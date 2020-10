Pokud tomu tak doopravdy bude, tak jedině litomyšlská Jiskra může přidat ke svému závěrečnému vystoupení plusové znamínko.

Rohovládova Bělá – Moravská Třebová 1:1 (PK 7:6)

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Před zápasem jsme řešili vážnou situaci díky náhlé absenci obou našich stoperů. Jinak utkání začaly oba týmy zodpovědně zezadu. Ve 22. minutě nám zázračně zneškodnil šanci po pohledné kombinaci brankář. Hosté se ujali vedení dorážkou ze skrumáže po nedůrazu z naší strany. Těsně před poločasem jsme vyrovnali gólem z penalty po předchozím faulu brankáře. Druhý poločas byl vyrovnaný. V závěru jsme měli vyloženou šanci, kdy střela v poslední minutě těsně minula branku. V penaltách jsme byli šťastnější, rozhodnout musela až osmá série.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: K zápasu jsme odjeli se čtyřmi absencemi, tým jsme doplňovali z béčka, ale i tak jsme měli vyhrát. Od začátku jsme měli hru pod kontrolou a produkovali pěkný útočný fotbal, z tlaku vytěžili vedoucí branku a do 40. minuty se všechno vyvíjelo v náš prospěch. Potom však přišla hrubá individuální chyba, z ní vyplynul rychlý kontr soupeře, faul brankáře v šestnáctce, vyloučení, penalta a vyrovnání. Navíc mezi tyče musel z pole Smékal, protože jsme neměli k dispozici druhého brankáře. Domácí se po změně stran dostali více do hry, ale my bránili spolehlivě a sami jsme mohli z rychlých protiútoků rozhodnout. Je ale také pravda, že v 90. minutě při nás zase stálo štěstí při gólovce domácích. V penaltách jsme nebyli úspěšní. Celkově lze říci, že jeden moment úplně změnil celý ráz utkání, ale slibné šance na to, abychom získali tři body, jsme měli i v deseti.

Litomyšl – Pardubičky 4:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po předchozí venkovní porážce jsem se opět dostali do situace, kdy bylo nutné na domácí půdě bodovat. Jak všichni tušíme, jednalo se nejspíš letos o poslední zápas, takže motivace jsme měli dostatek. Celé utkání jsme měli od začátku pod kontrolou, dostávali se často do gólových šancí, spoustu jsme jich neproměnili, ale tři body máme a to je v tuto chvíli podstatné.

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Bohužel jsme museli odcestovat hned bez čtveřice hráčů základní sestavy. To bylo nakonec hodně znát. Nicméně vymlouvat se na to určitě nechceme. Příležitost dostali jiní hráči a ti měli utkání zvládnout. Místo toho jsme předvedli nejhorší výkon podzimu. Více to komentovat nebudu. Znovu bych se zbytečně rozčílil.

Svitavy – Choceň 0:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas byl orámován dvěma přesnými zásahy útočníka hostů Fikejze. Mezitím jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale chyběl nám nějaký moment překvapení pro defenzivu Chocně, brzdily nás nepřesnost a nedůraz před brankou soupeře. A tak jsme v průběhu utkání vyprodukovali jenom dvě nebezpečnější střely, s kterými si však brankář poradil. Na druhé straně musel Jílek několikrát zachraňovat situace včasným vyběhnutím před hostujícími útočníky. Snad nám čtrnáctidenní pauza pomůže dostat se zpět do fotbalové pohody a uhrát potřebné body.

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Přijeli jsme do Svitav s cílem bodovat a podařilo se nám odvést všechny tři body. Jsem velice spokojený. Nicméně Svitavy byly kvalitní soupeř, byl to náročný zápas. Musím mužstvo pochválit za bojovný výkon a dobrou defenzivní činnost. Musím vyzdvihnout i vynikající výkon rozhodčího Hájka. Z něho by si někteří rozhodčí měli brát příklad.