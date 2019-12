Trenér MIROSLAV KOVÁŘ se zamýšlí nad tím, proč jeho tým nezvládl podzimní boje lépe.

NENÍ VŠEMU KONEC

„Spokojenost s umístěním panovat pochopitelně nemůže, předposlední místo po podzimní části hovoří za vše,“ konstatoval poličský kormidelník. „Bodový zisk samozřejmě uspokojivý také není, ale na druhou stranu se s tím dá ještě něco udělat,“ neztrácí Miroslav Kovář optimismus s vědomím, že jaro je dlouhé a v odvetách bude ještě možné ledacos napravit.



Poličská hra trpěla v odehraných patnácti podzimních kolech značně nevyrovnanou kvalitou. Byly zápasy slušné i nepovedené, potíž byla v tom, že když už výkon mančaftu snesl měřítko, tak z něho málokdy vytěžil potřebné body. „Naše předvedené výkony měly příliš kolísavou tendenci. Oproti I. A třídě mi u nás chyběl větší důraz v osobních soubojích,“ upozorňuje Kovář na svůj možná překvapivý dojem.



Problém se střílením branek se Poličským nepovedlo odstranit od začátku do konce podzimu. Dali jich toliko osmnáct, hůře na tom v tomto směru byla jenom poslední Rohovládova Bělá. A to byl samozřejmě limitující faktor pro jakékoli zlepšení tabulkové pozice.



„Neproměňování šancí nás velmi trápilo a bylo naší největší slabinou. Ve srovnání s minulým ročníkem jsme postrádali v tomto směru lehkost, krajský přebor je však samozřejmě úrovní výše než I. A třída. Naopak jsem rád, že jsem se mohl opřít o oba gólmany, kteří ve většině zápasů odvedli kvalitní práci,“ chválil trenér Kovář. Sluší se přitom připomenout, že dlouholetý poličský brankář číslo jedna Slaný na podzim neodchytal obvyklé penzum zápasů, ale mladík Krčil ho zastupoval více než zdatně.

LÉPE PROTI SILNÝM

Rozdíl v podzimních výkonech na domácím a cizím trávníku Miroslav Kovář příliš nepozoroval, zato ovšem objevil jiné dělící kritérium. „U nás to bylo spíše podle soupeře. S fotbalově silnými týmy jsme byli schopni odehrát dobré zápasy, kdy jsme jim byli rovnocennými rivaly. Bohužel jsme je však nedokázali dotáhnout k bodovému zisku. Když jsme narazili na mužstvo, který nám mělo být výkonnostně rovné, tak jsme se trápili,“ musí mrzet poličského kouče. Takových případů nebylo málo, stačí připomenout domácí kolaps v utkání proti Chocni. A jak moc body poztrácené v utkáních s přímými konkurenty chybí, o tom pohled do tabulky vypovídá názorně.



„Herně nejpovedenější zápas podzimu jsme určitě sehráli v Chrudimi proti tamní rezervě. I když výsledkově pro nás nedopadlo příznivě, tak to byl přesně ten případ, kdy jsme se vyrovnali vyspělému soupeři. Naopak závěrečný duel podzimu s Rohovládovou Bělou jsme sice vyhráli, ale výkon to byl snad nejhorší,“ hodnotil Kovář.



Před Poličkou se tedy rýsují existenční boje, ale než na ně dojde řada, bude tu zimní příprava. „Bude klasická, jaká je u nás zvykem, tedy založená na běhání po Liboháji a s balonem v hale spojená se sálovkou. Mimo toho se budeme intenzivně snažit najít tři hotové fotbalisty pro krajský přebor, potřebujeme zvýšit konkurenci v kádru,“ doplnil Miroslav Kovář.