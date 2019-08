Cerekvičtí museli sáhnout ke změně na trenérském postu, neboť dosavadní lodivod Roman Pražák odešel do Litomyšle. Jaká je nálada u řeky o Loučné, o tom hovoří TOMÁŠ KUSÝ, předseda klubu.

O obsazení trenérské funkce a pohybech v mužstvu…

Z pozice trenéra odešel Roman Pražák ml. Osobně mě jeho odchod mrzí, nicméně je třeba uznat, že nabídka jít trénovat do Litomyšle účastníka krajského přeboru se neodmítá a byla by dle mého názoru hloupost, pokud by jí Roman odmítl. Děkuji mu velice za práci, kterou v Cerekvici odvedl, za zážitky, které jsme s ním všichni prožili, a přeji mu v jeho novém působišti jen to dobré. Dále věřím, že na cerekvický fotbal nezanevře, a že ať v brzké či vzdálené budoucnosti tu budeme oslavovat návrat „ztraceného syna“, za kterého ho Slavoj skutečně může považovat. Na jeho místo jsme dosadili mladé perspektivní duo Ladislav Pachta ml. a Dušan Jandera, který je hrajícím koučem. Byť to může pro někoho vypadat, že hoši byli posláni se shnilým vorem na rozbouřené moře, já jsem přesvědčen, že dokáží na tom moři konkurovat pirátským nájezdům a přebudovat shnilý vor na moderní výletní loď. Co se týče hráčského kádru, stále se snažíme tam, kde nás nejvíce tlačí bota, někoho doplnit. Jedná se o jeden až dva posty. Každopádně prioritou pro nás je snažit se zachovat stávající kádr, aby soutěž hráli ti, co si to v předchozím ročníku z okresu takříkajíc vykopali.

O letní přípravě…

Zatím je to všechno takové nemastné a neslané. Po prudké bouři v realizačním týmu se snažíme postavit na nohy a děláme, co se dělat dá. Příprava je velmi krátká a doba dovolených běží v plném proudu, takže nelze moc očekávat, že něco společně natrénujeme. Ovšem na klucích stále vidím chuť a radost hrát, což je pro mě osobně to nejdůležitější. Budeme se jim snažit i díky podpoře obce Cerekvice nad Loučnou nastavit pro nadcházející ročník minimálně stejné podmínky, jaké tu měli doposud.

O vyhlídkách ve skupině A…

Po postupu z druhého místa z okresního přeboru Svitavska jsme byli vlivem naší geografické polohy a dalších záhadných aspektů zařazeni do kvalitnější „bétřídní“ skupiny. Po přečtení soupisek našich konkurentů se mi vždy orosí čelo. Pevně ale věřím, že kluci se na následující utkání s dobrými soupeři budou těšit a výsledkem bude nakonec to, že se coby nováček v soutěži udržíme.