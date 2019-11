Suverénně vedoucí celek nejvyšší krajské soutěže fotbalistů zavítal v nedělním chladném odpoledni na Svitavský stadion. A diváci, kteří přišli, se ptali: „Potvrdí svoji podzimní dominanci, nebo se domácí hráči vyšponují k výkonu, s jakým dovedou tomuto favoritovi čelit?“ Půl hodiny předváděli domácí fotbal z říše snů. Byli aktivní, důrazní v osobních soubojích, o poznání hbitější a živější než soupeř. A byli také nebezpeční, poměrně často se dostávali do střeleckých pozic, k jejich smůle však míče končily převážně vedle branky. Ve 20. minutě se však dočkali odměny, Horák posadil ideální centr na Juříkovu hlavu a bylo to 1:0. Vzápětí ránu M. Čížka hosté odvraceli z brankové čáry a byli v těch chvílích dost zkoprnělí. Věčná škoda, že to Svitavští nedokázali tvrději potrestat… Před přestávkou totiž Holice našly ztracenou herní jistotu a povedlo se jim srovnat, když po rozehrané standardní situaci propálil hradbu těl před Jílkem Hanč. Po změně stran hra výrazně ztratila na zajímavosti, byla hodně rozháraná, málo plynulá a plná nepřesností. Rozhodující akci sehráli hosté v 65. minutě, kdy rychlou souhrou úplně vyšachovali svitavskou defenzivu a T. Jedlička zakončoval snadno do odkryté svatyně. Domácí se snažili odpovědět, ale do vážnější příležitosti se dostali snad v jednom případě, a to centrovaný míč proletěl malým vápnem, aniž ho někdo zasáhl. Jílek se několikrát vytáhl při brejcích soupeře a držel naděje svého týmu, ale stejně nakonec vyhasly.

Litomyšlská Jiskra získala vítězství z kategorie „povinných“. Po celý zápas měla územní převahu, ale s jejím vyjádřením byla vinou nepřesnosti ve finální fázi dlouho na štíru a hostující Klír mohl odpálit hodně hlasitý „budíček“, kdyby pálil po půlhodině hry lépe než do tyče. Ale takto domácí Škeřík a Hromádka prokázali dobrou orientaci ve vápně, třetí gól si hosté dali po závaru v šestnáctce sami a další velké šance zůstaly nevyužity. Konečně se usmála trocha štěstí na poličské fotbalisty a teprve podruhé na podzim se radovali z tříbodového zisku (naposledy se tak stalo 21. srpna proti Třemošnici). Sice nejhubenějším možným skóre, ale i za takové se dává plný zisk. O jediný gólový zásah se postaral pěknou ránou T. Švec, o zbytek potom zodpovědná práce v defenzivě, kterou dirigoval navrátilec mezi tyčemi Slaný. Jedno z nejvydařenějších podzimních vystoupení odehrál třebovský Slovan na moravanském trávníku. Macek s Holubem „slepili“ v prvním poločase dvě branky v rychlém sledu a hosté pochopili, že mohou myslet na úspěšný výsledek. Soupeř sice ještě do poločasu snížil, ale druhá část zápasu patřila hostům, kteří byli na svoje poměry nebývale produktivní a navyšovali skóre.

13. KOLO:

Litomyšl – Horní Ředice 3:0

Fakta – branky: 32. Škeřík, 39. Hromádka, 70. vlastní (Češka). Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 0:3. Diváci: 60. Poločas: 2:0. Litomyšl: Koukola – Škeřík, Štoudek, Pešek, Hašek – Hromádka (80. Bačík), Kristek (86. Zeman), Kundera, Paclík – Urbanec, Folta (69. Severa). Horní Ředice: Češka – Březina, Ručka, Völkl, Skalický (73. Hrubý) – Fous (64. Morávek), Hrdý, Horyna, Lát (58. Kmoníček) – Klír, Dujsík.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Celý týden před utkáním jsme věnovali tomu, aby se nám dal dostatek hráčů zdravotně dohromady, což se podařilo, nicméně tréninkový výpadek byl znát. Narazili jsme na bojovného soupeře, který se snažil hru maximálně zjednodušit a využíval k tomu nakopávané míče na Dujsíka, s čímž jsme měli hlavně v úvodu problémy. V první půli jsme přežili stoprocentní šanci Ředic a s trochou štěstí se nám podařilo dvakrát skórovat. Po přestávce jsme drželi míč a hru víceméně kontrolovali, přidali třetí branku a utkání v klidu dohráli. Fotbalová krása se tentokrát nekonala, ale myslím si, že tři body jsme i vzhledem k tomu, kolik jsme neproměnili dalších šancí, získali po zásluze.



