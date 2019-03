V neděli sahal po výsledkovém překvapení Dolní Újezd na moravskotřebovském trávníku. Favorizovaný Slovan měl kupu práce s tím, aby obrátil nepříznivý vývoj střetnutí a za nejtěsnější vítězství v poměru 3:2 musel být nakonec hodně rád.

16. KOLO:

Litomyšl – Hlinsko 3:1

Hrálo se na umělé trávě a nadto zadul silný vítr, takže bylo zřejmé, že publikum bude sledovat spíše úporný boj než pohledný fotbal. Lépe začali domácí a po střele Vejrycha, který si našel odražený míč a vypálil pěkně na vzdálenější tyčku, se ujali vedení. To jim pojistil hostující Volf hlavičkující do vlastní sítě, ale ještě do poločasu po dorážce Mayera bylo sníženo. Vývoj druhé půle ovlivnila druhá žlutá karta hlineckého kapitána Dostála, ale hráčům Jiskry se nedařilo náskok pojistit. Také proto, že dvakrát orazítkovali břevno. Hosté bojovali o vyrovnání, v nastavení zahrávali roh, který z branky vyhlavičkoval Štoudek, následně napálil balon z vlastního vápna směrem k soupeřově svatyni (její strážce Sobotka tam nebyl, vytáhl se na standardní situaci dopředu) a ten se za pomoci větru senzačně dokutálel do sítě!



Fakta – branky: 7. Vejrych, 36. vlastní (Volf), 90. + 2. Štoudek – 38. Mayer. Rozhodčí: Papáček (Kolín). ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (55. Dostál). Diváci: 50. Poločas: 2:1. Litomyšl: Koukola – Tomšů, Štoudek, Hašek, Gyömber – Vejrych (57. Hromádka), Kundera, Paclík, Zeman (57. Folta) – Severa, Pešek. Hlinsko: Sobotka – Hlouš, Vukliševič, Volf, Nevole – Křivka, Dostál, Portyš (76. Tulach), Vašek – Mayer, Klika (76. A. Cach).

Letohrad – Svitavy 1:0

První desetiminutovka se hrála v režii Svitav, do dobrých pozic se dostali Horák a po něm Drašar, ale netrefili mezi tyče. V dalším průběhu se hra vyrovnala, vážnější příležitosti však nebyly k vidění. Krátce po změně stran obešel rychlý Kabourek i Jílka a zakončoval do odkryté svatyně, vracející se F. Čížek však stačil odkopnout na roh. O všem rozhodla 74. minuta, kdy F. Čížek fauloval v šestnáctce Kabourka a nařízenou penaltu proměnil Čada. K vyrovnání byli hosté blízko po rohovém kopu, Leinweber hlavičkoval do tyče a opakovaná dorážka ze skrumáže skončila v rukavicích Martinovského. Svitavští tak zahájili jaro nešťastnou porážkou.



Fakta – branka: 74. Chládek z pen. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 1:3. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, J. Štěpán (81. Hynek) – Trnka, Chládek, Smíšek (67. Lorenc), Hiller (77. Filip) – Čada (84. Pokorný) – Kabourek. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, F. Čížek, Vacek – Horák (63. D. Juřík), Ehrenberger (61. Svoboda), Drašar, Chlup, Bartoš – Leinweber.

Moravská Třebová – Dolní Újezd 3:2

Ve zmoklém nedělním odpoledni hrál Újezd déle než hodinu výbornou partii. Nezalekl se favorita, byl aktivní a nebezpečný. A odrazilo se to i na skóre, Drahoš po Vrabcově akci v závěru prvního a Vrabec z trestného kopu na začátku druhého poločasu se postarali o nečekané dvougólové vedení hostů. Možná klíčové bylo, že tento odstup neudrželi delší dobu než pár minut, potom se totiž novic v moravskotřebovských barvách Petrila uvedl gólovou hlavičkou. Ani na vyrovnání se nečekalo dlouho, rovněž hlavou se po rohovém kopu prosadil Kopa. Od 60. minuty postupně začala narůstat převaha Slovanistů, kteří mohutně „šturmovali“ za obratem. Dočkali se v 72. minutě, znovu po rohu zůstal na zadní tyči zapomenutý Pinkava. Úsilí soupeře o vyrovnání v závěru domácí hráči bez potíží eliminovali.



