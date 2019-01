Svitavy /I. A TŘÍDA/ – Drobný zádrhel se přihodil fotbalistům Sokola Dolní Újezd se nepovedlo utkání na půdě zachraňujícího se chrudimského céčka a musí odložit postupové oslavy. Snad to však bude jenom o týden.

Libišany nejsou suverénně na čele I. A třídy náhodou. Svoje fotbalové kvality předvedly rovněž v Litomyšli. | Foto: Deník/Petr Šilar

Třetí porážku za sebou si připsali „átřídní" fotbalisté litomyšlské Jiskry a stejnou dobu čekají i na vstřelenou branku. Proti postupujícím Libišanům byli bez naděje na úspěšný výsledek. Celek Pomezí dal před utkáním ve Starém Hradišti tak tak dohromady jedenáctku schopnou hrát, tudíž se ziskem jednoho bodu musel být spokojen.

Staré Hradiště – Pomezí 0:0 (PK 5:3)

Hned v 6. minutě se domácí radovali, ale předčasně, neboť zakončující Lexman stál v ofsajdu. O něco později pálil stejný hráč z regulérní pozice, ale vychytal ho Křemenák. Hosté se ke slovu dostali častěji ke konci poločasu, ale i oni si vylámali zuby na gólmanovi. Ve druhém poločase si domácí vytvořili tři vyložené šance, ale u všech jim vystavil stopku Křemenák. Rozhodnout mohl Oulický, který zahrával trestný kop z osmnácti metrů, ale jen „lízl" pravou tyčku. Ještě v 85. minutě střílel do gólmana Klouda a vyražený balon nedostal do branky Hýsek. Druhý bod do Hradiště poslaly penalty, ve kterých brankař Češka jednu chytil a sám pak poslední proměnil.

Rozhodčí: Bednář. Poločas: 0:0. Pomezí: Křemenák – Veselý, Mička, Češka, Drobný, P. Stýblo, Svoboda, Pořízka, Roušar, Nespěšný, Stodola.

Zdeněk Stoklásek, sekretář Sokola Pomezí: Odjížděli jsme domů s dobrým pocitem ze získaného bodu. Na to, jak těžko se dávala dohromady sestava, jsme podali sympatický výkon. Ono domácí na tom nebyli o moc lépe, sice měli skoro plný zápis, ale na lavičce byl myslím jediný náhradník. V určitých pasážích hlavně v prvním poločase jsme tahali za delší konec. Byla škoda, že nemohl hrát Leinweber, ten by se určitě trefil. Po přestávce jsme cítili, že můžeme v Hradišti bodovat, což se nám ještě nikdy nepovedlo, takže jsme se více zatáhli a bránili. Remízu z tohoto zápasu bereme.

Litomyšl – Libišany 0:3

Domácí se chtěli rehabilitovat za debakl z Dolního Újezdu, ale toto jejich snažení dostalo smrtelnou ránu hned v 1. minutě, kdy dostal v šestnáctce čas i prostor Hron a umístěnou střelou otevřel účet. Hosté tím dostali vývoj záhy pod kontrolu, ukazovali herní vyspělost a udávali tón zápasu. Těsně před poločasem si pojistili vedení z trestného kopu, z něho Brož překvapil Malého – 0:2. I ve druhé půli byla vidět na straně Litomyšle snaha, jenom ta ale proti kvalitnímu soupeři stačit nemohla. Libišany si hlídaly dění na hrací ploše a když se v 69. minutě podruhé trefil Brož, bylo hotovo. Jiskra potvrdila, že ji závěr sezony zastihl v útlumu.

Branky: 1. Hron, 43. a 65. Brož. Rozhodčí: Jelínek. Poločas: 0:2. Litomyšl: M. Malý – Urban, Štoudek, Sršeň, Vomočil, L. Severa (84. Koukola), Kundera, Krejbych, Kristek, Valenta (83. Zeman), Janoušek (58. Vejrych).

Pavel Švec, trenér Jiskry Litomyšl: K utkání jsme přistupovali s vědomím, že hostíme silného soupeře a suveréna soutěže. S naší současnou formou jsme se snažili uhrát co nejlepší výsledek. Ze zabezpečené obrany jsme chtěli přecházet do rychlých brejků. Začátek zápasu nám bohužel nevyšel a hned jsme inkasovali zbytečnou branku. Soupeř tak mohl svoje herní sebevědomí v klidu uplatňovat a snadno dokázal zvítězit, když druhou branku dal z přímého kopu. Ve druhém poločase stejný obraz hry pokračoval, až získalo skóre konečnou podobu.

Chrudim C – Dolní Újezd 4:2

Než utekla čtvrthodina, museli hosté úplně překopat předzápasové plány, neboť jim začátek utekl a dostali se do dvougólového manka. Hru hodnou postupového kandidáta začali předvádět po změně stran a zásluhou dvojice Frank – Mandlík z toho vzešlo poměrně brzké vyrovnání. Signál k obratu to však nebyl, byli to hráči céčka, kteří našli další skulinky v újezdské defenzivě a rozhodli utkání pro sebe.

Branky: 9. Zjevík, 13. Netušil, 67. Jindrák, 88. Kulhavý – 50. Frank, 59. Mandlík. Rozhodčí: Svědiroh. Poločas: 2:0. Dolní Újezd: Janecký – Frank, J. Vomáčka, Čejka, Částek, Kabrhel (77. Novák), Brůna, Holec, Pešina, Frňka, Mandlík.

Tomáš Abt, trenér Sokola Dolní Újezd: Domácí nastoupili s mladým týmem a přestože jsme na to hráče upozorňovali, zaskočili nás agresivitou a důrazem. Z čehož vyplynuly dvě obdržené branky a z tohoto vývoje jsme se do přestávky nevzpamatovali. Pomohla teprve domluva v kabině, začali jsme hrát, zatlačili soupeře a podařilo se nám vyrovnat. Chtěli jsme přidat i třetí gól, místo toho jsme se však dopustili chyby ve středu hřiště a znovu inkasovali. Naše pokračující snaha už k ničemu nevedla, naopak přišla další hrubka a domácí ze sólového nájezdu zpečetili svoje asi zasloužené vítězství. My máme postup neustále ve svých rukou, ale čeká nás Horní Jelení, které má také pořád o co hrát, a nebude to snadné.

Další výsledky:

Luže – Vysoké Mýto B 2:0 (1:0). Branky: Merkl, Fidler. Zámrsk – Ústí nad Orlicí B 5:1 (2:0). Branky: T. Klofanda ml. 3, T. Klofanda st., Houžvička – Fikejz z pen. Pardubičky – Načešice 3:2 (2:2). Branky: Rezek 2, Hrebenar – Levinský, D. Svoboda. Horní Jelení – Heřmanův Městec 0:0 (0:0), pen. 4:5.

Pořadí:

1. Libišany (66), 2. Dolní Újezd (51), 3. Heřmanův Městec (47), 4. Litomyšl (42), 5. Vysoké Mýto B (41), 6. Ústí nad Orlicí B (39), 7. Luže (36), 8. Pomezí (32), 9. Pardubičky (30), 10. Staré Hradiště (30), 11. Načešice (27), 12. Horní Jelení (26), 13. Chrudim C (23), 14. Zámrsk (14).