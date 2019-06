I. B TŘÍDA: Nejspíše osudnou porážku utrpěli o víkendu janovští fotbalisté. Jejich naděje, která zasvitla před týdnem, znovu pohasla. Na domácí půdě nestačili na Jablonné a mohou doufat jenom v zázrak, že by třináctá pozice snad nemusela být sestupová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Hosté si počínali fotbalověji, snažili se o rychlou kombinaci, naproti tomu domácí spoléhali zejména na rychlé brejkové situace. Nejblíže ke gólu byli po rohovém kopu, soupeř odvraceli z brankové čáry. Roh předcházel i rozhodující situaci zápasu, ze skrumáže dostal balon do sítě Filip. Hosté si po přestávce vypracovali několik možností k pojištění náskoku, ale bez využití. Čtvrt hodiny před závěrem viděl druhou žlutou kartu Heger, Janov se i přes oslabení snažil vyrovnat a nebyl od toho daleko, jenže Knap ve výhodné pozici překopl. Na druhé straně napálil Faltus břevno a symbolicky tím možná odzvonil janovské účasti v krajské soutěži. Teprve dění ve vyšších sférách a přihlášky družstev do soutěží ukážou, zda Janov zahučí do okresu nebo ne (je na tom lépe než třináctý celek skupiny A).