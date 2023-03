„Jediné, co mě mrzí, je první poločas úvodního semifinále s Rudolfovem. Ten jsme úplně prospali, hráli jsme s přehnaným respektem, jakoby nás svázala důležitost utkání. Soupeř, o jehož individuálních kvalitách jsme dobře věděli, nás za to tvrdě potrestal,“ připomněl Švec poločasové skóre 1:5. „Po změně stran to bylo z naší strany lepší, vývoj jsme zdramatizovali, ale na vyrovnání to nebylo.“ První duel tedy Stavoblock prohrál 3:5 a ve druhém musel vyhrát v základní hrací době, aby si vynutil zlatý poločas. „Sice jsme vedli, ale bohužel nedokázali dát další branky. Rudolfov výsledek po přestávce otočil, my jsme museli hru otevřít do rizika, přišel třetí gól v naší síti a tím bylo rozhodnuto,“ popisuje František Švec.

V utkání o třetí místo byl poličským rivalem Varnsdorf, který v semifinále nestačil na Chemcomex Praha (2:2 a 0:6). „Na celém turnaji nám scházel zraněný Tomáš Poul, který byl vyhodnocen jako nejlepší útočník celostátní ligy, navíc se ve druhém semifinále nechal zbytečně vyloučit Mirek Kovář, takže jsme byli bez dvou nejlepších útočníků,“ připomněl Švec obligátní problémy se sestavou. „V první půli jsme byli lepší, ale znovu se opakovalo to, že jsme k vedoucímu gólu nebyli schopni přidal další. To byla alfa a omega našeho snažení. Navíc se od nás odvrátilo i štěstí, obě branky jsme ve druhém poločase inkasovali nikoli po vypracovaných akcích, ale po smolných odrazech, které přály soupeři. Nakonec jsme ještě v poslední minutě měli dvě velké šance, ale bohužel, v zakončení jsme selhali,“ lituje trenér Švec.

VPS Polička v celostátní lize (video):

Celkové hodnocení čtvrtého místa je z poličského pohledu přece jen rozpačité. „Samotný postup na Final Four musím hodnotit jako úspěch. Vzhledem k tomu, v jakém jsme byli složení, tak si myslím, že jsme zanechali dobrý dojem herní i výsledkový, jenom s výjimkou nepovedeného poločasu s Rudolfovem. Doplatili jsme na slabou útočnou fázi. Samozřejmě nás mrzí, že nemáme medaili, protože v utkání s Varnsdorfem k ní bylo blízko,“ vyjádřil se František Švec.

S koncem sezony pochopitelně vyvstává otázka dalšího fungování VPS Stavoblock v nejvyšší soutěži. Problémy se skládáním sestavy na jednotlivé turnaje, a to včetně play off, se nezmenšují, spíše naopak. Zato věkový průměr mančaftu letí nahoru. „Budeme to všechno zvažovat. Na jedné straně je fajn, že jsme stále konkurenceschopní a máme kvalitu na to, abychom hráli v TOP čtyřce. Jenže stárneme a je bohužel smutným faktem, že mladé hráče, kteří by byli schopni naskočit do týmu a postupně nahrazovat opory, prostě nevidím. Teď máme v podstatě šest lidí, kteří by tu káru táhli dál, ale aby to mělo do budoucna smysl, musí nás být více,“ je si vědom Švec, který si v personální nouzi sám znovu zahrál, a to dokonce i v bojích o cenné kovy.

A perspektiva není složitá jenom v Poličce. Také vicemistři z Rudolfova, které odehráli fantastické finále s Chemcomexem, nevědí, jestli budou v celostátní lize pokračovat. Většinu turnajů také objeli v pěti šesti lidech… „Byla by to pro sálovku obrovská škoda, protože do ligy vnesli vysokou herní kvalitu, ostatně jejich výsledky to dokazují. Dlouho nepamatuji takhle pěkné finále. Rudolfov je tým, který chce hrát, Chemcomex se tomuto stylu přizpůsobil a byla z toho opravdu pohledná podívaná,“ ohlédl se František Švec za bitvou o zlato, ve které si Pražané po strhujícím průběhu vybojovali čtrnáctý mistrovský titul.