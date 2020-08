SK POLIČKA

Cíl pro sezonu? Miroslav Kovář st., trenér: „Zapracovat dorostence a mladé hráče do týmu, hrát soutěž především s vlastními odchovanci a pohybovat se v horní polovině pořadí. Nejsem moc spokojen s letní přípravou. Na to, že se půl roku nehrálo, tak teď máme velkou marodku. Na druhou stranu jsem rád, že jsou čtyři kluci v dorostu, kteří se v přátelských utkáních jevili dobře. Mají chuť hrát a to je to nejdůležitější.“

SOUPISKA – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Miroslav Krčil (1999), Miroslav Dobeš (1990). Obránci: Jakub Mužík (1990), Tomáš Jílek (1988), Martin Pavliš (1990), Adam Andrle (1999), Ondřej Klein (1990), Petr Velecký (2001). Záložníci: Miroslav Kovář ml. (1993), Vojtěch Klein (1993), Patrik Čori (2000), Petr Navrátil (1989), Tomáš Švec (1989), Miroslav Vondra (1986), Jozef Opina (1985). Útočníci: Mirek Stejskal (1986), Pavel Bureš (1979).

Realizační tým – trenér: Miroslav Kovář st. Asistent: Pavel Satrapa. Vedoucí mužstva: Jarmil Andrle. Kustod: Libor Zatočil.

Změny v kádru – příchody: Opina (Rohozná), Velecký (z dorostu).

Odchody: Solnička (Herálec).

FC LIBIŠANY

Cíl pro sezonu? Petr Kuric, hrající předseda: „Chceme nadále předvádět ofenzivní fotbal a umístit se v horní polovině tabulky. Přejeme si, aby se letošní ročník dohrál celý. To ale nikdo neovlivní…“

SOUPISKA – brankáři: David Šimon (1975), Zdeněk Zasadil (1988). Obránci: Matěj Holubec (1998), Daniel Hrůša (1993), Martin Bořke (1993), Petr Šmeral (1975), Petr Motyčka (1988), Petr Vích (1986). Záložníci: Tomáš Koudelka (1990), Matěj Slováček (1990), Adam Machala (1994), Jiří Kaufman (1979), Lukáš Kraják (1995), Ondřej Kraják (1991), Petr Kuric (1979), David Jošt (1995). Útočníci: Radek Bukač (1981), Jan Fidra (1988), Ondřej Svatoň (1979).

Realizační tým – hrající trenér: Petr Šmeral. Vedoucí mužstva: Michal Šafranko. Sekretář: Petr Vích. Předseda: Petr Kuric.

Změny v kádru – příchody: O. Kraják (Kratonohy), L. Kraják (Hradec Králové).

Odchody: Trupl , Ježek, Jelínek, Bůžek – všichni přerušení kariéry kvůli zranění.

SK VYSOKÉ MÝTO B

Cíl pro sezonu? Martin Kavka, trenér: „Mužstvo zůstalo prakticky nezměněno a po dlouhé pauze je u hráčů vidět chuť do fotbalu. Opět nás budou doplňovat hráči A mužstva. Cílem je pohyb v popředí tabulky a předvádění zajímavého fotbalu pro diváky.“

SOUPISKA – brankář: Šimon Bačkovský (2001). Obránci: Martin Dvořák (1988), Jiří Hájek (1998), Jiří Prušek (2000), Jiří Richter (1998). Záložníci: Miroslav Podmajerský (1978), Martin Kavka (1999), Alex Vágner (1990), Lukáš Sekanina (2000), Vojtěch Hájek (2002), Erik Rajnoch (2001). Útočníci: Tomáš Sedlák (1985), Vojtěch Vařečka (1999), Tomáš Paďour (1993).

Realizační tým – trenér: Martin Kavka. Asistent: Tomáš Sedlák. Vedoucí mužstva: Tomáš Paďour.

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: Ivan Židík (Zámrsk).

1. FC ŽAMBERK

Cíl pro sezonu? Lukáš Gerža, trenér: „Poctivě pracovat v tréninku, zlepšovat herní projev a zapracovávat do kádru mladé hráče. Samozřejmě se budeme snažit se poprat o čelo tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Jakub Vanický (1989), Tomáš Hubálek (1992), Jakub Truhlář (1996). Obránci: Jakub Rudolecký (1987), Jakub Molnár (1992), Jakub Stejskal (1996), Daniel Janata (2000), Lukáš Franke (1985), Petr Chládek (1999). Záložníci: Filip Bartoš (2000), Jaroslav Jírů (1992), Jiří Trejtnar (1993), Tomáš Kotyza (1992), Petr Vaňous (1993), Radim Dušek (2003), David Plundra (1993), Jakub Huška (1994), Vojtěch Cvik (2003). Útočníci: Pavel Huška (1994), Michal Hynek (1983), Patrik Hauptmann (1992), Michal Pavelka (1985), Mikuláš Cvik (1998).

