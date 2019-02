Polička, Moravská Třebová – Celostátní liga v sálovém fotbale rozehrála čtvrtfinálové série play off. První krůček na cestě za obhajobou mistrovského titulu udělal poličský tým VPS Novabrik, když si v domácí sportovní hale bez starostí poradil s Jilemnicí 6:0.

Hosté přijeli zejména bránit, čisté konto ale udrželi sotva čtyři minuty, do poločasu inkasovali ještě dvakrát a poličští favorité dostali vývoj pod svoji kontrolu. Po změně stran si sice několikrát vyložené „koledovali“ o obdrženou branku, ale drama nepřipustili a když skórovali počtvrté, bylo definitivně jasno. Soupeř rezignoval a nakonec z toho vzešel půltucet v jeho sítě (branky Poličky: Poul 3, Jiří Mužík, Jílek, Jakub Mužík).



Hladkým výsledkem skončilo i vystoupení moravskotřebovských Šakalů v Praze proti Spartě, ovšem z pohledu okresního zástupce to bylo pohříchu se záporným znaménkem. Čekala se tam sice vyrovnaná bitva, ovšem místo toho Pražané gólově udeřili pětkrát ještě do poločasu a konečný stav 7:3 hovoří jasnou řečí (branky Moravské Třebové: Prokeš, Lošťák, Vykydal).



Odvety se hrají 16. února.



Podrobnosti připravujeme.