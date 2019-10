Deváté pokračování tipovací soutěže Svitavského deníku znovu přineslo pořádné rozčeření vod v klasifikaci. Jedním z důvodů bylo vítězství české reprezentace nad Anglií, což byl tip naprosté menšiny hráčů.

TIP liga. | Foto: Deník

Nebyl to však jenom tenhle výsledek, který způsobil zase výrazné rozdíly v dosažených bodech a tím pádem i podstatné přesuny v pořadí. Co se nezměnilo rovněž, je skutečnost, že vítězství putuje do Radiměře a do téže rodiny, pomyslnou štafetu totiž nyní převzal JIŘÍ MAREK, takto jediný ze soutěžících v tomto kole, který správně trefil osm zápasů. Vynikající výkon, jenž svému autorovi současně zajistil posun do elitní desítky. Na čele zůstal Josef Mergl, byť mu tento týden tak úplně nevyšel.