Realizační tým – trenér: Lukáš Gerža. Asistent: Michal Pavelka, Libor Kos, Jiří Kašpar. Vedoucí mužstva: Jiří Suchánek.

Změny v kádru – příchody: Jakub Truhlář (Letohrad), Vojtěch Cvik (z dorostu).

Odchody: Martin Dostál (Králíky), Lukáš Kuklík (Jablonné nad Orlicí).

SK ZÁMRSK

Cíl pro sezonu? Zdeněk Bednář, trenér: „Znovu budeme chtít sehrát důstojnou roli v I. A třídě, spíše se chceme pohybovat v horní polovině tabulky celé soutěže.“

SOUPISKA – brankáři: Michal Branda (2000), Tomáš Lorenc (1993). Obránci: Dominik Houžvička (1998), Martin Bálek (1986), Roman Mudrich (1986), Patrik Novák (1992), Roman Matoušek (1992), Pavel Matoušek (1994), Ivan Židík (2001), Luboš Krejza (1984). Záložníci: Ondřej Forgáč (1994), Marek Hovorka (1994), Tomáš Houžvička (1995), Jakub Vágner (1989), Tomáš Lipavský (1993), Tomáš Syrový (2002). Útočníci: Tomáš Klofanda (1973), Jakub Gerčák (1990), Filip Peterka (2002).

Realizační tým – trenér: Zdeněk Bednář. Vedoucí mužstva: David Richter (1982).

Změny v kádru – příchody: Michal Branda (Moravany), Ivan Židík (Vysoké Mýto), Luboš Krejza (Choceň), Tomáš Lipavský (obnovení činnosti).

Odchody: Michal Jiráský (Rakousko).

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM

Cíl pro sezonu? Jiří Tesař, trenér: „Chceme hrát tak, abychom neměli zbytečné starosti a zajistili si pozici v horní polovině tabulky. S prakticky nezměněným kádrem se těšíme po dlouhé době na soutěžní zápasy. Přejeme si, aby nenastaly komplikace a sezona probíhala tak, jak je naplánováno.“

SOUPISKA – brankáři: Matěj Kouba (1995), Martin Vlček (1978), Petr Václavek (1998). Obránci: Marián Dobrovolný (1992), Pavel Němeček (1982), Ondřej Novotný (1991), Jiří Pešek (1991), Ondřej Pipek (1995), Patrik Prokůpek (1995), Dominik Rousek (1991), Jan Růžička (1991). Záložníci: Filip Kosek (1994), Lukáš Krátký (1993), Jaroslav Lejsek (1989), Tomáš Pitterle (1991), Martin Pokorný (1992), Jevgenij Rogovik (1983), Jiří Růžička (1994), Filip Vratišovský (1991). Útočníci: Filip Bartoš (1991), Patrik Fidler (1994), Michal Meduna (1981), Marek Pešek (1994), Lukáš Tichý (2001).

Realizační tým – trenér: Jiří Tesař. Asistent a vedoucí mužstva: David Haan. Masér: Jiří Sejkora.

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B

Cíl pro sezonu? Petr Pražák, trenér: „Připravit naše odchovance na případný start v ČFL. Umožnit méně hrajícím hráčům A mužstva zápasové vytížení. Postupně zapojovat hráče dorosteneckého věku do mužského fotbalu. Pohybovat se v horní polovině tabulky.“

SOUPISKA – brankář: Nikolas Hubálek (1998). Obránci: Jan Černý (1998), Petr Felgr (1988), Přemysl Grunta (1990), Vlastislav Pirkl (1997), Václav Stejskal (1985), Ondřej Skalický (1996). Záložníci: Matěj Šmíd (2001), Šimon Kopecký (2000), Matěj Eliáš (2000), Marek Oravec (1997), Tomáš Chalupník (1998), Matouš Kopecký (1996). Útočníci: Michal Karlík (2000), Filip Rotter (2000), Jan Procházka (1997), Vojtěch Saňák (2000).

