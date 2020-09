Zato ve Svitavách, tak tam se nepovedlo vůbec nic.

Česká Třebová – Moravská Třebová 0:0 (PK 6:7)

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: Do utkání jsme nastoupili s cílem získat body a na hřišti odevzdat maximální bojovný výkon ve všech řadách. Soupeř potvrzoval svoji kvalitu a v druhém poločase si místy vytvořil tlak, když hlavně hrozil ze vzduchu po standardních situacích, ale obrana pracovala výborně a soupeřovy hráče dokázala ubránit. Naši hráči si zaslouží pochvalu za předvedený bojovný výkon v těžkém utkání a je jen škoda druhého bodu po penaltovém rozstřelu, který by nám při našem rozpoložení určitě pomohl.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jednalo se o utkání nevalné kvality, dlouho se hrálo bez brankových příležitostí. Soupeř měl za celý zápas jednu, my možná dvě, jinak se hrálo od šestnáctky k šestnáctce, hra byla hodně o soubojích a nepřesnostech na obou stranách. Domácí nechtěli za žádnou cenu prohrát a my bohužel nenabídli dostatek invence, nic jsme nevymysleli, nedokázali změnit hru. Vyloženě nepovedený zápas tak ani nemohl skončit jinak než bez gólů, když v naší největší šanci jsme z trestného kopu trefili jen břevno. Jsem zklamaný, měl jsem jiné očekávání, ale vyhrát za tři body jsme si nezasloužili. U domácích vynikal ve středu pole kapitán Vaňous, který se uplatnil svojí zkušeností a chytrostí, ale to neomlouvá náš výkon. Střetnutí jsme měli zvládnout lépe.

Svitavy – Lanškroun 0:5

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Na Svitavský stadion nastoupila družstva s rozdílným přístupem k zápasu. Jedno chtělo hrát a vyhrát, druhé hrací čas jaksi protrpět a při dobré konstelaci nějak uspět. Takže Lanškroun vyhrál zaslouženě, neboť nás předčil ve všem fotbalovém. Spíše bych se chtěl zastavit nad počínáním obsazovacího úseku, když na zápas, ve kterém se dá očekávat vypjatá atmosféra, pošle jednadvacetiletého poněkud urostlejšího rozhodčího, který Savychovi celý zápas „žere“ komické výstupy a Ptáčkovo mlácení protihráčů lokty bez jakéhokoliv ocenění. A jeho postup ve 45. minutě, kdy nechtěl ublížit svému kolegovi Komínkovi, jehož by musel vyloučit, a dal tedy žlutou kartu Ptáčkovi mladšímu, jenom potvrdil jeho slabost v řízení a rozhodování. Pokud by někdo cítil v tomto mém vyjádření ukřivděnost, doporučuji mu prohlédnout si záznam z utkání, mimochodem velice dobrý, což nebývá na mnoha stadionech zvykem, a udělat si o mých slovech obrázek sám.

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: Na soupeře jsme se dobře připravili. Čekali jsme těžké utkání, nicméně jsme Svitavy přehrávali rychlostí a v obraně jsme si počínali lépe. V ofenzivě se nám dařilo gólově, takže můžeme být spokojeni. Po přestávce jsme hráli pozorně dozadu, čekali na skulinky v obraně domácích a ještě dvě branky přidali. Kluky musím pochválit za kombinační a rychlý fotbal. Podali jsme jeden z nejlepších výkonů.

Litomyšl – Třemošnice 5:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po nevydařené šňůře čtyř porážek za sebou jsme věděli, že domácí zápas s Třemošnicí musíme zvládnout za tři body. S psychickým tlakem se naše mužstvo vyrovnalo na výbornou a během pětatřiceti minut jsme utkání rozhodli, když se pětkrát prosadil Honza Štoudek. Utkání s nepříjemným a běhavým soupeřem se poté jen dohrávalo. Ve druhém poločase se na nás citelně projevilo středeční těžké pohárové utkání s Holicemi, zhruba od šedesáté minuty nám došly síly a soupeř nás začal přehrávat, naštěstí se dokázal prosadit pouze jednou. Pro nás to jsou velmi důležité body.

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: K utkání odjelo mužstvo zdecimované po utkání s Prosečí bez čtyř hráčů a k tomu s dvěma nedoléčenými fotbalisty, kteří museli do sestavy. Navíc utkání báječně sedlo střelci Štoudkovi, který se pětkrát trefil. To ovšem není omluva. Právě lavička se musí o výsledek porvat. Ostudu pak ve druhé půli zachraňovali mladíci spolu s dorostencem. Doufám, že marodku na příští domácí utkání už někdo opustí a bude k dispozici.