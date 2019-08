Řady vítězů fotbalové tipovací soutěže Svitavského deníku rozšířila v jarní části ANDREA GIBIECOVÁ z Poličky. Pravidelná účastnice TIP ligy měla v napínavém závěru nejpřesnější odhad a nejvíce potřebného štěstí, takže odrazila nápor svých konkurentů.

Vítězka jarní TIP ligy Andrea Gibiecová z Poličky. | Foto: Deník/Radek Halva

Do podzimní tipovačky, která startuje tento týden, tedy vstoupí v úloze obhájkyně titulu. A obhajoba, to je něco, co se za bezmála dvacet let, co Svitavský deník tipovací ligu pořádá, ještě nikomu nepovedlo.