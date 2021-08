Zápasy 1. kola se v Čechách rozehrává nový ročník fotbalového MOL Cupu, tedy elitní tuzemské pohárové soutěže (předkolo se letos nehrálo). Středeční zápasy se týkají také osmi východočeských celků. Nejatraktivnější duel bude k vidění v Náchodě, na půdu divizionáře totiž cestuje druholigová Chrudim.

Středa 18.00:

Náchod – Chrudim

V Bělovsi půjde o fotbalový svátek, protože domácí divizní celek se postaví favorizovanému mužstvu z druhé nejvyšší soutěže. Navíc půjde o východočeské derby. „Určitě bychom Chrudim rádi potrápili,“ nechal se již dříve slyšet zkušený náchodský kouč Václav Kotal.

Pro druholigistu jde o poměrně těžkou zkoušku. Chrudimští fotbalisté po prvním vítězství v soutěži míří do Náchoda, kde budou muset stvrdit roli velkého favorita.

„Rozhodně chceme postoupit. Dostanou šanci méně vytížení hráči, kteří se budou moci pořádně ukázat,“ poodkryl své plány s pohárovým duelem trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý.

Zároveň však varoval před silou náchodského soupeře pod vedení trenéra Václava Kotala. „Práce trenéra je na jejich hře vidět, hrají velmi organizovaně a je znát kvalitní tréninkový proces. O to více to pro nás bude náročný soupeř,“ přiznává Veselý.

Vysoké Mýto – Ústí n. O.

Na další východočeský souboj se těší diváci ve Vysokém Mýtě. Domácí tým velmi úspěšně vstoupil do divizní sezony, dnes v pohárovém duelu vyzve Ústí nad Orlicí.

„V tomto utkání dostanou příležitost hráči, kteří momentálně nejsou tolik vytížení. Chceme zátěž rozmělnit mezi všechny zdravé hráče,“ říká František Dvořák, trenér Vysokého Mýta.

Co očekává od souboje s třetiligovým soupeřem? „S Ústím jsme se setkali už v přípravě, kde jsme hráli pouze s třetiligovými týmy. Až na souboj s Chlumcem se jednalo o vyrovnaná utkání. Rozhodně se chceme porvat o postup a neprodat soupeři svoji kůži lacino,“ prohlásil Dvořák, do jehož týmu se vrátil odchovanec Nicolas Šumský. Sedmadvacetiletý fotbalista naposledy působil ve slovenské Seredi. „Jeho příchodem se náš kádr ještě více zkvalitnil, o tom není pochyb. Nicolas se zapojí již do pohárového utkání. Ještě se rozhodneme, o jak dlouhý časový úsek se bude jednat,“ prozradil trenér Dvořák.

Ústeckoorlická Jiskra po výhře a porážce na startu nové sezony ČFL by měla být papírově přece jen mírným favoritem na postup. Rovněž v jejím případě se nicméně dá předpokládat, že její trenér Vladimír Chudý rozloží minuty strávené na hřišti mezi větší počet svých svěřenců.

Dvůr Králové – Zápy

Dvoráci mohou jít do zápasu s favoritem uvolněně, neboť start do sezony se jim vcelku vydařil, když v úvodních dvou kolech divize C posbírali čtyři body.

„Pro nás jsou stěžejní a prioritní mistrovské zápasy, ty pohárové vnímáme jako zpestření sezony. Nastoupíme proti velmi kvalitnímu soupeři, který se pohyboval na předních příčkách třetí ligy. Jsme zvědaví, jak moc nás v obraně prověří,“ říká lodivod podkrkonošského mužstva Jiří Kuneš.

Letohrad – Přepeře

Vydřené vítězství nad Benátkami je pro letohradské fotbalisty důležitou vzpruhou a získané sebevědomí by rádi předvedli hned v pohárovém vystoupení proti třetiligistovi. Jak přiznal kouč Aleš Majvald po víkendové výhře, rád by viděl i u svých svěřenců také herní posun. „Snad budou z naší strany příští zápasy více fotbalovější a ne jen o soubojích.“

Libčany – Zbuzany

Křest ohněm podstoupí Libčany. Účastník krajského přeboru Královéhradecka vyzve Zbuzany, tým, který po dvou kolech vede tabulku skupiny B v ČFL. V úvodním kole mimo jiné vyhrál (1:0) i na trávníku silných Živanic.

„Pro nás to bude zkouška, co vydržíme, co dokážeme,“ říká Jiří Hofman, trenér Libčan.

Zbuzany, klub z okresu Praha-západ, je velmi silný, nicméně pro zdejší region není tak divácky atraktivní.

„Těžký soupeř, ale pro naši lokalitu je neznámý, není to tým zvučného jména, přesto to je pro náš klub i obec svátek. Věřím, že nás lidé přijdou povzbudit a společně si zápas užijeme,“ dodal Jiří Hofman.

Brandýs n. L. – Chlumec n. C.

Přestože se třetiligový tým z Chlumce potýká s rozsáhlou marodkou, chce navázat na pohárové úspěchy z předešlých let. „Teď je nás málo,“ přiznává trenér Michal Šmarda. „Přesto chceme postoupit dál,“ zní z celé kabiny. Ale jednoduché to nebude, soupeř není z kategorie snadných. Brandýs po dvou kolech vede divizi B se stoprocentním ziskem při skóre 4:0.