Dlouhá Loučka skalpovala v uplynulých týdnech Cerekvici i Březovou a troufala si i na Opatov. Co chybělo, aby jí vyšel i třetí „zářez“? Slabých deset minut. Domácí měli co dělat, aby alespoň vyrovnali, remíza jim nicméně stačila k udržení první pozice. Ovšem teď už pouze zásluhou skóre.

Dostihla ho Březová, která konečně odehrála trochu poklidnější utkání. Což rozhodně neznamená, že by se Radiměř vzdala bez boje, domácím však pomohl vedoucí gól Kutláka po čtvrthodině hry. Přibližně ve stejném čase druhé části přidal pojistku Kučera a Březová si zbytek zápasu pohlídala.

Příští měsíc bude Jaroslavu Dittrichovi šedesát. To mu ale nebrání v tom, aby jeden gól pro Bystré připravil a druhý dal sám. Závěr zápasu mu však pořádně zhořkl…

Po třech nezdarech ukázali cerekvičtí fotbalisté, že vítězit nezapomněli. Nebyla to v jejich podání v souboji s poslední Trnávkou kdovíjaká hitparáda, ale cíl splnili a tříbodový zisk by jim měl pomoci zahodit nervozitu, jaká je zatím na jaře doprovází. Trnávečtí se prezentovali bojovnou, ale směrem dopředu neefektivní hrou.



Jarní fazóna Jaroměřic, to je tedy něco. Čtvrtý zápas a čtvrté vítězství, najednou se s malohanáckým výběrem musí vážně počítat v boji o ty nejvyšší pozice. Hornoújezdský tým mohl na jejich hřišti litoval spálené tutovky v úvodu. Jaroměřice se poté rozjely a tři branky byly do poločasu ještě docela milosrdné. V ofenzivním pojetí pokračovali domácí i ve druhé půli, trefil se dokázal ještě lobem Švec. Hosté v závěru docílili čestné trefy.



Hodinovou bezgólovou šeď v Bystrém kvapem vystřídala závěrečná třicetiminutovka nabitá událostmi. Domácí si vytvořili dvoubrankové vedení a po druhém zásahu v 77. minutě si snad všichni přítomní mysleli, že je, jak se říká, „vymalováno“. Nebylo, protože Morašicím nejprve nabídli hrubkou v rozehrávce snížení sami a ani na vyrovnání se moc dlouho nečekalo.



Jevíčko zažilo v Mladějově snovou půlhodinu, během které zastihlo protihráče ve vážných nedbalkách, což dokumentovaly dva zásahy během minuty a po půlhodině poněkud šokující skóre 0:3. Domácí se následně probudili, do poločasu snížili a po přestávce dělali možné i nemožné, aby zápas zachránili. Kontaktní gól však dali tři minuty před koncem a to bylo příliš pozdě na to, aby se s výsledkem dalo něco udělat.



O důležité body se hrálo v Kamenné Horce a všechny tři zůstaly doma, přičemž výše výhry je asi překvapivá. Horce duel vyšel tentokrát i střelecky, linhartická Metra se nedokázala vůbec prosadit a zůstává v pásmu ohrožení.

17. KOLO:

Opatov – Dlouhá Loučka 1:1

Fakta – branky: 82. Petruň – 45. Marván. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 3:1. Diváci: 75. Poločas: 0:1. Opatov: Šenkýř – Havlát, Petruň, J. Cimburek, Křivka, Zeman (51. Sedlák), Paar, Broulík (61. Lustyk), Vostřel, Kalánek, Polák. Dlouhá Loučka: Rek – D. Křivánek, Kralovič (69. Charvát), Marván, Kolísek (76. P. Křivánek), Kolář, Chromý, Ševčík, Novotný (84. Bubeník), Neumann, Crha.

Kamenná Horka – Linhartice 3:0

Fakta – branky: 34. Mach, 53. Švec, 57. Uhlíř. Rozhodčí: Peřina. ŽK: 1:3. Diváci: 30. Poločas: 1:0. Kamenná Horka: Kavalír – Nekvinda, Švec, Gregor, Hřebíček, Mach, Kubík, Dokoupil, Uhlíř, Nedoma, Kučírek. Linhartice: Koutník – Prucek, Radimecký, Stárek, Rek, Kryštof, Andrlík, Mlčoch, P. Kelo, Bednář, Moravec.

