Svitavy – Zajímavé příběhy nabízí každý týden fotbalová tipovací soutěž Svitavského deníku. Předposlední dvanácté kolo přineslo další z nich.

| Foto: Deník

JULIE NECKÁŘOVÁ z Banína nepatří mezi soutěžící, kteří by ještě měli naději na skvělé umístění v celkové klasifikaci, ale přesto nyní pobila veškerou konkurenci na hlavu. Devět přesných tipů v dějství, které mimo jiné se čtyřmi remízami nebylo rozhodně snadné, to je pozoruhodný výkon, jenž bude oceněn sadou plechovek piva Gambrinus.



Je tady závěrečné kolo, které definitivně rozsekne drama v pořadí jednotlivců i družstev. Luboš Komprda je v tuto chvíli tím, kdo má k celkovému triumfu nejblíže a bude hájit „hradby“, minimálně Anna Brychtová a Ladislav Hladký ale „sbírají síly“ k útoku a ani nikoho dalšího z elitní desítky nelze podcenit. Podobně napínavé bude finále v týmovém zápolení, protože aktuální rozdíl dvanácti bodů mezi Pražáky, Stibůrkovými a Jirmáskovými, to je v součtu tipů trojice hráčů jako nic.

Pořadí po 12. kole:

1. – 3. MÍSTO

SY0041 Luboš Komprda, M. Třebová 10 124

SY0056 Anna Brychtová, Kunčina 7 121

SY0113 Ladislav Hladký st., Sebranice 7 119

4. – 10. MÍSTO

SY0121 Miroslav Čori, Bystré 10 115

SY0098 Jana Jirmásková, Polička 7 115

SY0099 Martin Jirmásek, Polička 4 115

SY0009 Jiří Marek, Radiměř 4 115

SY0004 Ludmila Holomková, Makov 7 112

SY0127 Martina Novotná, Nedvězí 4 112

SY0118 Pavel Drobný, Poříčí 1 112

11. – 19. MÍSTO

SY0093 Jiří Frank, Trstěnice 7 109

SY0102 Josef Mastík, Sebranice 4 109

SY0101 Daniel Shelong, Polička 4 109

SY0110 František Boštík, Poříčí 5 107

SY0018 Jana Zemanová, Jarošov 7 106

SY0046 Jan Beserle, M. Trnávka 4 106

SY0134 Miroslav Jílek, Polička 4 106

SY0097 Olga Shelongová, Polička 4 106

SY0058 Vladimír Vacek, M. Třebová 1 106

20. – 44. MÍSTO

SY0137 Jiří Stibůrek, Čistá 4 105

SY0139 Andrea Stibůrková, Čistá 4 105

SY0140 Irena Stibůrková ml., Čistá 4 105

SY0138 Irena Stibůrková st., Čistá 4 105

SY0080 Roman Stibůrek, Čistá 10 103

SY0057 Josef Brychta, Kunčina 7 103

SY0062 Aťka Khýr, Staré Město 7 103

SY0031 Marek Beneš ml., Trstěnice 4 103

SY0095 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 4 103

SY0124 Jiří Drábek, Nedvězí 4 103

SY0104 Jiří Tobiáš, Polička 4 103

SY0008 David Kotlář, Svitavy 7 100

SY0051 Bedřich Štefánek, M. Třebová 7 100

SY0075 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 4 100

SY0068 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 1 100

SY0072 Karel Beneš, Vidlatá Seč 16 99

SY0077 Vítězslav Toušek, Vysoké Mýto 10 97

SY0122 Ludvík Jachymiák, Bystré 4 97

SY0129 Michal Novotný, Nedvězí 4 97

SY0044 Milan Ondráček, M. Trnávka 4 97

SY0100 Olga Jirmásková, Polička 1 97

SY0017 Blanka Zemanová, Jarošov 1 97

SY0119 Alena Drobná, Poříčí 7 96

SY0152 František Smolej, Kamenná Horka 4 96

SY0074 Petr Vajrauch st., Trstěnice 4 95

45. – 95. MÍSTO

SY0078 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 7 94

SY0052 Ludvík Potáček, M. Třebová 7 94

SY0060 Miroslav Klíma, Staré Město 4 94

SY0083 Miloš Mergl, Litomyšl 4 94

SY0015 Eva Lustyková, Litomyšl 1 94