Stanislav Šedivka, trenér SK FK Horní Ředice: Vytvořili jsme si tři velmi dobré šance a nastřelili břevno. Jenže také jsme vyrobili dvě dětinské chyby, které soupeř potrestal. A by toho nebylo málo, ve druhém poločase jsme si dali vlastní gól. Když všechny okolnosti sečtu, tak jsme nemohli bodovat. Zkrátka strašně lehce inkasujeme, naopak na gól se moc nadřeme.

Moravany – Moravská Třebová 1:5

Fakta – branky: 36. Semerád – 26. a 80. Holub, 23. Macek, 63. Bednář, 81. J. Štaffa. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 1:2. Moravany: B. Branda – Sokol (54. M. Lukas), J. Lukas, Semerád, Hurta – Machatý, Beran, Hynek, Formánek – Kříž (87. Čáň), Knotek (81. Záleský). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (87. Fógl), Krystl, Kalus, J. Štaffa – Macek, Bednář, Novák, Sedláček (83. Polák) – Konečný (82. Kudyn), Holub.



Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: Naše letargie trvá již tři zápasy a hosté toho dokázali náležitě využít. Ve všech činnostech jsme byli horším týmem. Zápas prakticky rozhodly tři minuty v prvním poločase, během kterých jsme dvakrát inkasovali. Pak už hosté hru víceméně kontrolovali. A když jsme se za stavu 1:2 pokoušeli o vyrovnání, udeřili potřetí. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby už podzimní sezona skončila, ale ještě nás čekají dvě důležitá utkání. Na ně se musíme připravit daleko zodpovědněji.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Moravany jsou před námi, nastoupili jsme proto s určitou taktikou, abychom nejdříve zjistili, co budou proti nám vlastně hrát. Snažily se hrát fotbal, ale my těžili z jejich chyb v rozehrávce, chodili do brejků a dva z nich dokázali zužitkovat. Jediné chyby jsme se dopustili při rohovém kopu, z něhož soupeř vytěžil snížení. Po přestávce se po centrech do vápna dostal do dvou šancí, ale tady vytáhl rozhodující zákroky Kamisch. Do otevřené obrany domácích jsme potom nejprve střelou Bednáře a následně ze dvou samostatných úniků navýšili zasloužené vítězství. Samozřejmě vládne spokojenost s výkonem i výsledkem.

Polička – Heřmanův Městec 1:0

Fakta – branka: 19. T. Švec. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:2. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Polička: Slaný – Bureš, Pavliš, Jílek, Mužík – Čori (81. Stodola), T. Švec, Navrátil, Vondra – Stejskal, Netolický (85. Kovář). Heřmanův Městec: Janda – Jablečník (65. Jošt), Mach, Hauf, Motl – Hlaváč (83. Svoboda), Čáp, Dvořáček, Zrůst – Salfický, Netušil (75. Levinský).



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Jedna střela na branku, gól a vítězství. Byla od Tomáše Švece nádherná, z dvaceti metrů do šibenice a znamenala tři body. Na rozdíl od minulých utkání jsme se tentokrát příliš nedostávali do šancí, nedařil se nám přechod do útoku, kazili jsme finální přihrávku, často jsme se zachytávali do ofsajdu. Hosté hrozili nebezpečnými křídelními akcemi a centry do šestnáctky, po kterých měli několik dobrých příležitostí, ale Slaný v brance odvedl výborný výkon a svými zákroky nás podržel. Jinak se hrálo mezi šestnáctkami, kluci do toho dali všechno, hráli velice důrazně, místy až na hraně, a povedlo se nám vítězství udržet.

Svitavy – Holice 1:2

Fakta – branky: 20. D. Juřík – 39. Hanč, 65. T. Jedlička. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 4:2. Diváci: 155. Poločas: 1:1. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, M. Čížek, A. Novák – Horák (71. J. Jukl), Chlup, F. Čížek (81. Marvan), Válek (72. Škáva), Vacek – D. Juřík. Holice: Pšenička – Chvála, Řezníček, Fotul, Hanč – Řehák, J. Jedlička, Rožek, Rosůlek (81. Semínko)– T. Jedlička, Václavek (88. Růžička).



