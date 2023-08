/ROZHOVOR/ Úvodními zápasy Poháru hejtmana Pardubického kraje byl zahájen nový ročník fotbalové sezony v Pardubickém kraji. Do akce šli kromě hráčů také krajští rozhodčí, na jejichž bedrech bude opět ležet odpovědnost za regulérní průběh všech utkání v souladu s pravidly. Předseda Komise rozhodčích PKFS Kamil Schmeiser věří, že jeho „ovečky“ budou podávat minimálně takové výkony na jaře, které podle jeho slov zvládli výborně. Objevil se pouze jeden vážnější problém.

Předseda Komise rozhodčích Pardubického KFS Kamil Schmeiser ocenil výkon ženského trojlístku v utkání v Holicích. | Foto: KFS Pardubice

O tom, že v Pardubickém kraji lze vychovat kvalitní rozhodčí, svědčí skutečnost, že se další dva v létě posunuli do soutěží Řídící komise pro Čechy. A pozornost vyšších složek si vysloužilo rovněž ženské trio, které na jaře poprvé řídilo utkání krajského přeboru. „Myslím, že je to dobrá vizitka naší práce,“ říká Kamil Schmeiser.

Nejprve se vraťme k jarní části, která nabídla dramatické postupové a sestupové boje ve všech soutěžích. Jak v ní podle vašeho názoru obstáli rozhodčí?

Myslím si, že mnoho negativního najít nelze. Jarní sezona byla z pohledu rozhodčích opravdu super. Všechno dopadlo tak, jak jsme chtěli a jak jsme si přáli, protože rozhodovali hráči na hřištích a nikoli rozhodčí. Tak, jak jsme nastavili laťku, ji rozhodčí dodržovali a šlapali jako hodinky. V průběhu jara jsme měli v podstatě jediný exces (utkání I. A třídy Dolní Újezd vs. Polička – pozn. red.), shodou okolností se stal rozhodčímu, který není na listině kraje, ale Řídící komise pro Čechy. Vysvětlilo se to, pravidlově nepochybil, ale bohužel tahle kaňka tam byla. Jinak ale za nás panovala naprostá spokojenost s výkony rozhodčích.

Jste jste na tom momentálně s počtem aktivních rozhodčích pro krajské soutěže? Daří se vám doplňovat stavy na potřebnou úroveň?

To je samozřejmě pořád bolest. Mám ale radost z toho, že se nám pro novou sezonu podařilo doplnit krajskou listinu osmi nováčky. Pochopitelně máme i úbytek, jeden rozhodčí se odstěhoval do Prahy a další ukončil činnost, protože psychicky neunášel každotýdenní nadávky ze strany diváků, což mě hodně mrzí.

A co se týče postupu rozhodčích do divize a třetí ligy?

V průběhu jara byly nejprve informace z Prahy takové, že nebudou nikoho chtít do republikových soutěží, že budou spíše listinu zužovat. Potom ale rozhodli, že si pozvou z každého kraje dva nováčky, že si je vyzkouší, dají jim testy, podstoupí fyzické prověrky, aby o nich věděli. Poslali jsme tam dva rozhodčí v pořadí Michal Jureček a Stanislav Rázek, oba borci tam přijeli, testy napsali na výbornou, fyzičky splnili na výbornou, byli prakticky nejlepší ze všech a nakonec jsou oba na listině Řídící komise pro Čechy. Což je velmi dobrá vizitka pro celý náš kraj.

Na jaře jste poprvé nasadil na utkání krajského přeboru Holice – Vysoké Mýto B čistě dámské rozhodcovské trio. A tahle novinka se povedla podle vašich představ, že…

Utkání se děvčatům povedlo, předvedla výborný výkon. Faktem je, že samotní hráči jim to usnadnili slušným chováním, ale byl to zápas krajského přeboru a v něm člověk nesmí polevit ani na vteřinu. Asi měsíc po tomhle utkání za mnou přišel člen komise rozhodčích žen a požádal mě, abychom všechny tři holky posunuly do soutěží žen FAČR. Takže když to tak vezmu, byl jsem během dvou dnů mínus pět rozhodčích… Ale jak říkám, je to vizitka našeho kraje a komise rozhodčích, takže si nemůžeme stěžovat.

Od začátku vašeho působení v čele komise bojujete se značným přetížením rozhodčím, kteří musí během víkendu zvládat vysoký počet zápasů. Daří se vám to v rámci možností odbourávat?

Docela se nám to daří a musím v této souvislosti zmínit to, co opakuji každý půlrok, tedy obrovské poděkování všem okresům, protože bez jejich pomoci bychom nemohli obsadit všechny zápasy mužů třemi rozhodčími. A druhá pozitivní věc, v daleko větší míře nám začali pomáhat kluci z listiny řídící komise, pokud mají volno. To je obrovsky znát, naši kluci nejsou tak přetížení a když jdou v neděli řídit hlavní zápas, tak nejsou natolik unavení, jako tomu často bývalo dříve.

Zatím jsme hovořili více méně v pozitivním duchu, ale kde vás tlačí pomyslná bota?

Tak, jak rozhodčí chválím a bráním je, neznamená to, že bychom neměli co zlepšovat a na čem pracovat. V první řadě po letním semináři nejsem spokojen s jejich přípravou, zejména co se týče fyzické stránky u rozhodčích do 30 let. Myslím, že takových osmi lidí bude muset zabrat a fyzické prověrky si zopakovat.

A ještě nějaké negativum vidíte?

Během jarní sezony se mezi rozhodčími začal objevovat nešvar, který mě hodně mrzí. Chci, aby se ve fotbalovém prostředí všichni respektovali navzájem: trenéři, hráči, rozhodčí. Jsme v malém kraji, potkáváme se každý týden, musíme k sobě mít úctu a respekt. A tohle vyžaduji i od rozhodčích. Když mi po krajských hřištích běhá fotbalista, který má za sebou spoustu ligových startů a zahraniční angažmá, tak se nemůže stát, že se nad něho rozhodčí bude povyšovat a posílat ho do jakýchsi míst. I rozhodčí bude respektovat hráče. Bohužel se ke mně během jara dostali asi tři případy, kdy tomu tak nebylo, většinou na zápasech, kde není delegát, a rozhodčí si potom dovolí více, než by bylo záhodno. Tohle tady nechceme a pokud to někdo nepochopí, tak pod naší komisí nebude fungovat.

