Třetí vítězství v řadě v sérii přátelských duelů zapsali o víkendu svitavští fotbalisté. Po dvou konkurentech z krajského přeboru (Moravská Třebová, Lanškroun) si tentokrát pozvali soupeře hrajícího o třídu níže a přestože v sestavě protočili dvě desítky hráčů, tak ho vyprovodili s debaklem.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Ne, že by hosté pouze přihlíželi, také se dokázali dostat do slibných šancí, ale rozjetému svitavskému útoku nedokázali čelit. Domácí trenér Kroulík mohl být s ofenzivou v podání svých svěřenců spokojen, předváděli pěkné kombinace a zdobila je také efektivita v zakončení. Po celých devadesát minut se hrálo za svitavské převahy a ta byla nejmarkantnější v závěrečných dvaceti minutách, kdy padly do dolnoújezdské sítě další čtyři branky. O gólové zásahy se podělilo pět domácích fotbalistů, Štarmanův čestný úspěch výsledek lehce upravil.