SY0112 Marie Hladká, Sebranice 13 92

SY0082 Josef Mergl, Litomyšl 7 92

SY0063 Alena Khýrová, Staré Město 10 91

SY0005 Tomáš Holomek, Makov 7 91

SY0011 Zuzana Břenková, Svitavy 4 91

SY0013 Matěj Šilar, Jarošov 4 91

SY0014 Šimon Šilar, Jarošov 4 91

SY0076 Josef Vajrauch, Trstěnice 4 91

SY0107 Tomáš Kubát, Polička 1 91

SY0010 Bořek Marek, Radiměř 1 91

SY0047 Alois Komprda, M. Třebová 7 88

SY0043 Libuše Komprdová, M. Třebová 7 88

SY0106 Iva Tobiášová, Polička 7 88

SY0130 Jitka Vajsová, Polička 7 88

SY0026 Ivoš Čupr, Letovice 4 88

SY0066 Petr Kumstát, Staré Město 4 88

SY0128 Helena Novotná, Nedvězí 4 88

SY0096 Josef Jirmásek, Polička 1 88

SY0114 Ladislav Hladký ml., Sebranice 7 87

SY0084 Monika Merglová, Litomyšl 7 86

SY0040 Jan Soldán, M. Třebová 1 86

SY0136 Andrea Gibiecová, Polička 13 85

SY0086 Markéta Gregušová, Litomyšl 7 85

SY0030 Marek Beneš st., Trstěnice 4 85

SY0061 Jana Kumstátová, Staré Město 4 85

SY0085 Klára Merglová, Litomyšl 4 85

SY0090 Josef Novák, Litomyšl 4 85

SY0045 Ladislava Ondráčková, M. Trnávka 4 85

SY0053 Miroslav Otevřel, Linhartice 4 85

SY0038 Marcel Pánik, Rychnov 4 85

SY0042 František Přichystal, M. Třebová 4 85

SY0111 Vít Boštík, Poříčí 1 85

SY0048 Aleš Hrubý, M. Třebová 1 85

SY0039 František Bušina, M. Třebová 0 85

SY0001 Miloš Drmola, Svitavy 0 85

SY0089 Roman Greguš ml., Litomyšl 13 83

SY0126 Jaroslav Jedlička, Bystré 10 83

SY0016 Jaroslav Zeman, Jarošov 2 83

SY0108 Jana Kubátová, Polička 10 82

SY0109 Hana Nováková, Polička 10 82

SY0079 Soňa Pospíšilová, Čistá 10 82

SY0069 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 10 82

SY0105 Martin Tobiáš, Polička 7 82

SY0055 Jiří Bílý, M. Třebová 4 82

SY0125 Karel Drábek, Nedvězí 4 82

SY0029 Radek Beneš, Trstěnice 1 82

96. – 131. MÍSTO

SY0021 Jaromír Neckář, Banín 10 80

SY0141 Tomáš Bílý, M. Třebová 4 80

SY0133 Vladimír Vajs, Polička 16 79

SY0094 Josef Popelka, Polička 4 79

SY0092 Karel Štorek, Cerekvice 4 79

SY0049 Šimon Václavek, M. Třebová 4 79

SY0054 Rudolf Jahoda, M. Třebová 1 79

SY0148 Lucie Neckářová, Svitavy 13 78

SY0146 Jana Němcová, Staré Město 10 78

SY0147 Vojta Němec, Staré Město 10 78

SY0091 Zdeněk Novák, Litomyšl 7 77

SY0116 Jaroslav Šlesinger, Čistá 1 77

SY0028 Zdena Neckářová, Banín 7 76

SY0081 Tomáš Mergl, Litomyšl 1 76

SY0149 Julie Neckářová, Banín 19 75

SY0145 Adolf Němec, Staré Město 10 75

SY0135 Karel Geba, Polička 5 73

SY0065 Jaroslav Švec, Chmelík 5 73

SY0117 Zdeněk Drobný, Poříčí 4 73

SY0087 Dagmar Gregušová, Litomyšl 4 73

SY0007 Miroslav Kotlář, Svitavy 4 73

SY0103 Josef Ambros, Křenov 7 70

SY0064 Ladislav Khýr, Staré Město 4 70

SY0153 Věra Bačovská, Banín 10 69

SY0050 Pavel Sotorník, M. Třebová 7 68

SY0154 Bohuslav Hubinka, Čistá 7 67

SY0035 Adam Jirout, Litomyšl 7 67

SY0067 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 5 67

SY0006 Martina Holomková, Makov 4 67

SY0022 Jan Sehnal, Svitavy 4 67

SY0123 Patrik Čori, Bystré 1 67

SY0070 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 4 66

SY0151 Jiří Hárych, Koclířov 4 66

SY0024 Jiří Jílek, Opatov 4 66