Realizační tým – trenér: Petr Pražák. Vedoucí mužstva: Vlastislav Pirkl.

Změny v kádru – příchody: M. Šmíd (z dorostu), O. Skalický (přeřazen z A mužstva), V. Saňák (obnovení činnosti).

Odchody: O. Bohunek, J. Pavlásek (do A mužstva).

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Cíl pro sezonu? Jan Kabrhel, sekretář: „Musíme kádr omladit a vyladit herní návyky. Samozřejmě, že nechceme hrát v I. A třídě druhé housle. Letní příprava bývá problematickým obdobím kvůli dovoleným, ale sehráli jsme kvalitní přátelské zápasy a v Poháru hejtmana postoupili do třetího kola.“

SOUPISKA – brankáři: Milan Janecký (1980), Jakub Pravec (1991). Obránci: Petr Vajrauch (2001), Martin Vomáčka (1982), Ondřej Klusoň (1986), David Kabrhel (1994), Pavel Dvořák (199). Záložníci: Matěj Vrabec (1997), Michal Jireček (2000), Filip Mokrejš (1997), Petr Frank (1994), Martin Frňka (1991), Pavel Fulík (1986), Pavel Drahoš (1998). Útočníci: František Šplíchal (2001), Radek Mandlík (1987), Petr Štarman (1997), David Frank (1998).

Realizační tým – trenér: Jiří Čejka. Vedoucí mužstva: Petr Zavřel.

Změny v kádru – příchody: Vrabec (Svitavy).

Odchody: nikdo.

FK PŘELOUČ

Cíl pro sezonu? Václav Sůra, trenér: „Kádr jsme dobře doplnili. Konkurence na jednotlivých postech se zvedla. Tak doufám, že se budeme pohybovat v horních patrech tabulky. Pokud se umístíme do třetí příčky, zavládne spokojenost.“

SOUPISKA – brankáři: Jakub Šutovec (1991), Lukáš Sirůček (2003). Obránci: Michal Kačírek (1984), Milan Březina (1995), Jan Kmoníček (1995), Luboš Machačný (1992), Václav Rokyta (1993), Jan Pokorný (1996), Tomáš Hudec (1999). Záložníci: Dominik Oliva (2001), Vojtěch Voženílek (2000), Lukáš Chaloupský (1997), Václav Vančura (1994), Robert Forman (2000), Jonáš Hrečín (2000), David Kopa (1993). Útočníci: Filip Ludvíček (1997), Jan Linhart (1996), Josef Janecký (1991), Jakub Novák (1991).

Realizační tým – trenér: Václav Sůra. Asistent: Radek Miláček. Vedoucí mužstva: Ondřej Bendžik. Sekretář: Jan Dušek.

Změny v kádru – příchody: Voženílek (Chrudim), Kopa (Načešice), Janecký (Rakousko).

Odchody: nikdo.

TJ SVITAVY B

Cíl pro sezonu? Milan Janko, trenér: „Cílem je hrát v klidném středu tabulky s mladými hráči a dávat herní vytížení hráčům širokého kádru A týmu. Sehráli jsme pouze jeden přátelský zápas, ale o to víc se snad hráči budou těšit na soutěžní utkání.“

SOUPISKA – brankáři: Tomáš Cabal (1996), Milan Kavalír (1986). Obránci: Ivo Kyncl (1982), Filip Škeřík (1995), Adam Škranc (1996), Jan Špička (1994), Daniel Zvára (1995). Záložníci: David Bednár (2000), Jiří Jukl (1992), Tomáš Přibilík (1999), Michal Ryšavý (1992). Útočníci: Lukáš Jurka (1990), Pavel Juřík (1991).

Realizační tým – trenér: Milan Janko. Asistent: Jan Scheib. Vedoucí mužstva: Pavel Daněk.

Změny v kádru – příchody: Jurka (Letovice).

Odchody: Scheib (ukončení činnosti).

TJ SOKOL TATENICE

Cíl pro sezonu? Pavel Krejčí, asistent trenéra: „Tým by se měl po návratu hráčů po zranění a s příchodem Míry Knápka zkvalitnit, a to hlavně z pohledu zkušeností. Naším cílem bude se v soutěži udržet i kvůli našim divákům, kterých na domácí utkání chodí velký počet. Věříme, že se budou mít na co dívat.“

SOUPISKA – brankáři: Stanislav Strnad (1991), Radim Herzog (2001). Obránci: René Werner (1994), Petr Knápek (1979), Roman Soukop (1992), Filip Soukop (1995), Erik Jednoróg (1998). Záložníci: Adam Brejša (2001), Petr Bartoš (1986), Robin Kyselo (1999), Josef Totušek (2000), Radim Glocar (1998), Josef Kučera (1989), Patrik Prokop (1995), David Smrkal (1994), Ondřej Tareš (2000), Radek Buřval (1991). Útočníci: Martin Polička (1990), Josef Kristek (1997), David Tareš (1978), Miroslav Knápek (1982).