Fakta – branky: 52. Petrila, 56. Kopa, 72. Pinkava – 38. Drahoš, 49. Vrabec. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 3:1. Diváci: 40. Poločas: 0:1. Moravská Třebová: Kamisch – Bubela (46. Kopa), Pinkava, R. Šatník, Novák – Štaffa, Bednář, Petrila, Strnad, Válek – Konečný (88. Fógl). Dolní Újezd: Janecký – Pešina, Čejka, M. Vomáčka, Kubásek – Frňka, Fulík, Klusoň, Vrabec – Štarman (85. Mokrejš), Drahoš.

Další výsledky KP Pardubicka:

Chrudim B – Heřmanův Městec 5:1

Fakta – branky: 10. Sulík, 45. a 71. Ujec, 61. Krčál, 87. L. Kopecký – 44. Salfický. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 2:1. Chrudim B: Zíma – Hlavsa (66. Zikmunda), Rendla, Krčál, F. Holeček (79. D. Kopecký)– Dostálek (65. Žalud), Dav. Zrůst, Čáp (82. Linhart), L. Kopecký (87. V. Holeček), Sulík – Ujec. Heřmanův Městec: Žďánský – T. Zrůst, Jošt, M. Jablečník (82. Musil) – Mach, Čáp, Dom. Zrůst, D. Jablečník, V. Svoboda – D. Svoboda (81. Bleha), Salfický.

Holice – Moravany 2:1

Fakta – branky: 41. Křtěn, 44. Jedlička z pen. – 58. J. Lukas. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Holice: Laksar – Chvála, Řezníček, Řehák, Velinský – Semínko (67. Fotul), Machatý, Jedlička, Křtěn – Kopřiva, Černý (90. Růžička). Moravany: B. Branda – Hurta, M. Lukas, J. Lukas, Sokol (73. Čáň) – Beran, Semerád, Machatý (87. Horák), Komárek – Kříž, Vařečka (58. Knotek).

Třemošnice – Česká Třebová 2:3

Fakta – branky: 40. a 60. Král – 27. a 47. Stolín, 74. Ezr. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 2:1. Diváci: 55. Poločas: 1:1. Třemošnice: Oswald – Jelínek (84. Mejtský), Culek, O. Vančura, Hromádka – D. Forman, J. Vančura, M. Šindelář, T. Forman (67. P. Šindelář) – Hejcman (77. Šmídl), Král. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Krystl, Rataj, Gregor – Müller (88. Křepela), Roušar – Sejkora, Ezr (82. Rufer), Grepl – Stolín (78. Novotný). Hráno v České Třebové.

Choceň – Žamberk 0:0 (PK 3:4)

Fakta – rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Choceň: Simon – Eisner, Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák (46. Klofanda), Sršeň (24. Matějka), Zahálka, Vondra – Rozlívka, Fikejz. Žamberk: Ikizgül – T. Kotyza, Vaňous, Rudolecký, Trejtnar – Skoták (72. Chládek), Jírů, Franke, Ďuriš (89. Kos) – Huška (46. Janata, 81. Molnár), Pavelka (85. Cvik).

Luže – Lanškroun 0:6

Fakta – branky: 20., 25. 28. z pen., 40., 75. a 79. Ptáček. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 6:1. Diváci: 100. Poločas: 0:4. Luže: Janoušek – Lacman, Mocanu, Naď, L. Richter (35. Kapitola) – Malinský, Holub, Shejbal, Klenor – Kroutil, Koukal (16. J. Richter). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Karlík, Popelář, Kolomý – Savych (63. Marek), Krejsar, Skalický, Doležal – Sita (75. Stasiowski), Ptáček (84. Komínek).

Pořadí:

1. Litomyšl (36), 2. Lanškroun (36), 3. Moravská Třebová (32), 4. Letohrad (28), 5. Hlinsko (27), 6. Luže (27), 7. Česká Třebová (26), 8. Chrudim B (24), 9. Moravany (24), 10. Svitavy (24), 11. Heřmanův Městec (22), 12. Holice (20), 13. Choceň (20), 14. Třemošnice (15), 15. Žamberk (12), 16. Dolní Újezd (11).