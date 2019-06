Kulaté životní jubileum oslavil v minulých dnech muž, kterého fotbalistům na Svitavsku rozhodně není potřeba nijak dlouho představovat. Jaroslav Dittrich je regionální legendou svého sportu, jehož výkony jsou tím více obdivuhodné, že v aktivní kariéře pokračuje i coby čerstvý šedesátník.

Jubilant Jaroslav Dittrich. | Foto: Václav Obolecký

Mnoho let působil v Poličce, v poslední době hájí barvy Sokola Bystré a svoje životní jubileum oslavil skutečně stylově, když o víkendu přispěl k vítězství svého mužstva nad Kamennou Horkou vychytaným čistým kontem.



Jaroslav Dittrich není ovšem „pouze“ brankář, ale fotbalový univerzál, neměl a nemá problém naskočit do pole, třeba v dubnovém duelu proti Morašicím se zapsal i do střelecké listiny. Kromě velkého fotbalu byl i dlouholetou oporou sálových fotbalistů VPS Novabrik Polička, s nimiž nasbíral řadu medailí v celostátní lize i na mezinárodních soutěžích.



Poličští i bysterští fotbalisté přeji Jaroslavu Dittrichovi do dalších let pevné zdraví a ještě řadu povedených zápasů.