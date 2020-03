Na EURO na britské ostrovy se kromě jiných chystala také parta fotbalových fanoušků z Litomyšle. „Máme lístky na první zápas a taky do Wembley. Ve Skotsku se chceme zdržet pět dnů, Londýn máme na otočku akorát na zápas,“ vysvětluje Lukáš Karal, který si je vědom, že plány asi „vyletí do povětří.“

„Myslím, že vývoj ohledně koronaviru a různých opatření bohužel nedává moc nadějí, ze se Euro uskuteční v plánovaném termínu. Pokud by se šampionát přesunul třeba na příští rok, pravděpodobně by nám propadly letenky v ceně sedmi tisíc, protože bez fotbalu bychom teď na výlet asi neletěli. Z ubytování by nám vrátili polovinu,“ vypočítává Lukáš Karal ztráty své a svých přátel.

„Na šampionátu je skvělá atmosféra vždy, z tohoto pohledu je tedy vcelku jedno, zda se uskutečni letos nebo ho přesunou. Jeho zrušení či odehrání bez diváků by nás samozřejmě mrzelo,“ dodal fotbalový příznivec ze Smetanova rodiště, jenž na vrcholné akce s partou kamarádu vyráží pravidelně.

„První zkušenost byla v roce 2000 v Holandsku a Belgii, absolvovali jsme kompletní Euro ve Francii a Polsku a také mistrovství světa v Německu,“ doplnil Lukáš Karal.