I. A TŘÍDA: Na samotný chvost „átřídní“ tabulky se propadli kunčinští fotbalisté. Nelze se tomu divit, když před utkáním v Rosicích nad Labem měli co dělat, aby poskládali jedenáctku schopnou hrát.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

„Odjížděli jsme bez pěti hráčů základní sestavy. Paradoxně jsme měli podobný problém jako na podzim doma proti stejnému soupeři. Bylo nás deset, k tomu trenér a vedoucí družstva,“ uvedl kouč Jan Kačer, který musel mezi tři tyče. To se na trávníku zákonitě muselo projevit. „Domácí fotbalisté nás od začátku přehrávali ve všech směrech a my hrozili pouze z protiútoků. Skóre se poprvé měnilo v 26. minutě a do poločasu Rosice zápas prakticky rozhodly. My jsme si do přestávky vytvořili tři slibné šance, ale v nich nám chyběl důraz a kvalita v zakončení. Do druhé půlky jsme šli s cílem neodjíždět s velkým výpraskem a pokusit se některý z protiútoků proměnit. Částečně se to podařilo, skóre se tolik nezvyšovalo a v závěru jsme po jednom z brejků dali alespoň čestnou branku. Nic to nezměnilo na tom, že domácí zcela zaslouženě zvítězili a mohlo to být i vyšším rozdílem. Přesto bych chtěl poděkovat všem našim hráčům, kteří se tohoto utkání zúčastnili a až do konce bojovali,“ dodal trenér Kačer, jehož tým se musí pomalu smířit s blížícím se pádem.



Poličští fotbalisté nezažívají příliš vydařenou jarní část a ani utkání v Tuněchodech na tomto konstatování nic nezměnilo. Hubená remíza na trávníku mužstva, které bude rádo, když se vyhne sestupovým starostem, a nadto prohraný penaltový rozstřel, to věru není nic moc k chlubení. Tím spíše, že si Poličští byli dobře vědomi, že mohli a měli uhrát lepší výsledek. To by si však museli počínat lépe v zakončení, a že příležitostí neměli málo. „Bohužel je to pořád do kolečka. Znovu jsme vyhořeli v produktivitě. Je zarážející, co dokážeme neproměnit. Přitom se nám vstup do zápasu povedl, rychle jsme vstřelili vedoucí branku a posléze i druhou, kterou nám však rozhodčí neuznal. Domácí byli v naší šestnáctce snad pouze jednou a z rohu se jim podařilo vyrovnat. Po přestávce začali hrát aktivněji, pomohla jim také střídání, ale šance jsme si vytvářeli opět především my. Jenže ani z malého vápna jsme nebyli schopni skórovat. A protože nám na jaře vůbec nejdou penaltové rozstřely, prohráli jsme všechny čtyři, tak jsme zbytečně ztratili další body,“ litoval trenér Miroslav Kovář.



Ve středu 29. května dohrává Polička odložený domácí zápas proti Vysokému Mýtu B (18:00).