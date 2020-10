KANONÝR VÍKENDU: Kde je aktuálně nejlépe střílející celek okresního fotbalového přeboru? Přece v Opatově. A kde zákonitě hraje nejlepší střelec soutěže? Správně, v Opatově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Jmenuje se JAKUB KALÁNEK a na kontě má nyní třináct gólů, z tohoto čtyři dal o víkendu do sítě soupeře z Horního Újezdu. Přičemž to bylo ještě lepší než čistý hattrick, nasázel totiž čtyři „kusy“ za sebou. Pravda, proti děravé obraně hostů to neměl úplně nejsložitější, ostatně konečné skóre 6:1 hovoří o poměru sil na hřišti jasně, ale i tak je to parádní počin. Ruku v ruce s individuálním výkonem jde v opatovském případě rovněž týmový rozlet, po pátém vítězství v řadě atakuje celek hrající na rekonstruovaném stadionu popředí tabulky.