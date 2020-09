O výsledku rozhodl Müller v úvodní čtvrthodině, další ofenzivní snažení obou soupeřů postrádalo gólový efekt.

Morašice si pro druhou porážku v sezoně přijely do Dlouhé Loučky. V bojovném utkání dostali domácí v závěru první půle výhodu pokutového kopu, ale Marvánovu střelu vystihl předtím faulující gólman Špinar. Leč po přestávce dostala Loučka penaltové „repete“ a Ševčík si při exekuci počínal mnohem lépe. Hosté v závěru vyvinuli snahu o vyrovnání, ale balon do sítě dostali jen z ofsajdu.

I na těžkém terénu v Janově se hrál pěkný fotbal. První poločas patřil domácím, se zakončením však byli i díky výbornému Vostrčilovi v cerekvické svatyni na štíru. Začátek druhé části hry vyšel opět Janovským a tentokrát se prosadili, Ondřej Bureš napřáhl z dálky, jeho střela do břevna se odrazila před branku do kaluže a pohotový Patrik Bureš otevřel účet. Potom domácí polevili a hosté až do konce zlobili. Hlavně z rohů měli několik závarů, hubená výhra však přece jenom zůstala v Janově.

Herně vyrovnaný průběh utkání v Jaroměřicích skončil ve 28. minutě. To se hosté z Hradce nad Svitavou překvapivě ujali vedení, což však nakoplo domácí ke zvýšení obrátek. Následně se hrálo prakticky na jednu branku, pod tlakem začali Hradečtí kupit chyby, výsledkem bylo pět branek v jejich síti a přesvědčivé skóre.

Mladějov neměl za sebou povedené období, pročež sáhl do osvědčených řad a do zápasu s Borovou nasadil svoji dlouholetou oporou a elitního okresního střelce Pavla Proseckého. Dvaačtyřicetiletý útočník naskočil do druhého poločasu a dvěma trefami se výrazně podepsal pod vítězství domácího mužstva.

6:0, 4:0, 6:0, 3:1, 6:1. To je pět posledních výsledků fotbalistů Opatova. Celkem dvaatřicet vstřelených branek za sedm kol! Aktuální forma zjevně vynikající…

Derby se hrálo na boršovském trávníku a domácí opět marně útočili na premiérovou výhru v sezoně. Vedení z první půle neudrželi, linhartická Metra po pauze dorovnala krok.

Opatov neměl moc práce s Horním Újezdem, byť záhy prohrával, jenže Jakub Kalánek zavelel k drtivému náporu a brzy nebylo co řešit. Hostů bylo jenom jedenáct a za této situace nemohli rozjetému opatovskému gólostroji konkurovat.

Prodloužený víkend byl pro Janov šestibodový, o což se zasloužila dohrávka proti Boršovu. Ta nabídla ve vpravdě podzimních kulisách zajímavou podívanou. Na hřišti se moc neohřál domácí Zvěřina, po sedmi minutách zamířil s červenou kartou zase do kabiny. I v deseti byli Janovští nebezpečnější a když dvacet minut před koncem zvyšoval O. Bureš krásnou ránou na 3:1, zdálo se, že si závěr pohlídají. Jenže finiš byl nakonec infarktový, hosté tečovanou střelou snížili a kousíček je dělil od vyrovnání.

8. kolo:

Mladějov – Borová 4:1

Fakta – branky: 56. a 70. Prosecký, 28. Š. Seryn, 90. + 5. Paulus – 57. Hruška. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 4:1. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Mladějov: Tisovský – Sekanina (66. Paulus), Pánik, Satler (79. Prusák), Kalina (82. R. Němec), Š. Seryn (46. Prosecký), Müller, Staněk, P. Němec, Kudyn, Polák. Borová: Hejl – Křibský (56. A. Hegr), Hruška, Radiměřský (82. Mička), Pazdera, M. Hegr, Matula, Šmíd, Hynek, Síla, Bednář (66. Bauer).

Dlouhá Loučka – Morašice 1:0

Fakta – branka: 70. Ševčík (PK). Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 4:3. Diváci: 49. Poločas: 0:0. Dlouhá Loučka: Rek – P. Křivánek, Chromý, Kolísek (90. Toman), Crha (84. Charvát), D. Křivánek, Marván, Korec, Kolář (69. Bouček), Ševčík, Neumann (87. Ruml). Morašice: Špinar – Bureš (46. Štěpán), Ropek, Chmelík, D. Štancl, Tměj, Novák, Ondráček (76. Vít), Nádvorník, Kopecký (82. Hubáček), Válek.

