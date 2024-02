Půjčka za oplátku. Zlín vyhrál v Poličce, Polička ve Zlíně. Stav čtvrtfinálové série play off celostátní ligy v sálovém fotbale je vyrovnaný a o postupujícím na Final Four rozhodne třetí utkání, které je na programu o příštím víkendu v poličské sportovní hale. Zásadní podíl na vítězství VPS Stavoblock měl autor dvou branek Tomáš Poul.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Secký

Odveta se nesla od počátku ve znamení oboustranné opatrnosti, nikdo nechtěl inkasovat jako první. Postihlo to hosty a zdálo se, že je s nimi zle, vzpomínky na týden starý totálně nepovedený poločas byly stále živé. K jejich štěstí však soupeři nedovolili trhák, naopak do přestávky pěknou střelou Poula vyrovnali.

„Druhá půle byla herně vyrovnaná se šancemi na obou stranách. Produktivnější jsme byli tentokrát my, nejprve jsme skórovali po pěkné kombinaci zakončené na zadní tyči a následně se podruhé v utkání prosadil po individuální akci Poul. Řeklo by se, že náš zkušený mančaft si takový stav musí pohlídat, ale opak byl pravdou, závěr byl od nás hororový a nakonec jsme mohli úplně klidně prohrát,“ poznamenal tentokrát hrající trenér Poličky František Švec.

Jeho svěřenci totiž začali vyrábět nepochopitelně kiksy v rozehrávce. „Všechno plynulo z toho, že jsme pod tlakem místo jednoduchého řešení klidně v podobě odkopu volili složité věci, ztráceli míče a dvakrát jsme doslova namazali soupeři na stoprocentní góly. Jen zázrakem jsme tady dvakrát neinkasovali. Jednou se stihl vrátit Ondra Slaný a vyrušil protihráče natolik, že ten trefil jen tyč, podruhé jsme na poslední chvíli zasáhli skluzem. Ale myslel jsem, že se na lavičce snad zblázním,“ kroutí hlavou Švec. Minutu před koncem Zlín přece jenom kontaktní branku na 2:3 vstřelil, ale hektickou koncovku poličští sáloví fotbalisté ustáli.

Jejich naděje na březnové Final Four v Praze tak žije. „Podařilo se, je to 1:1, rozhodne třetí zápas a když jsem viděl oba předchozí, může dopadnout tak, nebo onak. Spolurozhodovat bude několik faktorů, v našem případě na prvním místě sestava. Zatím se jeví, že by mohla být slušná, takže pevně věřím, že se přes týden nic nezmění,“ dodal František Švec.

CELOSTÁTNÍ LIGA, čtvrtfinále, 2. utkání:

Futsal Zlín – VPS Stavoblock Polička 2:3 (1:1). Branky: 8. Holík, 39. Haloda – 12. a 28. Poul, 27. T. Švec. Rozhodčí: Střelec – Frajt. Chyby: 3:8. ŽK: 1:1.

Polička: Slaný – F. Švec, T. Švec, Jílek, Konečný, Poul, Bednář, Vondra, Mazel.

Rozhodující třetí čtvrtfinále se bude hrát o příštím víkendu v Poličce, jeho konkrétní termín a čas začátku bude upřesněn v nejbližších dnech.

Další výsledky:

Šakalí hněv Moravská Třebová – PCO Rudolfov 0:6 (konečný stav série: 0:2)

Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 0:3 (konečný stav série: 0:2)

Futsal Varnsdorf – FK Adria Kladno 9:4 (stav série: 1:1)