Pozornost bude rozhodně upřena do Březové nad Svitavou, neboť tamní Sokol se vrací coby jarní okresní přeborník po několika letech na krajskou úroveň.

TJ SOKOL KUNČINA

Miroslav Kubín, vedoucí mužstva: „Vytvořit nový konkurenceschopné tým, který bude fungovat na hřišti i v kabině a hrát fotbal, který bude bavit hráče i fanoušky. Po našem sestupu z I. A třídy se v našem hráčském kádru odehrály určité změny. Máme rovněž několik zraněných, kteří nám budou v začátku soutěže chybět, ale s tím se potýká každý tým. Šanci tudíž dostanou naší mladíci. S průběhem letní přípravy jsme spokojeni. Tréninky byly zaměřeny především na posílení fyzické kondice. Jako pozitivum vidíme zapojení našich odchovanců, kteří sbírají první zkušenosti s fotbalem v kategorii mužů.“



Změny v kádru – odchody: Sedláček (Moravská Třebová), Hutira (přerušení činnosti). Příchody: nikdo.

TJ SOKOL POMEZÍ

Zdeněk Stoklásek, vedoucí mužstva: „Upřímně řečeno, tentokrát do mistrovské sezony vstupujeme spíše opatrně a bez nějakých přehnaných ambicích. Rozhodně nevzhlížíme někam k výšinám. Přece jenom, v týmu došlo k docela podstatným změnám, posunuli jsme do áčka některé mladé kluky z dorostu a zatím se to jeví tak, že jim sice nechybí elán, ale postrádají zkušenosti. Takže náš cíl lze vyjádřit jednoduše – hlavně nesestoupit. Samozřejmě bychom neradi všechno honili na jaře, takže v podzimní části chceme uhrát co nejvíce bodů a připravit si pokud možno co nejlepší pozici do odvet. Jednoduché to však v žádném případě nebude.“



Změny v kádru – odchody: Hegr, Šmíd (oba Borová), Vaško (Litomyšl), Mojdl (dlouhodobé zranění), Tauber (Sněžné). Příchody: Hladík (Horní Újezd), Poliačik (Rohozná), Ptáček (Polička), Křibský, Grossmann (oba z dorostu).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B

Martin Potáček, trenér: „Plánem pro sezonu je zapracovat do sestavy a připravit hráče z dorostu na diametrálně tvrdší hru v I. B třídě. Pokud možno nachystat ty nejlepší z nich na střídavý start do áčka a hrát útočný fotbal se třemi útočníky. To samozřejmě obnáší cíl pohybovat se do šestého místa.“



Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: M. Štaffa, Schütz, D. Mikšánek, Krummer, Bambušek (z dorostu).

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD B

Jan Kabrhel, sekretář klubu: „Podobně jako v uplynulém ročníku by se naše béčko rádo pohybovala v klidných vodách a vyhnulo se tak existenčním starostem. Dále by měla fungovat jako optimální rezerva pro první mužstvo. K tomu by měla dopomoci letní příprava, která byla pro oba týmy společná. Trénovaly dohromady a lze říci, že kvalitně.“



Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

TJ SOKOL OPATOVEC

Tomáš Telecký, sekretář klubu: „Pod vedením nového trenéra Jiřího Valty se chceme pohybovat v klidných vodách tabulky. Letní příprava byla standardní v rámci našich možností, ovlivnily ji především dovolenkové absence. Výkony měly vzestupnou tendenci.“



Změny v kádru – odchody: R. Milota (Březová nad Svitavou), Bednář (Březová nad Svitavou), Merkuda (ukončení činnosti). Příchody: Sedlák (Svitavy), Svoboda (Litomyšl).

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Ondřej Mrázek, předseda klubu: „Naše cíle jsou zřejmé, a to hrát v klidných vodách tabulky do desátého místa. Změny v hráčském kádru jsou zatím tři, další příchody hráčů jsou v jednání a minimálně jeden příchod je ještě reálný. Realizační tým zůstává pod vedením trenéra Josefa Ehrenbergera beze změn.“



Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: R. Milota (Opatovec), Bednář (Opatovec), M. Milota (Hradec nad Svitavou).