Bystré – Morašice 2:2

Fakta – branky: 63. Kučera, 77. Dittrich – 80. Bureš, 86. Chmelík. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 2:3. Diváci: 90. Poločas: 0:0. Bystré: J. Lánský – P. Lánský, T. Oravec (20. Juráš, 76. M. Oravec), Cupal (32. Hanus), Pachovský, Peterka, Němec, Mužík, Kučera, Misar (46. Dittrich), Putnar (79. Peša). Morašice: Prešinský – V. Štancl, Chmelík, Ropek, D. Štancl, Ondráček, Novák, Sokol (69. Skala), Vít, Bureš (77. Kopecký), Válek.

Jaroměřice – Horní Újezd 4:1

Fakta – branky: 10. Batelka, 15. Hrbata, 34. Mooz, 77. Švec – 90. Šplíchal. Rozhodčí: Saňák. ŽK: 1:1. Diváci: 210. Poločas: 3:0. Jaroměřice: Továrek – M. Valenta, Jakab (72. Olšan), Šebek, Gecl, Vacula (87. Huppert), Hrbata, J. Valenta, Mooz, D. Švec, Batelka (77. Popelář). Horní Újezd: Havlík (34. Svatoš) – Martin Kusý (47. Kysilko), Hladík (57. Šplíchal), F. Švec, Faltys, Prokop, Lněnička, Motyčka, Pechanec, Marek Kusý, Kladiva.

Cerekvice – Městečko Trnávka 2:0

Fakta – branky: 34. Kříž (PK), 74. J. Vostrčil. Rozhodčí: Schüch. ŽK: 2:1. Diváci: 43. Poločas: 1:0. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý, Kříž, Jandera (90. M. Lněnička), Růžek, J. Vostrčil (85. Netolický), F. Pražák (80. Lorenc), Hermann (79. Uher), Jetmar, Malý (87. Jirout), Šeda. Městečko Trnávka: Hensl – Elnar, Šteffek (21. Král), Pokorný, Šašinka, Kumstýř (57. Makrlík), Továrek, Kleveta, Michalčák, Stenzl, Ševčík (70. Smolík).

Mladějov – Jevíčko 2:3

Fakta – branky: 35. Kozák, 87. Staněk – 17. Linhart, 18. Goš, 31. T. Müller. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 3:3. Diváci: 90. Poločas: 1:3. Mladějov: Vykydal – Prusák, Satler, Sekanina (80. Šimek), Čech, K. Müller, Staněk, Kudyn (86. Suchý), Kozák, Němec, Prosecký (66. Onderka). Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek, Vykydal (80. Horák), Seknička, Goš (46. Hofman), Bartuněk, T. Klein (44. Štefl), Vašíček, Linhart (88. Ille), T. Müller.

Březová – Radiměř 3:0

Fakta – branky: 15. Kutlák, 61. Kučera, 67. Lidmila. Rozhodčí: Oujezdský. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša, Lidmila, Dufek (46. Jež), Friedl, Kučera (86. Mrázek), M. Stupka (83. Valter), J. Stupka, Ducháček, Kutlák (76. Čuhel), Procházka. Radiměř: Škorpík – Ondroušek, Valouch, Svoboda, Šmíd, J. Trnečka (83. Jedlička), Bubela, Janečka (75. Farhat), Vach, Doubek (46. Janků), Stodola.

Pořadí:

1. Opatov (36), 2. Březová nad Svitavou (36), 3. Cerekvice nad Loučnou (34), 4. Jevíčko (32), 5. Jaroměřice (32), 6. Bystré (28), 7. Mladějov (28), 8. Horní Újezd (21), 9. Kamenná Horka (21), 10. Morašice (20), 11. Dlouhá Loučka (17), 12. Linhartice (14), 13. Radiměř (9), 14. Městečko Trnávka (8).