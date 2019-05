TAUER GROUP OKRESNÍ PŘEBOR: Další týden a další přesýpání pořadí v nejvyšší okresní fotbalové soutěži. Je to vlastně pravidlo, že se tabulka v popředí kolo co kolo mění, jenže on se nám pomalu blíží konec sezony a tohle drama musí najít svoje rozuzlení. Nikdo však zatím netuší, jako doopravdy bude.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Tentokrát si nejdelší slámku vytáhla Březová a vrátila se na samotnou špici. Mančaft od Svitavy na jaře rozhodne neudivuje gólovými nášupy, i teď se trefil pouze jednou, ale vezmi to klidně ďas, pakliže to stačí na vítězství. A ono to v Morašicích stačilo, protože nejlepší defenziva přeboru dokázala soupeřovy střelce vynulovat.



O bod zpátky za lídrem je Opatov, jenž si přivezl tři důležité body z Jevíčka, jemuž to na jaře doma nejde. V nepříznivých podmínkách se oba týmy zpočátku potýkaly s přesností hry. Ta se pořádně rozhýbala ve druhém poločase po úvodním gólu hostů. Jevíčští po chybě brankáře srovnali, další šance však nevyužili, zato Opatov trestal další protivníkovo obranné zaváhání druhým gólem, který padl těsně před koncem a byl vítězný.



Kvalitní fotbal byl k vidění v Bystrém, kde se Cerekvice prezentovala jako celek herně vyspělý, ale domácí to nahrazovali maximální bojovností. Jejich gól „ze šatny“ se dlouho jevil jako zlomová situace zápasu, protože další slibné příležitosti na obou stranách, a nebylo jich málo, se neujaly. Jenže v 90. minutě po skrumáži v bysterské šestnáctce uviděl rozhodčí penaltový zákrok a Jandera z nařízeného pokutového kopu zachránil svému týmu alespoň bod. Takový závěr domácí diváci pochopitelně jen velice těžko skousávali a odchod aktérů utkání z hrací plochy byl za těchto okolností poněkud vzrušený…