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas s Holicemi bych rozdělil na třetiny. V prvních třiceti minutách jsme hráli aktivně, hosty k ničemu nepustili a šli do vedení. Bohužel jsme neproměnili další šance a vedení 1:0 bylo, jak se v dalším průběhu ukázalo, málo. Druhá třetina byla vyrovnaná a soupeř do poločasu vyrovnal. V závěrečné půlhodině strhli hosté výhru na svoji stranu a konec se odehrával jako souboj Jílka s protihráči. Naše hra během utkání uvadala, až se rozpadla úplně a zpět nás nenastartovala ani střídání. Na druhou stranu si musíme přiznat, že jsme hráli s vedoucím týmem přeboru a výsledek musíme posuzovat i z tohoto pohledu.



Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale jako bychom se o tom potřebovali v prvním poločase přesvědčit. Nenavazovali jsme v řadách a měli jsme problémy s jednoduchou agresivní hrou domácích. Naštěstí jsme ale byli schopní ještě do přestávky korigovat svitavské vedení Rožkem. A pomalu jsme začali přebírati iniciativu. Do druhého poločasu jsme nastoupili už s vyšší koncentrací a vynutili si tlak, který vyústil ve vedoucí branku Tomáše Jedličky. Domácí hru zjednodušili a hlavně přitvrdili. Proto jsem rád, že jsme se tím nenechali rozhodit a soustředili se na fotbal. Jen nás může mrzet neproměnění několika dobrých šancí, kterých jsme si na pojištění výhry vytvořili víc než dost.

Další výsledky KP Pardubicka:

Pardubičky – Třemošnice 2:2 (PK 7:8)

Fakta – branky: 7. T. Svoboda, 28. Klička – 82. a 90. J. Vančura. Rozhodčí:K. Schmeiser (Roveň). ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Pardubičky: Zahradník – Froš, Čunderle, Zezulák, Norek – Krejčí, T. Svoboda, Tuťálek (90. L: Svoboda), Jonáš (82. Dojčán) – Havelka (75. Libánský), Klička (57. Šprachta). Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý, Jablečník, P. Šindelář – Jelínek (79. Petr), J. Vančura, Filip (62. Forman), M. Šindelář – Mejtský, Hejcman.

Choceň – Česká Třebová 2:1

Fakta – branky: 8. Heger z pen., 26. Fikejz – 60. Müller. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Choceň: Krátký – Matějka, Coufal, Zahálka, Voda (64. Beneš) – Klofanda, L. Novotný, Fikejz (70. M. Novotný), Heger (90. Dostál), Laky – Gronych (81. Gerčák). Česká Třebová: Moláček – Plačko (70. Gregor), Jiřánek (84. Fučík), Švec, Herclík – Müller, Sejkora (64. Langer) – Deml, Flídr, Fric (73. Borek) – Křepela.

Chrudim B – Lanškroun 3:0

Fakta – branky: 31. Žalud, 44. Vašulín, 67. Kužma. Rozhodčí: Čechlovský (Bítovany). ŽK: 3:3. Diváci: 85. Poločas: 2:0. Chrudim B: Stýblo – D. Kopecký, Zikmunda, Luong, F. Holeček – Vácha (36. Skoumal), Friček (84. Petržíla), Zrůst (56. Kužma), Hynek (73. Bakeš) – Žalud, Vašulín (76. Pylyp). Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Popelář, Krejsar (79. Jílek), Karlík – Doležal (63. Pecháček), Š. Kolomý, Sita (71. Marek), Komínek (84. Šabata) – Savych, Ptáček.

Luže – Rohovládova Bělá 2:0

Fakta – branky: 85. Radouš, 89. Fejl. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 5:0. Diváci: 90. Poločas: 0:0. Luže: Vostradovský –, Doša, Richter, Lacman, Radouš – Fejl, Mráz (62. Koukal), Naď, Merkl (90. Klenor), Malinský – Kroutil. Rohovládova Bělá: Jiran – Žoček, Pospíšil, Špidlen, Nepivoda – Barbarič (65. Čásenský), Deutsch (79. Panchártek), Starý, Klouda – Matějka, Kotajny.

Pořadí:

1. Holice (36), 2. Chrudim B (26), 3. Třemošnice (26), 4. Luže (26), 5. Moravany (25), 6. Lanškroun (24), 7. Litomyšl (23), 8. Moravská Třebová (22), 9. Heřmanův Městec (22), 10. Choceň (17), 11. Svitavy (16), 12. Česká Třebová (15), 13. Horní Ředice (13), 14. Pardubičky (8), 15. Polička (7), 16. Rohovládova Bělá (6).