Realizační tým – trenér: Jakub Karel. Asistent: Pavel Krejčí. Vedoucí mužstva: Josef Kristek.

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

TJ MEZILESÍ NAČEŠICE

Cíl pro sezonu? René Brandstein, vedoucí mužstva: „Cílem v soutěži je ze začátku nahrát nějaké body a až to s námi zase půjde z kopce, mohl by nás opět zachránit nějaký ten “moribundus“.

SOUPISKA – brankáři: Petr Gajdošík (1996), Radim Jehlička (1995), Jiří Novák (1970). Obránci: Danek Jirásek (1985, Jiří Stehlík (1996), Radek Loučka (1995), Jaroslav Jindrák (1996), Michal Šafránek (1985), Jakub Kopecký (1988). Záložníci: Vojtěch Mládek (1992), Tomáš Tlapák (1995), Petr Vegeš (1998), Michal Svoboda (1984), Vít Svoboda (1997), Martin Žák (1985). Útočníci: Filip Jirásek (1995), Milan Kodera (1998), Radomír Kuropata (1992), Jan Oswald (1994), Jan Rohlík (1996).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Koky. Vedoucí mužstva: René Brandstein. Tiskový mluvčí: Miroslav Krejčík.

Změny v kádru – příchody: Vít Svoboda (Heřmanův Městec), Radomír Kuropata (Vilémovice), Radim Jehlička (Skuteč).

Odchody: Richard Novák (Heřmanův Městec).

FC JISKRA 2008

Cíl pro sezonu? Roman Valčik, trenér: „Prioritou bude se udržet v soutěži, ale i přesto chceme nabídnout našim divákům kvalitní fotbal, na který se budou rádi dívat.“

SOUPISKA – brankáři: Martin Dostál (2000), Roman Valčík (1995), Pavel Kalianko (1988). Obránci: Karel Jireš (1989), Dan Dvorský (1999), Josef Ježek (1988), Radek Halanič (1988), Martin Hnátnický (1997), Ondřej Ščambura (1995), Jiří Hlava (1992). Záložníci: Tomáš Vyšohlíd (1996), David Paulus (1987), Jan Koreň (1992), Martin Macek (1991), Martin Ježek (1996), Martin Ďuriš (2001), Josef Dušek (1992), Miloslav Krejčí (1995), Maxmilián Ščambura (1995). Útočníci: Martin Matoulek (1991), Jiří Šmolík (1990), Robin Kaplan (2002), Denis Petránek (1992).

Realizační tým – trenér: Roman Valčik. Vedoucí mužstva: Miloslav Krejčí.

Změny v kádru – příchody: Maxmilián Ščambura, Ondřej Ščambura (oba Malá Morava).

Odchody: Miroslav Rohoň (Rapotín).

FK LETOHRAD B

Cíl pro sezonu? František Zeman, trenér: „Pochopitelně, že cílem každého nováčka je udržet se v soutěži. Do týmu chceme zapracovat mladé hráče s výhledem do dalších sezon.“

SOUPISKA – brankáři: René Vyšohlíd (2000). Obránci: Dominik Petráček (1994), Miroslav Šponar (1982), Filip Procházka (1992), Jakub Vencl (2001), Tomáš Pačínek (1976). Záložníci: Martin Švercl (1997), Matouš Pokorný (1993), Petr Šimko (2001), Daniel Veselý (2001), Jan Mařík (2000), Filip Kořán (2001). Útočníci: Jakub Procházka (1996), Jiří Černohous (1990), Štěpán Polzer (2001), Petr Černohous (1990), Pavel Dostálek (1992).

Realizační tým – trenér: František Zeman. Asistent: Roman Filip. Vedoucí mužstva: Milan Linhart.

Změny v kádru – příchody: Daniel Veselý, Štěpán Polzer, Jakub Vencl, Petr Šimko, Filip Kořán (z dorostu).

Odchody: Filip Vaníček (Jablonné nad Orlicí).