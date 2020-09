Doma hrál třebovský Slovan a od něj se čekalo, že přes svými fanoušky zabere. Což neplatilo úplně bez výhrad, nicméně body na jeho konto znovu přibyly.

7. kolo:

Holice – Svitavy 8:3

Jak se před časem zdálo, že svitavští fotbalisté budou čeřit vody v horních patrech, tak po dvou vystoupeních proti favoritům soutěže se to zase příliš nezdá. Od Lanškrouna dostali pět kusů a nyní v Holicích osm, když je ofenziva domácích rozebrala do šroubku. Po přestávce začalo skóre narůstat děsivým tempem, v 65. minutě zvyšoval Václavek na 7:2 a to už ve vzduchu visel dvouciferný příděl. K tomu nedošlo, ale hosté byli rádi, když zazněl konečný hvizd.

Fakta – branky: 37., 65. a 89. Václavek, 5. a 18. T. Jedlička, 49. a 51. Rožek, 55. Řehák – 57. a 73. Válek, 19. Svoboda. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:0. Diváci: 150. Poločas: 3:1. Holice: Pšenička – Semínko (63. Bureš), Řezníček, Kuclér (44. Rek), Řehák (76. Klasovitý) – Rožek (56. Růžička), Fotul, J. Jedlička, Rosůlek – T. Jedlička, Václavek. Svitavy: Jílek – J. Novák (25. Chlup), Vacek (57. Bednár), Czehowský, Veselský – Samek, Brůna, F. Čížek, Svoboda, Válek – Juřík.

Chrudim B – Litomyšl 3:1

Jiskra dávala u chrudimského Vodojemu školení na téma: „Jak pohřbít utkání za pět minut“. Tolik času uběhlo a trenéři mohli veškeré plány a taktické záměry roztrhat, případně z nich udělat vlaštovky a pustit je do větru. Nejprve neubránila rohový kop a hlavičkujícího Zrůsta, vzápětí po fatálním zkratu ve vlastní šestnáctce nabídla gól na zlatém podnose Kopeckému. Nic platné jí nebylo, že v dalším průběhu hru vyrovnala a dokázala i nebezpečně zahrozit. V zakončení se neprosadila a po hodině hry jí Vácha uštědřil třetí úder. Penaltová Haškova korekce v samotném závěru byla z rodu kosmetických.

Fakta – branky: 3. Zrůst, 5. D. Kopecký ml., 62. Vácha – 87. Hašek z pen. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Chrudim B: Gregovský – Vácha (82. Rejfek), D. Kopecký ml., Fofana, Petržíla (46. Linhart) – D. Kopecký st. (70. Šindelář), Zrůst (57. M. Tlapák), F. Holeček, Friček, Holub (74. V. Holeček) – Žalud. Litomyšl: Hlous – Jireček (86. Kříž), Hašek, Gyömber, Škeřík – Sršeň, Folta, Kundera, Paclík (80. Zeman) – Štoudek (80. Severa), Malý (65. Hromádka).

Moravská Třebová – Luže 0:0 (PK 4:3)

Utkání moc fotbalové krásy nepobralo. Domácí byli po opatrném úvodu iniciativnější, ale nejblíže ke gólu se dostali nastřeleným břevnem a posléze tyčkou, do sítě dostat míč nedokázali, přestože po změně stran měli herně navrch. Penalty jim ale jdou, takže po zvládnutém rozstřelu brali bod navíc.

Fakta – rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 0:5. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (24. P. Mikšánek, 84. Lebiš), Krystl, Drexler, J. Štaffa – Olejník, Smékal, Bednář, Šmerda – Kolář, Konečný. Luže: Vostradovský – Markarjanc, Radouš, Kapitola, Hantsch (89. Janoušek) – Klenor, Denk, Shejbal, Koukal (58. Barcic), Malinský – Fejl.

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Rohovládova Bělá 4:1

Fakta – branky: 13. a 24. Šebek, 55. Šindelář, 83. Filip – 39. Kotajny. Rozhodčí: Lukášek (Kameničky). ŽK: 0:1. Diváci: 180. Poločas: 2:1. Třemošnice: Oswald – Malý (83. Žďánský), Jablečník (80. Míšek), P. Šindelář, J. Vančura – Forman (72. Tomiška), O. Vančura, M. Šindelář, Mejtský – Šmídl (75. Jelínek), Šebek (65. Filip). Rohovládova Bělá: Javorski – Rolník (75. Gärtner), Špidlen, Pospíšil, Najman (56. Panchártek) – Kotajny, Betlach, Bydžovský, Khol – Jindra, Klouda.

Heřmanův Městec – Moravany 3:2

Fakta – branky: 15. Salfický, 61. Zrůst, 90. Mach – 51. Marel, 55. Beran. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 0:1. Diváci: 300. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Stýblo – Dvořáček, Hauf, Straka (55. Jošt), Novák – D. Zrůst, T. Zrůst (79. Kosina), Mach, Jablečník – Pilný (76. Čáp), Salfický (46. Řezníček). Moravany: Branda – Beran, Sokol, J. Lukas, Záleský – Kříž, Knotek, Formánek (90. Hurta), Semerád – Marel, M. Lukas.

Choceň – Proseč 5:1

Fakta – branky: 22. a 44. Gronych, 50. Štanglica, 61. Kužma, 70. M. Novotný – 27. Koutný. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 1:0. Diváci: 110. Poločas: 2:1. Choceň: Krátký – L. Novotný (67. Fikejz), Zahálka, Pekárek – Kužma, Coufal, Laky (77. Gerčák), M. Novotný, Heger – Štanglica (80. Vychytil), Gronych (75. Matějka). Proseč: M. Novotný – Jeřábek (71. Jiří Marek), Stupavský (67. Kunhart), Kiričenko (56. Z. Marek), Jar. Marek – Mareš, Vopařil, Koutný, Zelenka (63. Hromádka) – Klíma, Fenyk.

Lanškroun – Horní Ředice 3:0

Fakta – branky: 45. z pen., 55. a 56. F. Ptáček. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (82. asistent trenéra Flachs). Diváci: 400. Poločas: 1:0. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Veselý, Jílek (83. Pecháček), Komínek – Doležal, Š. Kolomý, Sita (87. Šabata), J. Ptáček, Savych (78. A. Kolomý) – F. Ptáček. Horní Ředice: Češka – Švec, Metelka (46. Sytko), Březina, Mráz – Horyna, Morávek, Fous, (54. Sokol), Hrubý (46. Hrdý), Machatý – Skoumal.

Pardubičky – Česká Třebová 4:4 (PK 3:2)

Fakta – branky: 37.a 78. Krejčí, 19. Svatoň, 86. Norek z pen. – 27. z pen., 45. a 54. Vaňous, 37. Grepl. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (80. Grepl). Diváci: 120. Poločas: 2:3. Pardubičky: Zahradník – Robovský (69. Froš), Luptovský, Suchochleb, Norek – Tuťálek, Hofman (88. Havelka), Svěrák (69. Šprachta). Česká Třebová: Moláček – Herclík, Deml, Jiřánek, Štos – Grepl, Müller, Klumpar, Vaňous – Hovorka (78. Bačík), Deml (84. Ezr).