Uspěly jedině Svitavy, zbylá trojice připisovala výhradně prohry, což je mírně řečeno rozčarování. Především z toho důvodu, že celky Litomyšle a Poličky měly svoje zápasy na bodový zisk stoprocentně rozehrané.

2. KOLO:

Litomyšl – Třemošnice 1:2

Domácí otevřeli Paclíkem skóre z prvního útoku, ten samý hráč za chvíli v další vyložené šanci překopl a zdálo se, že se bude hrát podle not Jiskry. Jenomže neuteklo ani dvacet minut, Severa spíše nešťastně než vědomě zasáhl protihráče kopačkou do hlavy, byl vyloučen a zápas nabral úplně jiný směr. Poločas domácí ještě dohráli bez pohromy, ale po změně stran se zatáhli hluboko do defenzivy a bránili hubené vedení. To jim ještě nesebral Hejcman pálící do břevna, Petr nenápadnou střelou však ano. A když už to vypadalo, že domácí dotáhnout rozhárané utkání alespoň k rozstřelu, vyrobili v poslední minutě zbytečnou penaltu v rohu šestnáctky, Mocanu se nenechal dvakrát pobízet a tři body se jeho zásluhou stěhovaly do Železných hor.



Fakta – branky: 1. Paclík – 77. Petr, 90. + 1. Mocanu z pen. Rozhodčí: Papáček (Kolín). ŽK: 1:3. ČK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Litomyšl: Koukola – Gyömber, Pešek, Štoudek, Jireček – Paclík (80. Zeman), Kundera, Kristek, Škeřík(74. Hromádka) – Urbanec (65. Folta), Severa. Třemošnice: Trojan – Mocanu, O. Vančura, Malý, Petr – Jablečník (46. Jelínek), P. Šindelář, J. Vančura, M. Šindelář (89. Oswald) – Hejcman, Forman.

Svitavy – Pardubičky 6:2

Hrálo se za stálé převahy domácích, kterou v závěru poločasu zúročil nejprve po úniku Válek a následně Juřík po spolupráci s Vackem a Válkem. Brzy po změně stran zaskočil svitavskou obranu pěknou individuální akcí Svatoň, ale podobnou mincí odpověděl o pár minut později Leinweber a když těžil z kombinace Horáka a Válka Vacek, bylo to 4:1. Horákův faul ve vápně sice potrestal z penalty Norek, ale hosté neměli naději na návrat do utkání. S chutí hrající domácí zvýraznili jasnou výhru zásluhou Škávy a v úplném konci podtrhl půltucet Válek z nařízeného pokutového kopu.



Fakta – branky: 40. a 90. z pen. Válek, 41. Juřík, 56. Leinweber, 60. Vacek, 69. Škáva – 48. Svatoň, 67. Norek z pen. Rozhodčí: Brychta (Kunčina). ŽK: 0:2. Diváci: 210. Poločas: 2:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek (63. Škáva), Czehowský (75. Marvan), Veselský – Bartoš (80. Bednár), Chlup, Vrabec (53. Leinweber), Válek, Horák – Juřík 88. Špička). Pardubičky: Zahradník – Münzberger (26. Dojčán), Norek, Svoboda (75. Šprachta), Froš – Libánský (68. Hátle), Svatoň (75. Luptovský), Čunderle, Buš (46. Havelka) – Krejčí, Tuťálek.

Polička – Moravany 3:4

Spíše opatrný první poločas gólově ozdobily zdánlivě nenápadné střelecké pokusy, které zapadly do sítě – na jedné straně Netolického, na druhé Knotka. Hned po návratu z kabin dorážel zblízka Švec a domácí poté spíše bránili náskok proti stále více nebezpečnému soupeři. Jeho šance přečkali a když v 75. minutě zvýšil Stejskal na 3:1, zdálo se, že body jsou v kapse. Jaký omyl! Hned nato vrátil hosty do kry kontaktní zásahem po sporné situaci Kříž (ofsajd?, ruka?) a závěr zcela patřil jim: Formánek vyrovnal, nevídaný obrat završil vzápětí Knotek a Poličským zůstaly prázdné ruce a oči pro pláč.



Fakta – branky: 17. Netolický, 48. Švec, 75. Stejskal – 19. a 85. Knotek, 79. Kříž, 82. Formánek. Rozhodčí: K. Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Polička: Slaný – Pavliš, Jílek, Klein, Vondra – Čori, Švec, Andrle, Stodola (57. Bureš) – Stejskal, Netolický. Moravany: B. Branda (46. M. Branda) – J. Lukas, Machatý, Beran, M. Lukas – Knotek, Hynek, Semerád, Hurta (67. Čáň) – Kříž (90. Smejkal), Formánek.