SY0115 Bohuslava Hubinková, Čistá 1 65

SY0002 Leon Formánek, Svitavy 0 65

132. – 155. MÍSTO

SY0027 Vlastimil Bačovský, Banín 1 64

SY0150 Tomáš Neckář, Banín 10 63

SY0073 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 4 63

SY0120 Jarmila Jachymiáková, Bystré 1 63

SY0032 Zdeněk Jirout, Litomyšl 10 61

SY0034 Martin Jirout, Litomyšl 4 61

SY0132 Jana Chmelová, Polička 4 57

SY0071 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 1 57

SY0023 Roman Dostál, Svitavy 7 56

SY0088 Roman Greguš st., Litomyšl 7 56

SY0019 Josef Janků, Banín 4 52

SY0033 Jaroslav Jirout, Litomyšl 4 52

SY0020 Josef Kovář, Banín 4 52

SY0131 Vladimír Smejkal, Pomezí -2 49

SY0036 Adrian Vaněk, Litomyšl 7 48

SY0143 Lukáš Vágner, M. Třebová 0 46

SY0025 Lubomír Fuxa, Svitavy 4 45

SY0059 Lukáš Balabán, Dlouhá Loučka 0 44

SY0142 Jaroslav Vágner, M. Třebová 0 42

SY0144 Marie Vágnerová, M. Třebová 0 40

SY0037 Daniel Vaněk, Litomyšl 7 39

SY0012 Karel Kopecký, Polička 4 39

SY0155 Milan Padrtka, M. Třebová 4 36

SY0003 Jindřich Tomiška, Opatov 0 16

Soutěž týmů:

1. – 29. MÍSTO

Pražáci 9 321

Stibůrkovi 12 315

Jirmáskovi 12 309

Rivelino 9 297

M+H+M 12 297

Čistá Team 24 290

Deník 10 286

Dynamo 12 281

Bysteráci 15 279

Tobi 58 18 273

Makováci 18 270

Benešáci 9 270

Šelmy 18 268

Hagara Team 22 264

Moravská Třebová 21 264

Jomito 12 262

Holky 18 256

Kubát – Tabák 21 255

Důchodci (LIT) 15 241

SKP Moravská Třebová 1 12 232

TJ Staré Město 30 231

Vidláci 21 219

FC HC Dynamo 42 216

Greguši 24 212

Team Rychta 18 18 209

Mušle 9 209

Pomezí 18 185

FC Rychta Banín 18 184

Důchodci (MT) 0 128

Výsledky 12. kola:

1. Svitavy – Lanškroun 0 (1:1)

2. Moravany – Polička 2 (3:4)

3. Choceň – Litomyšl 0 (1:1)

4. Slatiňany – Moravská Třebová 1 (5:1)

5. Dolní Újezd – Horní Ředice 1 (2:1)

6. Kunčina – Přelouč 1 (6:0)

7. Opatovec – FC Jiskra 2008 2 (0:5)

8. Morašice – Jaroměřice 1 (2:0)

9. Opatov – Radiměř 0 (2:2)

10. Mladějov – Moravská Třebová C 0 (3:3)

Supertrefa: 43 branek

Střípky z TIP ligy:

Po dvanáctém kole registrujeme v tipovací soutěži Svitavského deníku 155 hráčů, z toho je 114 mužů a 41 žen z dvaatřiceti obcí a měst nejen z okresu. Nejvíce jich je z Poličky (20), následují Moravská Třebová (19), Litomyšl (18), Svitavy, Staré Město a Čistá (9), Banín (8), Trstěnice (7), Nedvězí, Poříčí, Bystré, Jarošov a Vidlatá Seč (5).



Do premiérové soutěže týmů je nyní přihlášeno 29 tříčlenných družstev.



Od třináctého kola mohou všichni zaregistrovaní hráči soutěžit na internetu www.denik.cz/tipliga. Nutné je přidělené startovní číslo a také zadané heslo. Nový hráč se může zapojit kdykoli v průběhu hry, poprvé ovšem vždy na originálním tištěném tiketu z novin.



Uzávěrka třináctého kola je v pátek 15. června v 16 hodin na sběrných místech TIP ligy Deníku ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové. Stejný termín platí také pro internetové hráče.



Kupony dvanáctého kola zpracoval Radek Halva. Bližší informace k tipovací soutěži Svitavského deníku poskytneme a případné reklamace vašich bodových zisků přijímáme na tel. 724 793 074.