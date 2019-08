Dolnoújezdský Sokol zažil velkou novinku, po osmi letech působení Tomáše Abta (ten zakotvil v Libchavách) došlo na jeho lavičce ke změně a klub vsadil na trenérské mládí.

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Jan Kabrhel, sekretář klubu: „Cíl je jasný – stabilizovat kádr a hrát pěkný fotbal, který by odpovídal tradici našeho klubu. Po osmi letech áčko opustil trenér Tomáš Abt, vystřídala ho naše dlouholetá opora Jiří Čejka. Ve svém bohatém fotbalovém životě získal značné zkušenosti a věříme proto, že má týmu co dát. Letní příprava se mnoho let po sobě odehrává přibližně stejně. Borci si vybírají dovolené a tomu odpovídá i účast na trénincích.“



Soupiska – brankáři: Milan Janecký (1980), Pavel Váně (1998), Jakub Pravec (1991). Obránci: Petr Frank (1994), Martin Vomáčka (1982), Michal Nádvorník (1997), Jakub Rejman (1997), David Kabrhel (1994). Záložníci: Matěj Vrabec (1997), Pavel Fulík (1986), Pavel Drahoš (1998), Filip Mokrejš (1997), Ondřej Klusoň (1986), Michal Jireček (2000). Útočníci: Petr Štarman (1997), Radek Mandlík (1987), David Frank (1997).



Realizační tým – trenér: Jiří Čejka. Vedoucí mužstva: Petr Zavřel.



Změny v kádru – odchody: Jakub Pešina, Michal Kubásek (oba Česká Třebová). Příchody: Michal Jireček (z dorostu).

TJ SVITAVY B

Milan Janko, trenér: „Opět jako v uplynulé sezoně dávat příležitost mladíkům a hráčům kteří nejsou plně vytíženi v zápasech A týmu. S těmito fotbalisty hrát v klidném středu tabulky bez potíže s udržením. Musím ale bohužel znovu opakovat, že moje spokojenost s účastí hráčů na trénincích je hodně nízká. Chápu sice pracovní vytížení a dovolené, ale přesto je to žalostné…“



Soupiska – brankář: Tomáš Cabal (1996). Obránci: Ivo Kyncl (1982), Petr Marvan (2000), Adam Novák (1998), Filip Škeřík (1995), Adam Škranc (1996), Jan Špička (1994), Daniel Zvára (1995). Záložníci: David Bednár (2000), Jiří Jukl (1992), Jakub Komínek (2000), Jakub Roman (2000), Michal Ryšavý (1992), Dominik Svoboda (1997). Útočníci: Pavel Juřík (1991), Tomáš Přibilík (1999), Daniel Říha (1996), Jan Scheib (1993).



Realizační tým – trenér: Milan Janko. Vedoucí mužstva: Pavel Daněk.



Změny v kádru – odchody: Jiří Sedlák (Opatovec), Jaroslav Řeháček (Letovice). Příchody: Adam Škranc (Radiměř), David Bednár, Jakub Komínek, Petr Marvan, Jakub Roman (všichni z dorostu).