I. A TŘÍDA: Tak tohle byla vyložená smůla. Svitavské béčko odjelo k nepříjemnému soupeři do Načešic v hodně poslepované sestavě a s obavami, nakonec však bylo k bodovému zisku blíže, než se čekalo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Vždyť do závěrečného hvizdu scházely nějaké tři minuty, když do Cabalovy sítě padl gól, který jim veškeré naděje sebral. Velká škoda…„Na hodně špatném terénu se hrál v první půli vyrovnaný zápas. Po změně stran byli domácí o trochu lepší, ale do větších šancí jsme je pozornou hrou nepouštěli. O to více mrzí chyba v úplném závěru utkání, která rozhodla o výsledku. Podali jsme bojovný výkon a k bodu bylo hodně blízko,“ je si vědom svitavský trenér Milan Janko.