Ve dnech 13. – 22. září se v kolumbijském městě Bucaramanga uskuteční mistrovství světa v sálovém fotbale. Mezi dvacítkou jeho účastníků figuruje rovněž reprezentační celek Česka, který se do exotické destinace vydá v počtu dvou brankářů a deseti hráčů do pole. Hned trojnásobné zastoupení má v nominaci trenéra Aleše Štorce VPS Stavoblock Polička.

Šampionát v Kolumbii slibuje pro české sálovkáře mimořádné zážitky, neboť v této zemi a obecně v celé latinské Americe je tohle odvětví mimořádně populární a dá se tedy očekávat skvělá kulisa nejenom na zápasech domácí reprezentace. Češi jako jedni z pouhých tři evropských zástupců (vedle Francie a Španělska) změří ve své základní skupině síly s africkým Kongem a dále trojlístkem silných jihoamerických a středoamerických soupeřů – Argentinou, Panamou a Guatemalou. Vstupenku do vyřazovací fáze zajišťuje nejhůře čtvrté místo. Český kontingent na MS doplňují rozhodčí Zdeněk Mráz a Tomáš Vitásek.

Reprezentační trenér Aleš Štorc oznámil v minulých dnech finální nominaci. Počet 2 + 10 se mu přitom jeví jako nedostatečný vzhledem k zápřahu, který na všechny týmy čeká (minimálně čtyři zápasy v pěti dnech + případné boje v play off), nicméně takto jsou nastavena pravidla. Na brankářském postu důvěřuje dlouholetým stálicím – poličskému Ondřeji Slanému a Michalu Marešovi z pražského Chemcomexu. Do pole potom pozval největší hvězdy české celostátní ligy, které mu dodají kromě zmíněných dvou klubů ještě Kladno, Varnsdorf a Rudolfov. Poličskou sálovkou budou zastupovat Jiří Mužík a David Formáček.

„Byla to nejtěžší nominace za poslední léta. Všichni v širším kádru ukázali svoje přednosti, které bychom rádi využili na tomto velkém turnaji, ale kritéria jihoamerické federace jsou nekompromisní. Nakonec to padlo na Václava Novotného, Jonáše Klimta, Pavla Caizla a Matěje Vondrku, kteří jsou v pozici náhradníků,“ uvedl k nominaci a vyřazeným hráčům na oficiálním webu České federace sálového fotbalu trenér Štorc. „Argentina je velkým favoritem, ale rádi bychom navázali na mistrovství světa v Bělorusku, kde jsme s ní prohráli až v prodloužení. Od Konga čekáme silovou hru, Panama a Guatemala jsou pro nás velká neznámá, ale stejně tak my pro ně. Uvidíme, bude to zajímavá konfrontace a my uděláme maximum pro postup ze skupiny,“ dodal reprezentační lodivod.

Česká výprava odletí do dějiště šampionátu 9. září. Poprvé do akce půjde 15. září proti Argentině.

Nominace české reprezentace na MS do Kolumbie:

Brankáři:

Martin Mareš (Chemcomex Praha)

Ondřej Slaný (VPS StavoblockPolička)

Hráči:

Ondřej Havrda (Chemcomex Praha)

Martin Sop (Chemcomex Praha)

Milan Bialek (Chemcomex Praha)

Martin Bulejko (Futsal Varnsdorf)

Tomáš Pecka (PCO Rudolfov)

Jiří Mužík (VPS Stavoblock Polička)

Tomáš Vobořil (FK Adria Kladno)

Tomáš Abrham (FK Adria Kladno)

David Formáček (VPS Stavoblock Polička)

Tomáš Fichtner (Chemcomex Praha)