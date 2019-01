Svitavy – Gólově bohatá byla sobota v krajském fotbalovém přeboru. Ve Svitavách bylo k vidění šest zásahů a v Litomyšli dokonce devět, ovšem ze zisku alespoň jednoho bodu se mohli radovat jen Svitavští.

Rovněž v neděli útočili regionální zástupci na vítězství marně. Polička byla na drništi v Heřmanově Městci ráda za bod a Dolní Újezd podlehl v důležitém záchranářském střetnutí Žamberku po gólu Bredy ze závěru poločasu. Toto kolo se tedy mezi úspěšné nezařadilo.

Svitavy B – Třemošnice 3:3

Na umělé trávě v Lánech se hrál podivný „nefotbal". Šest branek svádí k dojmu, že muselo jít o divácky atraktivní zážitek, ale opak byl pravdou. Góly jakoby do tohoto utkání vůbec nepatřily a padaly tak nějak náhodou. Zejména v první půli chyběla domácím jiskra a ani nekompromisní rána Mikolína v 9. minutě Svitavy nenakopla k fotbalovějšímu výkonu. Naopak levačkou z přímého kopu srovnal M. Šindelář, krátce před odchodem do kabin se v šestnáctce prosadil Schneiderwind a hosté vedli.

Ani zkraje druhého poločasu se obraz hry příliš nezměnil a opravdu něco dít se na hřišti začalo až od 64. minuty, kdy po standardní situaci skóroval na 2:2 Frolo. Domácí ožili a tlačili se před branku, zápas dostal náboj. Když už byli Svitavští na koni a měli i několik dobrých příležitostí, zmrazil je po zaváhání brankáře Uchytila dorážející M. Šindelář – 2:3. Domácí vrhli všechno do útoku a v samotném závěru důrazný Frolo tečovanou střelou znovu dotáhl – 3:3. Nakonec mohli Svitavy po akci D. Jukla brát i tři body, míč z jeho kopačky však proletěl těsně vedle pravé tyče.

Fakta – branky: 9. Mikolín, 65. a 90. Frolo – 20. a 85. M. Šindelář, 44. Schneiderwind. Rozhodčí: Andrle (Morašice). ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 1:2.

Svitavy B: Uchytil – O. Urban, Jelínek (54. Uhlíř), Kubík, Škraňka – D. Jukl, Chlup, Gregor (61. Raplík), Stenzl – Mikolín (86. Švec), Frolo.

Třemošnice: Auersvald – Nepovím, Culek, Kunášek, Krátký (51. Brom) – Petr, P. Šindelář (70. Pumer), M. Šindelář, Král – Schneiderwind, Še­bek.

Litomyšl – Holice 3:6

Nejprve nebyl hostům uznán gól vstřelený z ofsajdu a potom začala hrát i Jiskra. Ve 12. minutě otevřel skóre dalekonosnou ránou Černý a vzápětí měli domácí jedinečnou možnost ke zvýšení náskoku, jenže Zeman z nařízené penalty netrefil branku. Jak hodně bude tenhle moment domácí mrzet, to se ukázalo hned dvě minuty nato, kdy hostující Kopřiva vyrovnal na 1:1. Zbytek poločasu patřil Holicím, Michalec a Václavek se před Kavalírem prosadili přesnými hlavičkami a Jiskra se ocitla v potížích – 1:3.

Brzy po zahájení druhé půle nabídl brankář Zahradník kiksem snížení Malému, jenže než se mohli domácí dostat k dalšímu náporu, zmrazil je umístěnou střelou Kopřiva – 2:4. Ještě jednou se Jiskra dostala na kontakt po hlavičce Štoudka ze 75. minuty a následný oblouček stejného hráče minul holickou svatyni. Litomyšl musela hru otevřít a jít do rizika, což byla voda na mlýn rychlým hráčům soupeře, kteří v poslední pětiminutovce zařídili další dva gólové údery a pečetili zasloužené vítězství lepších hostů.

Fakta – branky: 12. Černý, 46. Malý, 75. Štoudek – 17. a 50. Kopřiva, 29. a 85. Michalec, 40. Václavek, 90. Jiráský. Rozhodčí: Pavlas (Červená Voda). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:3.

Litomyšl: Kavalír (80. Kačer) – J. Hašek (40. Vomočil), Doubrava (55. Vaníček), Prokop, Drahoš – Zeman (70. P. Kundera), Černý, Sršeň, Kristek – Štoudek, Malý (82. Rumler).

Holice: Zahradník – Růžička, Ručka, Chvála, Hanč – Krpata, Denk (85. Klouček, Kopřiva, Starý – Václavek (83. Jiráský), Michalec (89. Kosek).

