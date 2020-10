I. B TŘÍDA: V nepříznivých podmínkách se odehrálo sobotní regionální derby krajské I. B třídy. Nad Březovou nad Svitavou totiž někdo otevřel obrovskou kropící konev, která skrápěla aktéry zápasu vytrvalým deštěm a ten postupně vyráběl ze hřiště povrch vhodný tak pro vodní sporty.

Papírově byli favority zápasu domácí, kterým se na podzim nad očekávání daří, jenže byla to dolnoújezdská rezerva, která začala o poznání aktivněji a po zásluze se opakovanou střelou Michala Nádvorníka ujala vedení. Domácí toho do poločasu moc nepředvedli, zato po pauze a trojitém střídání vystupňovali tempo a R. Milotou se jim podařilo rychle vyrovnat na 1:1. Rozhodnutí pak mohlo padnout na obou stranách, možnosti na to byly, ale remíza zůstala do závěrečného hvizdu a v rozstřelu kraloval hostující gólman Váně, který domácí exekutory vynuloval.