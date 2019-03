Nejvyšší krajská soutěž fotbalistů má za sebou jarní mistrovskou premiéru. Třenéři okresních zástupců viděli svoje týmy po čase v ostrém zápřahu.

Moravská Třebová – Dolní Újezd 3:2

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Těžkému terénu se v prvním poločase daleko lépe přizpůsobili hosté. My jsme zahrozili snad dvakrát, jinak dominovali oni, dařilo se jim kombinovat, doráželi nás, byli velice nepříjemní. Z toho vyplynula i obdržená branka. Do druhé půle jsme změnili posty, přesto jsme hned inkasovali podruhé. Ale postupně se nám podařilo hru více rozhýbat, důležité bylo rychlé snížení a díky dobře zahraným standardním situacím jsme vývoj zápasu otočili. Soupeř se po přestávce dostal k jedné pološanci, jinak jsme ho k ničemu nepustili. Nakonec tedy panuje spokojenost.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Zejména v prvním poločase jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem a v určitých pasážích jsme domácí i přehrávali. Po počátečním oťukávání jsme se osmělili směrem dopředu, dařila se nám kombinace po stranách a před poločasem jsme jednu rychlou akci dotáhli ke gólovému konci. Hned po návratu z kabin se z přímého kopu krásně trefil Vrabec, bohužel tento druhý gól jakoby nám spíše uškodil než pomohl. Domácí zabrali, začali nás mačkat, vyšly jim standardní situace, z nichž dali pro sebe šťastné a pro nás smolné góly, jimiž obrátili výsledek. Závěr si potom zkušeně pohlídali. Myslím, že jsme první jarní zápas zvládli docela dobře, bohužel jenom za to se body nedávají.

Litomyšl – Hlinsko 3:1

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Za nepříznivého počasí a na menší umělé trávě bylo před utkáním zřejmé, že tým, který se lépe přizpůsobí podmínkám, bude úspěšný. Vyrovnaný zápas s kvalitním mužstvem jsme zvládli díky rychle vstřelené brance a také nám pomohlo vyloučení hostujícího hráče, které ovšem mělo přijít už po pár minutách. Na obou stranách se zahrávala spousta standardních situací a na kombinaci nebyl v podstatě žádný prostor. Před brankou jsme byli ale mnohem nebezpečnější, nastřelili dvě břevna, nevyužili další dvě dobré možnosti a z tohoto pohledu je vítězství zasloužené. Nutno ale dodat, že Hlinska bude těžkým soupeřem pro každého, a proto si bodového zisku ceníme. Náš výkon byl návratem k podzimu, o čemž jsem nebyl po zimní přípravě zcela přesvědčen. Tým zaslouží pochvalu.

Letohrad – Svitavy 1:0

Oldřich Palla, vedoucí družstva TJ Svitavy: Bohužel hned začátek zápasu potvrdil, že opět budeme mít problémy se vstřelením gólu. Dostali jsme se totiž do dvou šancí, ovšem zakončeny byly zbrkle a dost daleko vedle cíle. Potom se hra vyrovnala, postupem času získávali domácí mírnou převahu a před poločasem se vytáhl Jílek skvělým zákrokem proti trestnému kopu Kaila pod břevno. Druhý poločas začali hráči Letohradu opět aktivně, Čížek vykopával Kabourkovu střelu za překonaným Jílkem. Čtvrt hodiny před závěrem fauloval Čížek ve vápně Kabourka a Čada proměnil nařízenou penaltu. My se zbylý čas snažili využít k vyrovnání, blízko jsme byli v 78. minutě, kdy Leinweber hlavou trefil tyč a několikrát jsme z dorážek zkoušeli dostat míč do sítě, ale tuto snahu ukončil brankář, když se mu ho podařilo pevně chytit. Přestože jsme odvedli solidní výkon, neodvezli jsme si ani bod.