Heřmanův Městec – Polička 1:1

Žádná fotbalová hitparáda se nehrála, ostatně ani nemohla, velmi špatný stav hrací plochy to ani neumožňoval. Na hrbolatém terénu se všechno podstatné odehrálo v rozmezí krátkého úseku v prvním poločase. V 17. minutě nešťastně přizvedl balon hlavou ve středu hřiště V. Klein, Salfický se ho chopil, unikl a věděl si rady i se zakončením. Odpověď Poličky byla blesková, po nacvičeném signálu z rohového kopu se dostal ke střele Navrátil a mířil přesně. To bylo, co se gólových momentů týče, v tomto duelu vše.

Další průběh se pak proměnil spíše v boj, kde šly fotbalové dovednosti stranou. Oba celky několikrát ohrozily svatyni soupeře, neprosadil se však nikdo ze střelců a konečná dělba bodů byla spravedlivá.

Fakta – branky: 17. Salfický – 18. Navrátil. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:1. Diváci: 225. Poločas: 1:1.

Heřmanův Městec: Skalický – Radek Chudomel, Synek, Tiler, Roman Chudomel – M. Jablečník (57. Musil), D. Jablečník, Mach, Hlaváč – Salfický, J. Dědič.

Polička: Slaný – Pavliš, Škoda, J. Petr (46. Findejs), Novák – Poul, Leinweber, V. Klein (77. Kučera), Navrátil – Stejskal, Mužík.

Další výsledky 19. kola krajského přeboru Pardubicka:

Dolní Újezd – Žamberk 0:1

Fakta – branka: 44. Breda. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 0:0.

Dolní Újezd: Janecký – Kučera, M. Vomáčka, Frank, Částek – Frňka, Čejka, Holec, Fulík (66. Kabrhel) – J. Vomáčka, Mandlík. Žamberk: Pěnička – Ulvr, Franke, Šponar, Trejtnar (63. Kotyza) – Pavelka, Janč, Breda, Kos – Čada, Huška (75. Dvořák).

Lanškroun – Choceň 0:4

Fakta – branky: 35. a 39. Hrubý, 16. Souček, 65. Rozlívka. Rozhodčí: Mrkvička (Opatovice). ŽK: 1:3. Diváci: 120. Poločas: 0:3.

Lanškroun: Wendlig (46. Hrabáček) – Krejsar, Urban, Popelář (69. Šišan), Karlík – Marek, Novák, Smrkal, Černušák – Savych (77. Jung), Komínek.

Choceň: Gerčák – Smejkal, Baborák, Chleboun, Eisner – Hrubý, Coufal (74. O. Kopecký), A. Kopecký, Šabata (82. Hroděj) – Kaplan (54. Rozlívka), Souček (77. Sloupenský).

Hlinsko – Chrudim B 1:0

Fakta – branka: 56. Nevole. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 6:1. Diváci: 380. Poločas: 0:0.

Hlinsko: Kopecký – Černík, Z. Cach, Vukliševič, Pelikán (71. Sádovský) – Nevole, Cepl, Jiroutek, Půlpán – L. Cach (89. Hrubý), Kayamba (22. A. Cach).

Chrudim B: Vostradovský – Tlapák (76. Hlavatý), Valda, Malý, Ráliš – Langr, Dastych (81. Zeman), Kratochvíl, Žalud (89. Meduna) – Vágner, Kroutil.

Česká Třebová – Moravany 4:1

Fakta – branky: 36. Grepl, 48. Zahálka, 72. P. Urbanec, 80. Borek – 84. Kříž. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 0:2. Diváci: 120. Poločas: 1:0.

Česká Třebová: Baláž – Abt, Štěpán, Švec (75. Fučík), Kubásek – Borek (85. Macko), Zahálka – Grepl (78. Strnad), P. Urbanec, Čikl (65. Novotný) – Pešek.

Moravany: Branda – Krpata, Formánek, Lukas, Hurta – Hermann, Beran, Kulhánek, Novák (67. Bříza) – Kříž, Poláček (80. Kubík).

Pardubičky – Letohrad B 3:0

Fakta – branky: 15. Pleskot, 54. Molek, 73. Svoboda. Rozhodčí: Jílek (Třebíč). ŽK: 2:1. Diváci: 200. Poločas: 1:0.

Pardubičky: Vlček – Kořínek (79. Maršíček), Škopek, Klement, Rössler – Froš, Paukovič, Semínko, Molek – Pleskot (53. Svoboda), Mráz.

Letohrad B: Satoria – Štěpán, Pokorný, Peřina, Petráček – Procházka, Lorenc, Hynek, Kříž – Beneš, Matějíček (Svoboda, Černohous, Fiedler).

Pořadí: 1. Česká Třebová (41), 2. Choceň (39), 3. Hlinsko (34), 4. Pardubičky (31), 5. Polička (31), 6. Chrudim B (27), 7. Moravany (25), 8. Svitavy B (24), 9. Lanškroun (23), 10. Holice (23), 11. Heřmanův Městec (20), 12. Žamberk (19), 13. Třemošnice (19), 14. Letohrad B (18), 15. Dolní Újezd (16), 16. Litomyšl (13).

(mo, rh)