V první řadě zdůrazněme, že pro účely tohoto textu vycházíme pouze ze znění rozpisů soutěží a pomíjíme veličinu, která do všech modelů v posledních letech pravidelně „hází vidle“. Tedy nezájem družstev o postup do vyšší třídy, případně jejich nepřihlášení se do soutěže, kam se mají právo přihlásit.

Na podobné spekulace je ještě dost časua že o něco opět nebude nouze, o tom nelze pochybovat.

Celá kaskáda s ohledem na fotbal v Pardubickém kraji začíná ve Fortuna:Národní lize, kde se šest kol před jejím koncem nacházejí na sestupových místa dva moravské celky (Kroměříž a Prostějov). Jestliže to tak zůstane, tak je to zákonitě nejpříznivější varianta pro české soutěže.

Tím pádem by totiž ze dvou skupin České fotbalové ligy sestupovaly jen oba poslední týmy (nyní jsou na těchto pozicích Králův Dvůr a Přepeře). Pozice krajských zástupců Pardubic B a Živanic se jeví relativně bezpečně, takže i kdyby se ve druhé lize na sestupové příčky propadl český zástupce, nemělo by se jich to významně dotknout.

Pro úplnost našeho přehledu dodejme, že z ČFL do Fortuna:Národní ligy postoupí vítěz kvalifikačního dvojzápasu mezi vítězi obou skupin (aktuálně Slavia B a Velvary).

DIVIZE

Tři skupiny a tři vítězové s právem postupu do ČFL. V céčku je v tomto směru jasným favoritem vedoucí Ústí nad Orlicí s osmibodovým náskokem na čele.

Pro krajské soutěže je samozřejmě klíčový počet sestupujících ze tří divizních skupin. Těch bude v nejpozitivnější variantě (tedy bez sestupu z F:NL do Česka) celkem 9, to znamená poslední tři z každé skupiny. S pravděpodobností hraničící s jistotou se pád nevyhne Letohradu a na vážkách visí osud Hlinska, které balancuje s minimálním náskokem nad sestupovým pásmem.

Takže reálné možnosti jsou, jak se zdá, dvě: sestup Letohradu, nebo sestup Letohradu a Hlinska do přeboru Pardubického kraje.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Nárok na postup bude mít jeho vítěz (aktuálně drží vedoucí pozici Horní Ředice zásluhou lepšího skóre před Libišany a o dva body před Lanškrounem).

Za předpokladu sestupu Letohradu budou do I. A třídy sestupovat s určitostí dva nejhorší týmy (aktuálně se na těchto místech nacházejí Moravany a Třemošnice), pokud by šlo z republikové soutěže dolů ještě Hlinsko, padal by také čtrnáctý celek (nyní by se týkalo Přelouče).

I. A TŘÍDA

Právo postupu je zaručeno pro dva nejlepší celky konečného pořadí (loni na jaře se ovšem tuto kvótu nepodařilo naplnit.. ). Jednu místenku do KP má téměř zajištěnou suverénně vedoucí Zámrsk, o druhé místo je sváděn dramatický boj, v tuto chvíli ho drží Skuteč.

Za příznivější situace postihne sestup poslední dva celky (aktuálně FC Jiskra 2008 a Žamberk), za méně příznivé (tedy dva týmy z divize do kraje) i dvanáctého v konečném pořadí (nyní Jablonné nad Orlicí).

I. B TŘÍDA

Vítězové obou skupin budou mít právo postupu do I. B třídy, po 19. kole se na nejvyšších příčkách drží Stolany (A) a Dobříkov (B).

Sestupovat v každém případě budou posledně dvě družstva z každé skupiny, v tento okamžik by se to týkalo Řečan nad Labem a Přelouče B (A) resp. Sloupnice a Pomezí (B). Pokud by platila horší sestupová verze, šel by s nimi do okresu ještě horší tým z dvanáctých pozic (v áčku je na této příčce nyní Svratouch, v béčku Jaroměřice).

OKRESNÍ PŘEBORY

Čtyři okresní vítězové, pochopitelně pokud budou mít zájem, se budou moci těšit na I. B třídu. Kdo je k postupu nyní nejblíže? Třebařov (Svitavsko), Libchavy (Ústeckoorlicko), Miřetice (Chrudimsko) a Sezemice (Pardubicko).

Taková je tedy současná situace v jednotlivých soutěžích. Ve většině z nich není zdaleka nic rozhodnuto, mistrovských bodů bude ve hře ještě dost a například „anglické týdny“, které nyní čekají na účastníky krajského přeboru (1. května), I. A a I. B třídy (8. května) mohou s pořadím podstatně zamíchat.

Lze si jen přát, aby o postupech a sestupech letos rozhodly jen výsledky na hřištích a nikoli tradiční červnové zmatky, kdo se kam přihlásí či nepřihlásí…