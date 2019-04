„V prvním poločase jsme byli o něco aktivnější a za tuto snahu byli odměněni dvěma pěknými brankami Bartoše. Po přestávce se karta obrátila a když hosté nedlouho před koncem snížili, začalo drama. S vypětím sil jsme ovšem důležité vítězství uhájili,“ oddechl si sekretář klubu Tomáš Telecký.

Bod si připsal Janov a vzhledem k průběhu zápasu v Žichlínku to je málo. V nástupu do druhého poločasu skóroval Heger na 1:3 a hosté tudíž měli duel rozehraný na plný zisk. Jenže poté neustáli zvýšenou ofenzivní snahu protivníka, který se dostal do tlaku a manko zlikvidoval. Janovu se navíc nepovedl ani rozstřel. Dolnoújezdská rezerva souboj s králickou Jiskrou špatně začala, další inkasované góly přišly v závěru prvního i na začátku druhého poločasu a hosté si výsledek hlídali. Bezmála osmdesát bezgólových vyrovnaných minut vystřídala v nedělní „bétřídní“ dohrávce v Moravské Třebové závěrečná smršť v podání domácích. Polák je poslal do vedení, na což museli hosté z Pomezí zareagovat otevřením hry a vysláním všech dostupných sil do útoku. Marně, vyrovnat nestihli, naopak Kolář jim zasadil druhý úder a po dvou smolných porážkách se Slovan konečně radoval.

SKUPINA B, 16. kolo:

Dolní Újezd B – FC Jiskra 2008 1:4 (0:2)

Branky: 76. Rejman – 3. (PK) a 50. Matoulek, 45. Šmolík, 86. Halanič z pen. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 4:1. Diváci: 80. Dolní Újezd B: Pravec – Štancl (55. Vajrauch), Dvořák, Martin Nádvorník (27. Váně), Chadima, Kalánek, Rejman, Michal Nádvorník, Mokrejš, Kabrhel, D. Frank.

Žichlínek – Janov 3:3 (1:2), PK 4:2

Branky: 33. Zahradník, 62. Stasiowski, 73. Pecháček – 36. a 54. Heger, 26. Novotný. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Janov: Beránek – L. Zvěřina, Pirkl, Šváb, Prudil (89. A. Zvěřina), Novotný, Hegr, Kubíček (87. Kubíček), Knap, Jirásek (46. M. Wejda), Boháček.

Opatovec – Jablonné nad Orlicí 2:1 (2:0)

Branky: 6. a 45. Bartoš – 80. Filip. Rozhodčí: Teplý. ŽK: 3:5. Diváci: 100. Opatovec: Jan Lampárek – Chvála (66. Štěpánek), Drábík, Vašíček, D. Jukl, Milota (86. J. Telecký), Bartoš, Sauer, Štěrba, Rada, Dvořáček.

Moravská Třebová B – Pomezí 2:0 (0:0)

Branky: 79. Polák, 89. Kolář. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:1. Diváci: 45. Moravská Třebová B: Vykydal – Pospíšil (46. Dokoupil), Fógl, Marek, Špaček (75. M. Štaffa), Macek, Kalus (46. Bednář), Mikšánek, Kolář, Polák, Sedlák (65. Kudyn). Pomezí: Křemenák – Nespěšný, Sláma, Drobný, Hegr (79. M. Stýblo), Pořízka (35. Mojdl), Šmíd, Roušar, Jar. Svoboda, Tauber (84. P. Stýblo), Vaško.

Další výsledky:

Lanškroun B – Libchavy 2:2 (2:1), pen. 4:5. Branky: Hostovský, Jaroš – Martinák, Ráb. Tatenice – Semanín 2:0 (2:0). Branky: R. Soukop, Smrkal. Řetová – Sloupnice 0:2 (0:1). Branky: Fikejz 2 (1 z pen.).

Pořadí:

1. Tatenice (41), 2. Semanín (36), 3. FC Jiskra 2008 (34), 4. Pomezí (31), 5. Sloupnice (26), 6. Dolní Újezd B (25), 7. Moravská Třebová B (24), 8. Jablonné nad Orlicí (22), 9. Lanškroun B (21), 10. Libchavy (20), 11. Janov (20), 12. Žichlínek (20), 13. Opatovec (12), 14. Řetová (4).