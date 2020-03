Sedm branek padlo na litomyšlské umělce a domácí Jiskra splnila proti poslední Rohovládově Bělé „povinnost“, přičemž se vytáhl novic Derka, který přišel z Dobříkova a byl u třech gólů. To ve Svitavách-Lánech se nenarodila ani jediná trefa a v případě domácích bylo všechno tím horší, že to platilo také v penaltovém rozstřelu…

Jedno utkání 16. kola bylo předehráno v minulém týdnu. Polička v něm na umělé trávě v Chotěboři porazila brankami Jílka a Slaného Třemošnici 2:0 a získala tak velice důležité body v boji o záchranu soutěže.

Na jarní premiéru si musí počkat moravskotřebovští fotbalisté, protože hrací plocha v areálu SKP Slovan nebyla pro sehrání duelu s Lanškrounem způsobilá.

KP PARDUBICKA, 16. KOLO:

Litomyšl – Rohovládova Bělá 5:2

Očekávané vítězství Jiskry se nerodilo snadno, neboť nepodala optimální výkon a soupeř se prezentoval v solidním světle. Domácí se poměrně snadno dostali do dvoubrankového vedení poté, co nejprve nový muž v sestavě Derka odcentroval ideálně na hlavu Vejrycha a následně po faulu na Derku proměnil pokutový kop Hašek. Nejhezčí akci prvního poločasu však předvedli v jeho závěru hosté, na konci povedené kombinace stál přesně zakončující Klouda. Poslední tým tabulky rázem vycítil svoji šanci a po změně stran o ni bojoval. Jiskře se přesto povedlo opět odskočit, když Folta hlavou usměrnil balon ze standardní situace mimo dosah gólmana. Jenže místo uklidnění domácí vzápětí zazmatkovali v obraně a Klouda přišel jednoduše ke svému druhému zásahu – 3:2. Možné drama ovšem vzápětí odmítl Derka, jemuž se vyplatilo důsledné sledování Foltovy vyražené střely a zblízka definitivně zlomil odpor Bělé. Finální slovo si poté vzal Paclík, jehož zásah náleží spíše do sbírky fotbalových kuriozit, poděkovat za něj musí selhání brankáře Jirana.

Fakta – branky: 15. Vejrych, 33. Hašek z pen., 63. Folta, 66. Derka, 87. Paclík – 40. a 64. Klouda. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 45. Poločas: 2:1. Litomyšl: Kačer – Gyömber, Hašek (46. Paclík), Pešek, Jireček – Folta (84. Hromádka), Sršeň, Kundera, Vejrych (80. Malý) – Štoudek, Derka (81. Zeman). Rohovládova Bělá: Jiran – Nepivoda, Deutsch, Chovanec, Vávra – Pospíšil, Panchártek, Kotajny, Betlach – Klouda, Barbarič.

Svitavy – Moravany 0:0 (PK 0:3)

První poločas nabídl pramálo zajímavého dění. Hosté hráli za zabezpečené obrany a zcela eliminovali svitavskou útočnou snahu. Ani jeden z týmů se skoro k ničemu nedostal. To druhá půlka byla rušnější. O nebezpečí se staral moravanský rychlík Kříž, který několikrát provětral domácí defenzivu a dostal se i do slibných příležitostí. Jeho ránu zpoza šestnáctky z 53. minuty odvracel na „lajně“ Czehowský, po další akci tohoto výborného útočníka hlavičkoval Formánek a pohromě zabránil reflexivní zákrok Jílka. Svitavští se dostali ke slovu v závěrečné čtvrthodině, kdy mohli zápas rozhodnout, ve velkých možnostech se ocitli Škáva a Chlup, jenže jejich koncovka neměla potřebné gólové parametry. A tak přišli ke slovu penaltoví exekutoři, přičemž ti domácí si na cestu ze středového kruhu do pokutového území přibalili pořádnou zátěž smůly. Posuďte sami – první střelec Chlup trefil tyč, jako druhý v pořadí šel na věc Horák a pálil do stejného místa, Škávu potom pro změnu vychytal Branda. A jelikož hosté byli stoprocentní, tak rozstřel skončil nečekaně brzy.



Fakta – rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 4:6. ČK: 0:1 (67. Hynek). Diváci: 60. Poločas: 0:0. Svitavy: Jílek – A. Novák, M. Čížek, Czehowský, Vacek (46. J. Novák) – Bartoš, F. Čížek (74. Čížek), Chlup, Válek, Horák – Ehrenberger. Moravany: B. Branda – Sokol, J. Lukas, Záleský, M. Lukas – Machatý, Hynek, Beran, Zbudil (74. Knotek) – Kříž, Formánek (90. + 3. Hurta).

Další výsledky:

Luže – Pardubičky 1:0

Fakta – branka: 73. Kroutil. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Luže: Vostradovský – Klenor, Mráz, Radouš, Naď – Malinský, Denk, Koukal, Shejbal – Fejl, Kroutil (90. Richter). Pardubičky: Zahradník – Froš, Bartoníček, Norek, Luptovský – Filipi (85. Šprachta), Tuťálek, Jandera (76. Martan), Svoboda – Krejčí, Havelka (85. Robovský).

Chrudim B – Holice 4:2

Fakta – branky: 18. Vácha, 40. Žalud, 66. Sulík, 74. Havlena – 27. Václavek, 65. Jedlička z pen. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Chrudim B: Gregovský – Řezníček, Zikmunda, Krčál, Krištof – Sulík, Janoušek, Havlena (88. Skoumal), Nikodem (84. Friček) – Vácha (62. Linhart), Žalud. Holice: Pšenička – Řezníček, Fotul, Řehák, Rožek – Semínko, Růžička (56. Rek), J. Jedlička, Rosůlek (81. Hanč) – T. Jedlička, Václavek.

Česká Třebová – Horní Ředice 1:1 (PK 1:4)

Fakta – branky: 80. Deml – 31. Morávek. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 99. Poločas: 0:1. Česká Třebová: Moláček (90 + 2. Hotmar) – Klumpar, Jiřánek, Švec, Deml – Rataj, Roušar, Langer (72. Kubásek) – Müller, Borek (55. Fric), Flídr. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Ručka (50. Hrdý), Skalický, Nevřala – Kudrna, Horyna, Fous (62. Völkl), Klír (73. Mráz) – Dědič, Morávek.

Choceň – Heřmanův Městec 0:0 (PK 4:5)

Fakta – rozhodčí: Papáček (Kolín). ŽK: 4:5. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Choceň: Krátký – Coufal (49. Gerčák), Zahálka, L. Novotný – Štanglica, Kužma, M. Novotný, V. Novotný, Heger – Fikejz, Gronych (46. Voda). Heřmanův Městec: Nečas – Dvořáček, Hauf, T. Zrůst (56. Hlaváč), D. Zrůst (46. Jošt) – Pilný, Ilko (46. Salfický), Svoboda (78. Straka), Motl – Mach (90. Musil), D. Jablečník.