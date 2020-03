Letos ale tato série po čtvrtfinálovém krachu s Kladnem skončila a jejich dlouholetý trenér FRANTIŠEK ŠVEC se zamýšlí nejen na tím, proč se to stalo.

Kde s odstupem pár dnů po druhé porážce s Kladnem hledáte důvody neúspěchu?

Hlavní příčina je zřejmá, a to je výkon, jaký proti nám předvedl soupeř. Poskládal silnou sestavu, úplně odlišnou od té, v jaké nastupoval v dlouhodobé části. Pokud takto bude hrát na finálovém turnaji, tak věřím, že může dosáhnout na pěkný výsledek. Hrál dobře, byl efektivní, měl ve svém středu silné individuality. A značný rozdíl mezi námi byl v produktivitě.

Přesně tak. Vám to tam prostě v obou duelech nepadalo…

Doma jsme vstřelili jednu branku, na hřišti soupeře rovněž. S tím se ve čtvrtfinále opravdu obstát nedá. Na 1:0 lze zápas uhrát možná jednou za sezonu, ale určitě ne opakovaně v play off, nadto proti tak kvalitnímu mančaftu.

Přitom se nedá říci, že byste se do šancí neuměli dostat. Nebyla jich sice přehršel, ale dalo se z nich vytěžit více, že?

Jenom pokud vezmu druhé utkání v Kladně, tak je fakt, že jsme v první půlce inkasovali tři góly, vesměs po vlastních chybách. Ve druhé jsme ale měli sami dost možností na to, abychom zápas když ne otočili, tak minimálně zdramatizovali. Co protihráči využili, jsme my zahodili. Když už byla branka z poloviny prázdná, gólman byl mimo, tak my to dokázali nějakým způsobem netrefit. Místy by se člověk musel smát, kdyby mu právě nekončila sezona. Zákonitě s tím postupně narůstala u kluků frustrace a Kladno utkání ukočírovalo ke druhému vítězství a postupu.

Polička je po patnácti letech bez Final Four. Rozčarování by se u vás dalo krájet, že…

Co naplat. Jak se říká, každá série jednou končí, nic netrvá věčně. Jednou to zřejmě přijít muselo. Že nás to ale velice mrzí a jsme hodně zklamaní, že nebudeme hrát o medaile, o tom snad nemusím mluvit.

Několikrát v minulosti jste podobně dramatické série dokázali strhnout na svoji stranu. Tentokrát to nevyšlo.

V první řadě soupeři gratuluji k výsledku, odvedl v obou zápasech dobrou práci, ale myslím si, že oba duely byly vyrovnané, dramatické, sportovně hodnotné a ani my se nemusíme za předvedené výkony stydět. Tedy až na tu koncovku. Nemůžeme se vymlouvat na to, že soupeř měl silnou sestavu a v základní části takovou nemívá. Jednak to regule sálového fotbalu dovolují, jednak to bylo hlavně o nás. Pokud chceme postoupit na finálový turnaj a hrát o medaile, tak si musíme poradit s každým, kdo se nám postaví do cesty. Nám se to nepovedlo.

S jakými reakcemi vašeho okolí zvyklého na pravidelné úspěchy jste se dosud setkal?

Určitě vnímám nechápavé dotazy typu: Byli jste druzí v dlouhodobé části, jak to, že jste vypadli se sedmým? Tak se ale ptá pouze ten, kdo nezná realitu. My jsme sezonu objeli v sedmi osmi lidech, pokud pominu start futsalisty Davida Cupáka, který byl ojedinělý. Se stejnými hráči jsme šli do čtvrtfinále, zatímco Kladno odehrálo základní části s nějakými lidmi a s úplně jinými hrálo čtvrtfinále. Toto je skutečnost, ne výmluva. Potom si můžeme pochvalovat, jak výborné byly oba zápasy, jenže takhle by to mělo vypadat tři čtvrtě sezony a nikoli až v play off.

Kladno si to může dovolit. Bohužel v základní části soutěže poněkolikáté de facto o nic zásadního nešlo.

To je pochopitelně zásadní věc. Pokud by ligu hrálo deset nebo dvanáct týmů a o postup do play off by se muselo bojovat, tak by přístup některých klubů k jednotlivým turnajům byl rozhodně jiný. Jenže bohužel musíme být rádi, že je nás alespoň osm a jsem zvědav, jestli se to v budoucnu někam pohne.

Co tento nezdar a obecně celá uplynulá sezona znamenají z pohledu dalších let sálového fotbalu v Poličce?

V našem mančaftu zavládlo velké zklamání a bude chvíli trvat, než odezní. Chce to nějaký čas na zklidnění, ale v každém případě nás čeká zamyšlení nad tím, jak pokračovat s poličskou sálovkou dál. Co se týče počtu hráčů, dostali jsme se do situace, která je v podstatě alarmující. Těžko dáváme dohromady alespoň dvě čtyřky a takhle to nejde. Doplnění z domácích zdrojů je složité, není moc kde brát. Nikdy jsme nechtěli do Poličky přivádět větší množství cizích kluků, ale teď budeme muset skutečně vážně popřemýšlet, jakou cestou se vydat. A nemohu ani vyloučit, že na stole bude i otázka dalšího působení Poličky v nejvyšší soutěži.

Čemuž se snad ani nechce vůbec věřit. Opravdu to může u vás dojít takhle daleko?

Už teď vím, že pro další sezonu přijdeme o dva kluky ze stávajícího základního kádru. To je díra, jakou těžko zacelíme. Jak jste uvedl, můžeme uvažovat tak, že základní část nějak odkopeme třeba se starou gardou a připravíme tým na play off. Kdyby to ale udělal každý, tak bychom si mohli rovnou říci, že se sejdeme v březnu na finálovém turnaji. Jsme Polička, patnáct let v řadě jsme hráli o medaile na finálových turnajích, udělali si nějaké jméno a už proto nechci dopustit, abychom ho takovým způsobem poškodili.

Je začátek měsíce března a vy máte půl druhé dekády neznámé sportovní volno…

Je pravdou, že ten první březnový víkend jsem byl zvyklý trávit poněkud jinak. Nicméně do Radotína na Final Four se podívat pojedu, jenom to bude bez těch nervů z minulých patnácti let.