neděle 16.30: Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Býšť B (hř. Lány na Důlku), Dříteč – Opatovice nad Labem B, Litětiny – Veliny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 16.30: Rybitví – Jankovice, Chvaletice/Řečany nad Labem B – Staré Čívice (hř. Chvaletice). Neděle 16.30: Lipoltice/Přelouč C – Tetov (hř. Lipoltice), Újezd B – Kojice, Choltice B – Selmice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 16.30: Vítanov – Heřmanův Městec B, Slatiňany B – Tuněchody, Holetín – Trhová Kamenice, Chroustovice – Dřenice (hř. Moravany), Chrast – Křižanovice. Neděle 16.30: Kočí – Nasavrky, Ronov – Kameničky.

III. třída skupina A

Sobota 16.30: Svídnice – Horní Bradlo, Načešice B – Stolany B, Prachovice/Míčov– Bořice (hř. Míčov). Neděle 16.30: Dřenice B – Zaječice, Orel – Bítovany.

III. třída skupina B

Neděle 16:30: Ctětín – Miřetice B, Vraclav – Jenišovice, Luže B – Svratka, Krouna – Rosice.

Utkání Hlinsko B – Svratouch B bylo předehráno (10:0).

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Mistrovice – Řetová, Lichkov – Žamberk B, Rybník – Žichlínek. Neděle 12.00: Černovír – Brandýs nad Orlicí (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Sopotnice – Choceň B, Sloupnice – FC Jiskra 2008 B.

Utkání Sruby – Kerhartice bylo předehráno (5:1).

III. třída

Sobota 16.00: Rudoltice – Boříkovice, Verměřovice – Těchonín. Neděle 16.00: Klášterec nad Orlicí – Helvíkovice, Dolní Třešňovec – Albrechtice, Libchavy B – Dolní Čermná.