Boršov – Linhartice 1:1

Fakta – branky: 35. Veselý – 67. Bubák. Rozhodčí: Rejhon. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Boršov: Ambroz – Hnátek, Krejčí, Hanák, Vyhnánek, Ondrejka, Racl (88. Jančák), Veselý, Frisch, Appel, Havlík. Linhartice: F. Radimecký – Prucek, Ondříček, Stárek (60. R. Škrabal), Rek, Král, Andrlík, P. Kelo, Mlčoch, Bubák, Bednář.

Opatov – Horní Újezd 6:1

Fakta – branky: 10., 20., 32. a 67. Kalánek, 73. Křivka, 80. Polák – 2. Kladiva. Rozhodčí: Heger. ŽK: 1:1. Diváci: 40. Poločas: 3:1. Opatov: Šenkýř – J. Sedlák, Petruň, Kocanda, J. Cimburek, Paar (65. Zeman), Křivka (60. Tůma), Košín (62. T. Cimburek), Broulík (80. D. Sedlák), Vostřel (68. Polák), Kalánek. Horní Újezd: Havlík – Šplíchal, F. Švec, J. Beneš, P. Beneš, V. Lněnička, Š. Lněnička, Bartoš, L. Pechanec, Svatoš, Kladiva.

Radiměř – Jevíčko 0:1

Fakta – branka: 12. Müller. Rozhodčí: Milar. ŽK: 0:2. Diváci: 48. Poločas: 0:1. Radiměř: Škorpík – T. Trnečka, Šmíd, J. Trnečka, Bubela (68. Elis), Valouch, Komínek, Moravec, Němec, Vach, Stodola. Jevíčko: Čech – Seknička, Václavek, Vašíček, Klein, Berka, Deutsch, Sedláček, Müller (82. Horák), Vrbický, Hofman (70. Bartuněk).

Janov – Cerekvice 1:0

Fakta – branka: 54. Bureš. Rozhodčí: Saňák. ŽK: 2:1. Diváci: 45. Poločas: 0:0. Janov: Beránek – Johan, O. Bureš, Pirkl (83. J. Chroust), Z. Hájek, Prudil, Novotný, Kubíček (81. R. Chroust), Knap, Boháček, P. Bureš (80. M. Wejda). Cerekvice nad Loučnou: J. Vostrčil – R. Lněnička, Šeda, Růžička, Jílek, Klát, Jirout, Horák, Lorenc (62. Blajda), J. Vostrčil, Klesal.

Jaroměřice – Hradec nad Svitavou 5:1

Fakta – branky: 83. a 87. Mooz, 40. Batelka, 61. Švec, 75. Hrbata (PK) – 28. Marek. Rozhodčí: Štusák. ŽK: 0:3. Diváci: 49. Poločas: 1:1. Jaroměřice: M. Továrek – Jakab, Gecl, Borýsek (46. D. Továrek), Blaha (46. M. Valenta), Vacula (65. Hrbata), Švec, Šebek, J. Valenta (79. Somol), Mooz, Batelka. Hradec nad Svitavou: Hebelka – Zedník, Růžička, Smolej, Sirka, Andrlík, Marek, Čížek (77. Farhat), Richter, Nekvinda, Oulehla.

2. kolo – dohrávka:

Janov – Boršov 3:2

Fakta – branky: 26. Boháček, 40. Knap, 68. O. Bureš – 58. Hnátek, 90. Vyhnánek. Rozhodčí: Mach. ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (7. Zvěřina). Diváci: 40. Poločas: 2:0. Janov: Beránek – Zvěřina, Pirkl, Z. Hájek (46. Johan), Novotný, J. Chroust (74. Kubíček), R. Chroust (64. Jirásek), O. Bureš (71. M. Hájek), Knap, Boháček (79. M. Wejda), P. Bureš. Boršov: Ambroz – Hnátek, Hanák, Vyhnánek, Racl, Veselý, Frisch, Appel (86. Kukol), Havlík, Rozsypal, Jančák.