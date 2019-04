„Po delší době se nám dařilo držet hratelný výsledek a do šaten jsme odcházeli s dvougólovým mankem. V první půli jsme měli tři slibné brejkové situace, pouze dvě z nich zakončili střelami, které však branku neohrozily. Po změně stran jsme mohli vyřešit některé přechody do otevřené obrany soupeře lépe, jenomže je vidět, že naše špatná výsledková série kluky sráží a ti volí velmi složitá řešení končící často ztrátami míče. A po jedné takové situace došlo i k definitivnímu rozhodnutí o výsledku. Přes porážku chci svoje hráče za bojovnost pochválit,“ hodnotil duel v Přelouči trenér Jan Kačer.

Svitavská rezerva nabrala v Ústí nad Orlicí dvougólové manko, když nejprve po individuální akci Krátkého zakončoval Procházka a o něco později připravil Pirkl průnikem pozici pro Pavláska. Do poločasu snížil po chybném vyběhnutí gólmana Zvára a hosté se dostali na kontakt, ovšem po změně stran si vážnější příležitost nevypracovali, naopak soupeř byl několikrát blízko k pojistce. „Tentokrát jsme na soupeřově půdě začali dobře a víc než dvacet minut byli i herně lepší. Potom se ale domácí ujali vedení po našich dvou chybných rozehrávkách. Podařilo se nám sice do poločasu snížit, ale ve druhé půli jsme si prakticky žádnou gólovou šanci nevytvořili a Ústí tak jednobrankový náskok celkem v klidu udrželo,“ vyjádřil se trenér Milan Janko.

V Poličce v základní době gól nepadl, zato v rozstřelu se trefili všichni hráči až na domácího gólmana Ondrůcha, takže bod navíc brali hosté z Rohovládovy Bělé. Nebezpečnější sice byli domácí, ale scházela jim produktivita. „V prvním poločase jsme hráli to, co jsme si řekli, soupeře jsme vysoko napadli, nedávali mu čas a prostor ke hře. Sami jsme měli tři čtyři vyložené příležitosti, bohužel bez efektu, což byla škoda, protože zápas by se asi vyvíjel jinak. Druhý poločas byl vyrovnanější, znovu jsme v něm nevyužili několik šancí, v poslední čtvrthodině však více hráli hosté. Nakonec si to v rozstřelu rozdali gólmani, náš neproměnil, zatímco hostující ano. Bodově jsme na tom v tuto chvíli úplně stejně, jako po třech kolech na podzim,“ řekl poličský trenér Miroslav Kovář.

26. KOLO:

Přelouč – Kunčina 3:0 (2:0)

Branky: 12. a 30. Janecký, 66. Mitkov. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 3:1. Diváci: 89. Kunčina: Hutira – Pešava, Eliáš, Zeman, Hlaváček, Šabacký, T. Brychta, T. Pagáč (80. Scholze), V. Pagáč, Šejnoha, Šmehlík.

Polička – Rohovládova Bělá 0:0 (0:0), PK 10:11

Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Polička: Ondrůch – Punar, Jílek, Stejskal, Bureš (71. Scheib), Jakub Mužík, T. Švec, Andrle, Stodola (60. Harašta), Navrátil, Netolický (60. Pavliš).

Ústí nad Orlicí B – Svitavy B 2:1 (2:1)

Branky: 24. Procházka, 39. Pavlásek – 42. Zvára. Rozhodčí: Lukášek. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Špička, Škeřík, Zvára, Říha, Řeháček, Přibilík, Ryšavý, Svoboda, P. Juřík (66. J. Jukl).

Další výsledky:

Tuněchody – Letohrad B 2:0 (1:0). Branky: Pokorný z pen., Geguš. Pardubičky – Rosice nad Labem 2:0 (0:0). Branky: T. Svoboda, Krejčí. Horní Ředice – Načešice 5:1 (3:0). Branky: Klír, Völkl, Mráz, Kopa, Dujsík – F. Jirásek. Vysoké Mýto B – Zámrsk 3:1 (2:0). Branky: Valášek, Surma, Dvořák – Klapal.

Pořadí:

1. Pardubičky (37), 2. Horní Ředice (33), 3. Přelouč (31), 4. Polička (30), 5. Zámrsk (27), 6. Rohovládova Bělá (26), 7. Ústí nad Orlicí B (26), 8. Svitavy B (24), 9. Rosice nad Labem (22), 10. Načešice (22), 11. Tuněchody (22), 12. Vysoké Mýto B (21), 13. Kunčina (8), 14. Letohrad B (7).