Moravská Třebová – Luže 0:3

Slovanisté v hodně děravé sestavě s řadou hráčů rezervy nedokázali účinně čelit fotbalově vyspělému sokovi. Po pěti minutách naznačil Kroutil, jakým směrem se utkání bude vyvíjet, Fejl přidal krátce před přestávkou druhý zásah. Domácí bojovali, ale do kontaktu se nedostali, hrozili pouze sporadicky a v závěru přišel třetí úder do Kamischovy sítě.



Fakta – branky: 5. Kroutil, 40. Fejl, 88. Malinský. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 1:0. Diváci: 110. Poločas: 0:2. Moravská Třebová: Kamisch – Fógl, Krystl, Novák, Bubela – P. Mikšánek (46. M. Štaffa), Bednář, Kalus, Kudyn (56. Polák), J. Štaffa – Konečný. Luže: Vostradovský – Koukal, Doša, Malinský, Radouš – Fejl, Lacman, Klenor, Mráz – Kroutil, Veis.

Další výsledky KP Pardubicka:

Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1

Fakta – branky: 4. Borek, 83. Novotný – 81. Salfický. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (54. Netušil). Diváci: 148. Poločas: 1:0. Česká Třebová: Moláček – Jiřánek, Kubásek, Roušar, Švec (58. Fučík) – Klumpar, Müller (89. Gregor), Ezr, (83. Deml), Sejkora, Křepela (46. Novotný) – Borek (72. Flídr). Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Netušil, Hauf, Straka – Čáp, Hlaváč, Jablečník, Levinský (61. Zrůst, 65. Jošt) – Mach, Salfický.

Choceň – Holice 2:5

Fakta – branky: 76. Fikejz, 89. Zachař – 5. a 64. Václavek, 45. a 62. T. Jedlička, 61. Hanč. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 3:4. Diváci: 101. Poločas: 0:2. Choceň: Gerčák – Voda, Zahálka, Fikejz, Heger – Matějka, L. Novotný, Sršeň, V. Novotný (46. Zachař), Beneš (46. Gronych) – Laky (62. Škraňka). Holice: Pšenička – Řezníček, Hanč, Chvála, Řehák (66. Semínko) – Fotul, J. Jedlička, Rožek (72. Křtěn), Rek (46. Rosůlek) – T. Jedlička (82. Tláskal), Václavek.

Chrudim B – Rohovládova Bělá 10:1

Fakta – branky: 11., 16., 32. a 51. Ujec, 57., 59. a 64. z pen. Sulík, 19. Linhart, 26. Mastík, 66. Kužma – 22. Kotajny z pen. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 0:2. Diváci: 126. Poločas: 5:1. Chrudim B: Stýblo – Mastík (62. F. Holeček), Drahoš, Zikmunda, Kopecký (52. Bakeš) – Linhart (58. Kužma), Luong, Petržíla, Sulík (65. Skoumal) – Ujec (62. Vácha), Žalud. Rohovládova Bělá: Jiran – Nepivoda, Pospíšil, Najman (68. Klouda) – Čásenský, Deutsch (83. Vávra), Kotajny, Matějka – Špidlen, Panchártek, Chovanec (65. Barbarič).

Lanškroun – Horní Ředice 6:1

Fakta – branky: 43. a 70. Ptáček, 5. Doležal, 8. Popelář, 24. Savych, 63. Marek – 30. Dědič. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 1:1. Diváci: 267. Poločas: 4:1. Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Pavelka, Popelář, Vaníček – Komínek (75. A. Kolomý), Sita (45. Marek), Š. Kolomý, Doležal (82. Karlík) – Savych (71. Jung), Ptáček. Horní Ředice: Češka – Nevřala, Ručka (26. Fous), Skalický, Mráz (57. Lát) – Březina, Dědič, Kmoníček, Dujsík – Židík, Morávek.

Pořadí:

1. Luže (6), 2. Holice (6), 3. Česká Třebová (6), 4. Moravany (6), 5. Lanškroun (5), 6. Chrudim B (3), 7. Svitavy (3), 8. Litomyšl (3), 9. Heřmanův Městec (3), 10. Třemošnice (3), 11. Moravská Třebová (1), 12. Polička (0), 13. Choceň (0), 14. Horní Ředice (0), 15. Pardubičky (0), 16. Rohovládova Bělá (0).

Ve středu 21. srpna od 18 hodin dohraje Polička na svém trávníku odložené utkání 1. kola s Třemošnicí.